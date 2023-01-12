5 секретов красоты и молодости Анджелины Джоли

В свои 47 актриса остается одной из самых красивых женщин мира.

Анджелина Джоли регулярно входит в списки самых красивых женщин планеты, а девушки по всему миру посещают косметологов, чтобы получить такие же пухлые губы и точеные скулы, как у актрисы. Как Анджелине удается сохранять красоту и молодость? Разбираемся вместе с косметологом.

Минимум косметики

«У меня самая скучная косметичка: там только губная помада красного цвета, черная подводка и тушь», — признается Анджелина.

В повседневной жизни Джоли не любит наносить макияж, и даже на красной дорожке актриса предпочитает не использовать много косметических средств. Визитная карточка актрисы — идеальные красные губы.

Кадр из фильма

Акцент на уходовые средства

Известно, что Анджелина много лет посещает одного дерматолога и уделяет большое внимание уходу за кожей. Именно поэтому уходовая косметика — основной секрет красоты. Джоли отдает предпочтение мягким очищающим средствам и применяет в уходе кислоты. Одно из ее любимых средств — патчи с гликолевой кислотой, которые отшелушивают кожу и очищают поры.

Фото Кадр из фильма

Отдельного внимания заслуживает уход за кожей губ, ведь миллионы девушек по всему миру идут к косметологам с запросом сделать губы «как у Джоли». Анджелину не раз подозревали в том, что она сделала пластику, однако все благодаря наследственности. Джоли регулярно использует мягкий скраб, а потом наносит увлажняющий бальзам с витамином Е.

После 35 лет к уходу Анджелины добавился ночной крем — он помогает предотвратить появление ранних морщин и делает лицо свежее и моложе. Кроме того, Джоли никогда не ложится спать, не смыв макияж.

Табу на загар

Актриса старается никогда не загорать. Она с юного возраста привыкла наносить на лицо солнцезащитный крем, хорошо увлажнять кожу и в солнечные дни носить шляпы.

Фото Кадр из фильма

После беременности у актрисы осталась пигментация, которая, по ее словам, проявляется после работы в солнечных странах. Избавиться от нее Джоли помогли лазерные процедуры.

Сбалансированный рацион и минимум спорта

Один из секретов красоты и сияющей кожи Анджелины Джоли — в правильном рационе. В частности, актриса добавляет в еду имбирь и чеснок, которые, по ее мнению, оказывают хорошее влияние на тонус кожи.

Кадр из фильма

Несколько правил питания Анджелины:

есть шесть раз в день;

один прием пищи не должен превышать 400 ккал;

в рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, рис, макароны, рыба, хлеб;

завтрак должен быть самым основательным приемом пищи, а ужин — самым легким.



С годами Анджелина полностью отказалась от вредных привычек и начала заниматься спортом. В спортзале Джоли предпочитает йогу или пилатес.

Фото Кадр из фильма

Принятие себя

Анджелина считает, что самый главный секрет красоты — принятие себя. Если человеку комфортно наедине с собой, то его жизнь становится интересной. Главное правило — чувствовать полноту жизни. «Живите полноценной и искренней жизнью, — советует Джоли. — Это внутреннее пламя и делает вас прекрасными».