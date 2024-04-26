Шашлык: польза и вред для здоровья, сколько можно съесть

Сложно представить себе теплый сезон без вкусного шашлыка в хорошей компании. О том, какую пользу и какой вред это блюдо может принести, рассказали вместе с нутрициологом.
Калорийность шашлыка зависит от выбранного мяса. Важно и то, как был замаринован продукт. В среднем калорийность 100 г шашлыка составляет около 300 ккал.
В 100 г:
белков - 14 г;
жиров - 25 г;
углеводов - 1 г.
Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нормализует уровень гемоглобина и повышает иммунитет.
Шашлык, как и любое другое блюдо из красного мяса, полезен для организма.
Мясо — это строительный белок, целая группа заменимых и незаменимых аминокислот.
В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жареном на масле.
Кроме прочего, шашлык — это отличный повод собраться с близкими за вкусной едой, приготовленной общими усилиями.
Главная опасность шашлыка заключается в канцерогенных веществах. Они могут спровоцировать развитие рака. Когда жир с мяса попадает на угли или другую раскаленную поверхность, образуется бензпирен. Это вещество поднимается вместе с дымом, обволакивает шашлык и делает его не очень полезным.
Шашлык, прожаренный до обугленной корочки, может спровоцировать возникновение различных видов рака.
Плохая прожарка мяса часто становится причиной дисбактериоза. Это связано с тем, что в продукте достаточно много бактерий.
Ингредиенты:
красное сухое вино - 375 мл;
вода - 250 мл;
репчатый лук - 200 г;
чеснок - 20 г;
тимьян - 10 г;
соль - 10 г;
мясо - 1 кг.
Способ приготовления:
Нарезать лук полукольцами, раздавить чеснок.
Смешать воду и вино, добавить в эту смесь лук, соль, чеснок и тимьян (сразу веточкой).
Залить маринадом мясо, мариновать в течение трех часов.
Пожарить шашлык.
Ингредиенты:
томатный сок - 1 л;
сладкий перец — 3 штуки;
аджика - 5 г;
соль - 30 г;
свинина - 1 кг.
Способ приготовления:
Разрезать болгарские перцы. Выбросить семена и пленки. Сами перцы нарезать на пластины.
Положить пластины в томатный сок, добавить соль и аджику, все как следует размешать.
Погрузить мясо в эту смесь.
Затем мариновать в этой смеси шашлык в течение трех часов. Чтобы мясо получилось более острым, можно добавить в маринад чуть больше аджики и мариновать его пять часов.
Пожарить на углях.
Мясо должно быть свежее. Не берите заранее замаринованный шашлык. Для таких заготовок, как правило, берут мясо с истекающим сроком годности. А в маринад могут быть добавлены консерванты и красители для улучшения внешнего вида и вкуса. Кроме того, лучше выбирать постное мясо, так как большинство вредных веществ появляется при приготовлении шашлыка из жирных сортов.
Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир.
Мясо может храниться в холодильнике около 24-36 часов. Шашлык, замаринованный в кефире, разрешено хранить более 48 часов, а в вине или уксусе — до 4-5 суток, потому что такая заправка работает как консервант. Приготовленный шашлык нужно убрать в холодильник, сняв с шампуров и переложив в герметичный контейнер. Оптимальный срок хранения готового мяса — 2-3 дня.