Какой алкоголь самый калорийный и самый низкокалорийный? Отвечают нутрициолог и врач

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В преддверии новогодних каникул некоторые сидят на экстренных диетах, а другие морально готовятся набрать пару лишних кило за длинные выходные. Поправиться можно не только от салатов с майонезом и жареной утки, но и от алкоголя. Нутрициолог Алена Денисова и врач-нарколог Марина Калюжная рассказали о калорийности разных видов спиртного.
Некоторые считают, что калорийны только те напитки, в которых содержатся сахар и дрожжи. Но на самом деле уровень калорийности алкоголя напрямую связан с процентным содержанием этанола, то есть спирта.
Самый калорийный спиртной напиток — абсент. Его крепость составляет 70%, а калорийность — целых 390 ккал на 100 мл. Хотя в составе только спирт, вода и дистиллят из полыни. Для сравнения:
Содержание этанола указывается в процентах от объема чистого спирта, который содержится в 100 мл напитка. Например, в бутылке пива с маркировкой 4,5% будет 4,5 мл чистого спирта на каждые 100 мл пива.Марина КалюжнаяНарколог
Однако сахар, конечно, тоже влияет на калорийность. При этом он есть почти во всех видах алкоголя. Больше всего сахара в ликерах, пивных напитках типа медовухи и сидра, в домашних настойках и различных сложных коктейлях.
Например:
Как правило, сахара нет в водке (кроме ароматизированных сортов), чистом джине и роме.Алена ДенисоваНутрициолог
Речь идет только о напитках из винограда, поскольку другая плодовая и плодово-ягодная алкогольная продукция в строгом смысле не считается вином.
В винах имеют значение вид и сорт винограда, иногда даже время его сбора. Например, айсвайн гораздо калорийнее большинства других белых вин, поскольку «поздний» виноград приближается по характеристикам к изюму.
В белом вине обычно меньше калорий, чем в красном. Однако в большей степени калорийность зависит не от цвета, а от типа вина: полусладкое оно, полусухое или сухое. Важна и крепость вина.
В процессе брожения сусла сахар из него переходит в вино. Плюс свою роль играет спирт. Крепкое вино с большим количеством сахара содержит примерно 250 ккал на 100 мл.Алена ДенисоваНутрициолог
В сухом вине, в том числе игристом, почти нет сахара. Поэтому калорийность белого сухого вина составляет около 70 ккал на 100 мл, красного сухого — около 80 ккал. В шампанском брют — порядка 75 ккал.
В полусухом вине содержится от 4 до 18 г сахара. При этом энергетическая ценность белого полусухого равна примерно 75 ккал на 100 мл, красного — от 85 до 105 ккал на 100 мл.
Полусладкое вино содержит от 18 до 45 г сахара на 1 литр, его калорийность — примерно 100-150 ккал на 100 мл.
Количество сахара в вине может достигать 200 г в зависимости от его вида и производителя.Марина КалюжнаяНарколог
Считается, что темное пиво калорийнее светлого, поскольку крепче. Но не все так просто. Например, в безалкогольном светлом пиве целых 70 ккал на 100 мл. В светлом пиве крепостью 4,8% — 45 ккал, в светлом пиве крепостью 8% — 60 ккал.
Многое зависит и от состава. Следует знать, что в пиво сахар не добавляют, но он вырабатывается самостоятельно в процессе производства.
Сахар начинает образовываться на этапе затирки солода. Зерна дают сахар воде, затем ее сливают. Образуется сусло, которое постепенно снижает уровень сахара. А при добавлении дрожжей он и вовсе почти исчезает.Марина КалюжнаяНарколог
Эксперты сходятся во мнении, что вполне можно. И на это есть несколько причин. Во-первых, пиво и вино, относящиеся к наименее калорийному алкоголю, возбуждают аппетит и заставляют съесть больше, чем нужно. Кроме того, мало кто пьет вино и пиво порциями по 100 мл.
Калории, получаемые из алкоголя, не уменьшают их потребление из других источников, потому что не способны насытить.Марина КалюжнаяНарколог
То есть даже если вы выпили алкоголя на 500 ккал, это не заменит полноценный прием пищи — вам захочется есть.
Во-вторых, во многих спиртных напитках содержится сахар, а в ликерах зачастую еще и жиры.
При этом спирт препятствует расщеплению жиров и углеводов, способствуя их накоплению.
Среднестатистической женщине требуется около 2300 ккал в день, а мужчине — около 2750 ккал. Выпивка добавит существенное количество «пустых» калорий.Марина КалюжнаяНарколог
Следует помнить о том, что алкоголь не только калориен, но и крайне вреден для здоровья. Поэтому стоит несколько раз подумать, стоит ли одна веселая ночь будущих последствий.
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