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Шашлык: вред и польза, сколько можно съесть, какое мясо выбрать и маринад
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

6 мин.

Шашлык: польза и вред для здоровья, сколько можно съесть

Анна Архипенко
Автор
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Шашлык из свинины на гриле
Фото istockphoto.com/Tatiana Volgutova
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Сложно представить себе теплый сезон без вкусного шашлыка в хорошей компании. О том, какую пользу и какой вред это блюдо может принести, рассказали вместе с нутрициологом.

Калорийность и БЖУ шашлыка

Калорийность шашлыка зависит от выбранного мяса. Важно и то, как был замаринован продукт. В среднем калорийность 100 г шашлыка составляет около 300 ккал.

В 100 г:

  • белков - 14 г;

  • жиров - 25 г;

  • углеводов - 1 г.

Фото istockphoto.com/Ilia Nesolenyi

Польза шашлыка

Снижает риск развития некоторых заболеваний

Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нормализует уровень гемоглобина и повышает иммунитет.

Также шашлык помогает избавиться от анемии и дефицита железа. Без мясного меню выйти из таких состояний крайне проблематично.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Хороший источник белка

Шашлык, как и любое другое блюдо из красного мяса, полезен для организма.

Мясо — это строительный белок, целая группа заменимых и незаменимых аминокислот.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Имеет меньшую калорийность, чем жареное мясо

В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жареном на масле.

Кроме прочего, шашлык — это отличный повод собраться с близкими за вкусной едой, приготовленной общими усилиями.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Вред шашлыка

Содержит канцерогены

Главная опасность шашлыка заключается в канцерогенных веществах. Они могут спровоцировать развитие рака. Когда жир с мяса попадает на угли или другую раскаленную поверхность, образуется бензпирен. Это вещество поднимается вместе с дымом, обволакивает шашлык и делает его не очень полезным.

Шашлык, прожаренный до обугленной корочки, может спровоцировать возникновение различных видов рака.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Может стать причиной дисбактериоза

Плохая прожарка мяса часто становится причиной дисбактериоза. Это связано с тем, что в продукте достаточно много бактерий.

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Вкусные рецепты с шашлыком

Мясо в маринаде из красного вина

Ингредиенты:

  • красное сухое вино - 375 мл;

  • вода - 250 мл;

  • репчатый лук - 200 г;

  • чеснок - 20 г;

  • тимьян - 10 г;

  • соль - 10 г;

  • мясо - 1 кг.

Фото istockphoto.com/grandriver

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук полукольцами, раздавить чеснок.

  2. Смешать воду и вино, добавить в эту смесь лук, соль, чеснок и тимьян (сразу веточкой).

  3. Залить маринадом мясо, мариновать в течение трех часов.

  4. Пожарить шашлык.

Свинина в томатном маринаде

Ингредиенты:

  • томатный сок - 1 л;

  • сладкий перец — 3 штуки;

  • аджика - 5 г;

  • соль - 30 г;

  • свинина - 1 кг.

Фото istockphoto.com/Maria Tebryaeva

Способ приготовления:

  1. Разрезать болгарские перцы. Выбросить семена и пленки. Сами перцы нарезать на пластины.

  2. Положить пластины в томатный сок, добавить соль и аджику, все как следует размешать.

  3. Погрузить мясо в эту смесь.

  4. Затем мариновать в этой смеси шашлык в течение трех часов. Чтобы мясо получилось более острым, можно добавить в маринад чуть больше аджики и мариновать его пять часов.

  5. Пожарить на углях.

Как и какое мясо выбрать для шашлыка

Мясо должно быть свежее. Не берите заранее замаринованный шашлык. Для таких заготовок, как правило, берут мясо с истекающим сроком годности. А в маринад могут быть добавлены консерванты и красители для улучшения внешнего вида и вкуса. Кроме того, лучше выбирать постное мясо, так как большинство вредных веществ появляется при приготовлении шашлыка из жирных сортов.

Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир.

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Как хранить шашлык

Мясо может храниться в холодильнике около 24-36 часов. Шашлык, замаринованный в кефире, разрешено хранить более 48 часов, а в вине или уксусе — до 4-5 суток, потому что такая заправка работает как консервант. Приготовленный шашлык нужно убрать в холодильник, сняв с шампуров и переложив в герметичный контейнер. Оптимальный срок хранения готового мяса — 2-3 дня.

Популярные вопросы
Кому нельзя есть шашлык?
Строго противопоказан шашлык людям с гастритом, эрозией желудка. Остальным можно в «профилактических» дозах — до 150 гр в неделю, заедая большим количеством зелени.
Как уменьшить вред шашлыка?
Есть несколько полезных советов.
1)Майонез и кетчуп лучше заменить натуральным йогуртом или томатным соком.
2)Перед тем как отправиться на шашлыки, не злоупотребляйте быстрыми углеводами.
3)Не запивайте шашлык крепкими или газированными напитками. Выбирайте обычную воду, а если не можете обойтись без алкоголя — сухое вино.
4)Старайтесь нарезать мясо перед приготовлением маленькими кусочками.
5)Ешьте приготовленное мясо свежим, не храните его в холодильнике.
Как и какое мясо выбрать для шашлыка?
Мясо должно быть свежее. Не берите заранее замаринованный шашлык. Для таких заготовок, как правило, берут мясо с истекающим сроком годности. А в маринад могут быть добавлены консерванты и красители для улучшения внешнего вида и вкусовых качеств. Кроме того, лучше выбирать постное мясо, так как большинство вредных веществ появляется при приготовлении шашлыка из жирных сортов.

Отличными вариантами станет куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир. Мясо нужно нарезать небольшими кусочками, чтобы оно быстро прожарилось и не подвергалось длительное время воздействию высокой температуры и дыма.
Как приготовить полезный шашлык?
Начните с маринада — он поможет сделать мясо не только вкуснее, но и мягче. А это в свою очередь облегчит пищеварение. Эксперт советует использовать натуральные маринады: минеральную воду, лимонный сок, кефир, красное вино, яблочный или виноградный уксус.

Чтобы блюдо было не канцерогенным, жарьте мясо на прогоревших углях без открытого огня. Обязательно обрезайте подгоревшие места.
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