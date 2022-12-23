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Сегодня, 16:00

Какой алкоголь самый калорийный и самый низкокалорийный? Отвечают нутрициолог и врач

Марина Калюжная
,
Мария Сальникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Фото Freepik/Racool_studio
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Дело далеко не всегда в сахаре.

В преддверии новогодних каникул некоторые сидят на экстренных диетах, а другие морально готовятся набрать пару лишних кило за длинные выходные. Поправиться можно не только от салатов с майонезом и жареной утки, но и от алкоголя. Нутрициолог Алена Денисова и врач-нарколог Марина Калюжная рассказали о калорийности разных видов спиртного.

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От чего зависит калорийность крепких спиртных напитков

Некоторые считают, что калорийны только те напитки, в которых содержатся сахар и дрожжи. Но на самом деле уровень калорийности алкоголя напрямую связан с процентным содержанием этанола, то есть спирта.

В одном грамме этанола содержится 7 ккал. Получается, чем крепче алкоголь, тем больше в нем калорий.
Алена Денисова
Нутрициолог

Самый калорийный спиртной напиток — абсент. Его крепость составляет 70%, а калорийность — целых 390 ккал на 100 мл. Хотя в составе только спирт, вода и дистиллят из полыни. Для сравнения:

  • у ликера крепостью 40% — 364 ккал на 100 мл;
  • у рома — 230 ккал на 100 мл;
  • у коньяка с сахаром в составе — 230 ккал на 100 мл;
  • у одной из популярных водок, содержащей сахар, — 220 ккал на 100 мл;
  • у рома крепостью 35% с сахаром — 197 ккал на 100 мл.
Содержание этанола указывается в процентах от объема чистого спирта, который содержится в 100 мл напитка. Например, в бутылке пива с маркировкой 4,5% будет 4,5 мл чистого спирта на каждые 100 мл пива.
Марина Калюжная
Нарколог

Однако сахар, конечно, тоже влияет на калорийность. При этом он есть почти во всех видах алкоголя. Больше всего сахара в ликерах, пивных напитках типа медовухи и сидра, в домашних настойках и различных сложных коктейлях.

Коктейли. Фото Freepik/master1305
Фото Freepik/master1305

Например:

  • в эмульсионном ликере крепостью до 17%, но со сливками, маслом какао и сахаром — 220-248 ккал на 100 мл, в зависимости от производителя и вида ликера;
  • в итальянском лимонном ликере с содержанием этанола 30% — 268 ккал на 100 мл;
  • в ликере крепостью 21% — 190 ккал на 100 мл;
  • в горьком ликере с 11% этанола — 160,8 ккал на 100 мл;
  • в вермуте — 150 ккал на 100 мл;
  • в сидре — 55 ккал на 100 мл.
Как правило, сахара нет в водке (кроме ароматизированных сортов), чистом джине и роме.
Алена Денисова
Нутрициолог

От чего зависит калорийность вина

Речь идет только о напитках из винограда, поскольку другая плодовая и плодово-ягодная алкогольная продукция в строгом смысле не считается вином.

В винах имеют значение вид и сорт винограда, иногда даже время его сбора. Например, айсвайн гораздо калорийнее большинства других белых вин, поскольку «поздний» виноград приближается по характеристикам к изюму.

В белом вине обычно меньше калорий, чем в красном. Однако в большей степени калорийность зависит не от цвета, а от типа вина: полусладкое оно, полусухое или сухое. Важна и крепость вина.

В процессе брожения сусла сахар из него переходит в вино. Плюс свою роль играет спирт. Крепкое вино с большим количеством сахара содержит примерно 250 ккал на 100 мл.
Алена Денисова
Нутрициолог

В сухом вине, в том числе игристом, почти нет сахара. Поэтому калорийность белого сухого вина составляет около 70 ккал на 100 мл, красного сухого — около 80 ккал. В шампанском брют — порядка 75 ккал.

Вино. Фото Freepik
Фото Freepik

В полусухом вине содержится от 4 до 18 г сахара. При этом энергетическая ценность белого полусухого равна примерно 75 ккал на 100 мл, красного — от 85 до 105 ккал на 100 мл.

Полусладкое вино содержит от 18 до 45 г сахара на 1 литр, его калорийность — примерно 100-150 ккал на 100 мл.

Количество сахара в вине может достигать 200 г в зависимости от его вида и производителя.
Марина Калюжная
Нарколог

От чего зависит калорийность пива

Считается, что темное пиво калорийнее светлого, поскольку крепче. Но не все так просто. Например, в безалкогольном светлом пиве целых 70 ккал на 100 мл. В светлом пиве крепостью 4,8% — 45 ккал, в светлом пиве крепостью 8% — 60 ккал.

Многое зависит и от состава. Следует знать, что в пиво сахар не добавляют, но он вырабатывается самостоятельно в процессе производства.

Сахар начинает образовываться на этапе затирки солода. Зерна дают сахар воде, затем ее сливают. Образуется сусло, которое постепенно снижает уровень сахара. А при добавлении дрожжей он и вовсе почти исчезает.
Марина Калюжная
Нарколог

Можно ли потолстеть от алкоголя

Эксперты сходятся во мнении, что вполне можно. И на это есть несколько причин. Во-первых, пиво и вино, относящиеся к наименее калорийному алкоголю, возбуждают аппетит и заставляют съесть больше, чем нужно. Кроме того, мало кто пьет вино и пиво порциями по 100 мл.

Калории, получаемые из алкоголя, не уменьшают их потребление из других источников, потому что не способны насытить.
Марина Калюжная
Нарколог

То есть даже если вы выпили алкоголя на 500 ккал, это не заменит полноценный прием пищи — вам захочется есть.

Во-вторых, во многих спиртных напитках содержится сахар, а в ликерах зачастую еще и жиры.

Коктейли. Фото Freepik
Фото Freepik

При этом спирт препятствует расщеплению жиров и углеводов, способствуя их накоплению.

Среднестатистической женщине требуется около 2300 ккал в день, а мужчине — около 2750 ккал. Выпивка добавит существенное количество «пустых» калорий.
Марина Калюжная
Нарколог

Следует помнить о том, что алкоголь не только калориен, но и крайне вреден для здоровья. Поэтому стоит несколько раз подумать, стоит ли одна веселая ночь будущих последствий.

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