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Сегодня, 08:00

4 полезные и вкусные закуски. Приготовить их быстро и просто

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
Фото Freepik/timolina
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Есть и варианты, которыми можно заменить десерт.

Хочется быстро перекусить или порадовать чем-то гостей? А может, просто поесть что-то под кино? Мы собрали несколько вариантов полезных закусок, приготовление которых не потребует много времени. А еще они не испортят фигуру.

Закуска из лосося с авокадо

Что понадобится:

  • Лосось слабосоленый

  • Авокадо

  • Лимон

  • Оливковое масло

(все по вкусу)

Как приготовить:

Взять лосось слабосоленый и нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть оливковым маслом.

Авокадо почистить, добавить сок лимона и размять вилкой, выложить слоями: слой авокадо, слой лосося.

Салат из лосося с авокадо. Фото Freepik/KamranAydinov
Freepik/KamranAydinov

Нут, запеченный с корицей и сиропом топинамбура или финиковым сиропом

Что понадобится:

  • Нут

  • Сироп топинамбура или финика

  • Корица

(все по вкусу)

Как приготовить:

Нут заранее замочить, лучше на ночь. Затем хорошо промыть и обсушить, высыпать на противень, выложенный пергаментом, и запекать до готовности. Он станет красивым, хрустящим.

Достать из духовки, посыпать корицей, полить сиропом, перемешать и охладить.

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Закуска овощная на тосте

Что понадобится:

  • Баклажан

  • Чеснок

  • Петрушка

  • Базилик

  • Хлеб

  • Гранат

(все по вкусу)

Как приготовить:

Баклажан разрезать пополам, сделать насечки, смазать маслом и запечь в духовке до готовности. Чеснок запечь вместе с баклажанами.Запеченный баклажан завернуть в фольгу, дать остыть. Затем очистить от кожи и мелко порубить, добавить порубленный чеснок и рубленную зелень (петрушку, базилик). Перемешать и выложить на обжаренные в тостере или на сковороде ломтики хлеба, посыпать гранатом.

Итальянская брускетта с обжаренными помидорами. Фото Freepik/dashu83
Freepik/dashu83

Финики фаршированные

Что понадобится:

  • Финики королевские

  • Грецкий орех

  • Кокосовая стружка

  • Финиковый сироп

(все по вкусу)

Как приготовить:

Важно взять хорошие королевские финики. Ополоснуть их и обсушить. Грецкий орех обжарить на сухой сковородке, порубить, добавить кокосовую стружку и финиковый сироп. У фиников удалить косточку и нафаршировать начинкой.

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