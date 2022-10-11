Что будет, если есть семечки каждый день: советы и рекомендации от эксперта

Делать это часто не рекомендуется, но можно извлечь пользу.

Семечки — одна из самых известных закусок в России. Наибольшей популярностью среди всего разнообразия у населения пользуются семена подсолнечника. Эти снэки обладают рядом питательных веществ и витаминов, укрепляют сосуды, но очень калорийны. Их чрезмерное употребление может привести к проблемам с печенью и повредить зубную эмаль. В данном материале «СЭ» нутрициолог Анастасия Жигунова ответит на вопросы о пользе и вреде ежедневного употребления семечек.

Семечки: основная информация, состав и калорийность, какие витамины содержатся

Семечки подсолнечника — семена подсолнуха однолетнего, которые используются для производства масла и употребления в пищу. Семечки достигают в длину до 10-15 мм, в ширину — 7-8 мм. Растение широко распространено в России, Украине, Аргентине и Китае.

Пищевая ценность очищенных семечек на 100 граммов продукта:

— жиры — 49,57 г;

— углеводы — 18,76 г;

— белки — 22,78 г;

— вода — 1,21 г.

Калорийность семечек подсолнуха на 100 граммов составляет около 584 ккал. Съедая 100 граммов семян подсолнуха (очищенных сушеных), человек может получить ряд полезных веществ:

— витамин Е — 130% (от среднесуточной потребности);

— витамин В3 — 35%;

— витамин В5 — 70%;

— витамин В6 — 40%;

— селен — 113%;

— белок — 39%;

— фосфор — 115%;

— цинк — 35%;

— калий — 24%;

— магний — 32%;

— клетчатка — 44%;

— железо — 21%;

Семечки подсолнуха. Фото Global Look Press

Чем полезны семечки?

Благодаря высокому содержанию витаминов Е и В в семечках человек может улучшить состояние своих волос, ногтей и кожи. И это далеко не все полезные свойства, которыми богаты семена подсолнуха.

Нутрициолог Анастасия: «В семечках присутствуют антиоксиданты, препятствующие старению клеток организма, улучшающие обмен веществ. Семена подсолнуха снижают уровень холестерина и улучшают свертываемость крови из-за ненасыщенных жирных кислот. Тем не менее чрезмерное употребление семечек может привести к повышенному содержанию Омега-6 в организме и повысить уровень воспаления (заболеваний) в организме, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Сколько можно есть семечек в день?

Допустимой нормой употребления семечек может быть от 50 до 100 граммов в день в случае отсутствия заболеваний кишечника. Перед приемом закуски в пищу нутрициолог предлагает посоветоваться с врачом.

Анастасия: «Если рассматривать употребление семечек в небольших количествах, то ничего плохого не будет. Такой дозировкой в день, например, может стать 50/100 граммов. Конечно, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма».

Чем вредны и опасны семечки подсолнуха?

Нутрициолог не рекомендует есть семечки натощак, так как это может привести к появлению дискомфорта в желудочно-кишечном тракте из-за резкого желчеоттока.

Анастасия: «Семечки становятся вредными и опасными для здоровья при наличии у человека проблем с желудком. Противопоказано употреблять их людям с язвами, гастритом и проблемами с печенью. Если у человека есть камни в желчном пузыре, то чрезмерное поедание семечек может спровоцировать приступ за счет резкого оттока желчи. А семечки в шелухе способны навредить зубной эмали, поэтому советуют их чистить руками».

Семечки. Фото Global Look Press

Что будет, если есть жареные семечки каждый день?

По словам нутрициолога, есть жареные семечки можно каждый день. Но в маленьких объемах. Основной проблемой является их негигиеничность.

Анастасия: «Есть в небольших количествах можно каждый день. Но стоит помнить, что жареные семечки не являются стерильным продуктом. Перед жаркой их не моют. Во время готовки используют дешевое масло, которое затем окисляется. В процессе жарки свежий урожай могут мешать со старым, что тоже не гарантирует высокое качество продукта».

Какие семечки лучше есть: жареные или сырые?

Эксперт советует выбирать сырые семечки. Перед употреблением их лучше замачивать в воде на протяжении восьми часов, а потом слить жидкость. Это нейтрализует фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению питательных веществ из семечек.

Анастасия: «Покупать однозначно лучше в скорлупе. Таким образом, вы защитите себя от возможных бактерий и грибков, образующихся в течение жарки. Как правило, подсолнечник выращивается вдоль оживленных магистралей и впитывает в себя все токсичные вещества от выхлопов машин и от удобрений, которыми обрабатывают поля. Лучше всего выбирать органический продукт».

Семечки очень универсальны и дополнят любое блюдо: салаты, гарниры, каши, супы или выпечку.