4 полезные и вкусные закуски. Приготовить их быстро и просто

Есть и варианты, которыми можно заменить десерт.

Хочется быстро перекусить или порадовать чем-то гостей? А может, просто поесть что-то под кино? Мы собрали несколько вариантов полезных закусок, приготовление которых не потребует много времени. А еще они не испортят фигуру.

Закуска из лосося с авокадо

Что понадобится:

Лосось слабосоленый

Авокадо

Лимон

Оливковое масло

(все по вкусу)

Как приготовить:

Взять лосось слабосоленый и нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть оливковым маслом.

Авокадо почистить, добавить сок лимона и размять вилкой, выложить слоями: слой авокадо, слой лосося.

Freepik/KamranAydinov

Нут, запеченный с корицей и сиропом топинамбура или финиковым сиропом

Что понадобится:

Нут

Сироп топинамбура или финика

Корица

(все по вкусу)

Как приготовить:

Нут заранее замочить, лучше на ночь. Затем хорошо промыть и обсушить, высыпать на противень, выложенный пергаментом, и запекать до готовности. Он станет красивым, хрустящим.

Достать из духовки, посыпать корицей, полить сиропом, перемешать и охладить.

Закуска овощная на тосте

Что понадобится:

Баклажан

Чеснок

Петрушка

Базилик

Хлеб

Гранат

(все по вкусу)

Как приготовить:

Баклажан разрезать пополам, сделать насечки, смазать маслом и запечь в духовке до готовности. Чеснок запечь вместе с баклажанами.Запеченный баклажан завернуть в фольгу, дать остыть. Затем очистить от кожи и мелко порубить, добавить порубленный чеснок и рубленную зелень (петрушку, базилик). Перемешать и выложить на обжаренные в тостере или на сковороде ломтики хлеба, посыпать гранатом.

Freepik/dashu83

Финики фаршированные

Что понадобится:

Финики королевские

Грецкий орех

Кокосовая стружка

Финиковый сироп

(все по вкусу)

Как приготовить:

Важно взять хорошие королевские финики. Ополоснуть их и обсушить. Грецкий орех обжарить на сухой сковородке, порубить, добавить кокосовую стружку и финиковый сироп. У фиников удалить косточку и нафаршировать начинкой.

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