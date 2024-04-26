Шашлык: польза и вред для здоровья, сколько можно съесть

Сложно представить себе теплый сезон без вкусного шашлыка в хорошей компании. О том, какую пользу и какой вред это блюдо может принести, рассказали вместе с нутрициологом.

Калорийность и БЖУ шашлыка

Калорийность шашлыка зависит от выбранного мяса. Важно и то, как был замаринован продукт. В среднем калорийность 100 г шашлыка составляет около 300 ккал.

В 100 г:

белков - 14 г;

жиров - 25 г;

углеводов - 1 г.

Фото istockphoto.com/Ilia Nesolenyi

Польза шашлыка

Снижает риск развития некоторых заболеваний

Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нормализует уровень гемоглобина и повышает иммунитет.

Хороший источник белка

Шашлык, как и любое другое блюдо из красного мяса, полезен для организма.

Имеет меньшую калорийность, чем жареное мясо

В мясе, приготовленном на углях, меньше калорий, чем в жареном на масле.

Вред шашлыка

Содержит канцерогены

Главная опасность шашлыка заключается в канцерогенных веществах. Они могут спровоцировать развитие рака. Когда жир с мяса попадает на угли или другую раскаленную поверхность, образуется бензпирен. Это вещество поднимается вместе с дымом, обволакивает шашлык и делает его не очень полезным.

Может стать причиной дисбактериоза

Плохая прожарка мяса часто становится причиной дисбактериоза. Это связано с тем, что в продукте достаточно много бактерий.

Вкусные рецепты с шашлыком

Мясо в маринаде из красного вина

Ингредиенты:

красное сухое вино - 375 мл;

вода - 250 мл;

репчатый лук - 200 г;

чеснок - 20 г;

тимьян - 10 г;

соль - 10 г;

мясо - 1 кг.

Фото istockphoto.com/grandriver

Способ приготовления:

Нарезать лук полукольцами, раздавить чеснок. Смешать воду и вино, добавить в эту смесь лук, соль, чеснок и тимьян (сразу веточкой). Залить маринадом мясо, мариновать в течение трех часов. Пожарить шашлык.

Свинина в томатном маринаде

Ингредиенты:

томатный сок - 1 л;

сладкий перец — 3 штуки;

аджика - 5 г;

соль - 30 г;

свинина - 1 кг.

Фото istockphoto.com/Maria Tebryaeva

Способ приготовления:

Разрезать болгарские перцы. Выбросить семена и пленки. Сами перцы нарезать на пластины. Положить пластины в томатный сок, добавить соль и аджику, все как следует размешать. Погрузить мясо в эту смесь. Затем мариновать в этой смеси шашлык в течение трех часов. Чтобы мясо получилось более острым, можно добавить в маринад чуть больше аджики и мариновать его пять часов. Пожарить на углях.

Как и какое мясо выбрать для шашлыка

Мясо должно быть свежее. Не берите заранее замаринованный шашлык. Для таких заготовок, как правило, берут мясо с истекающим сроком годности. А в маринад могут быть добавлены консерванты и красители для улучшения внешнего вида и вкуса. Кроме того, лучше выбирать постное мясо, так как большинство вредных веществ появляется при приготовлении шашлыка из жирных сортов.

Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир.

Как хранить шашлык

Мясо может храниться в холодильнике около 24-36 часов. Шашлык, замаринованный в кефире, разрешено хранить более 48 часов, а в вине или уксусе — до 4-5 суток, потому что такая заправка работает как консервант. Приготовленный шашлык нужно убрать в холодильник, сняв с шампуров и переложив в герметичный контейнер. Оптимальный срок хранения готового мяса — 2-3 дня.