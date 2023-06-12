Шпинат: польза и вред для организма

Шпинат — это зеленый листовой овощ, источник множества полезных веществ. Его едят в свежем виде, добавляют в салаты, готовят из него супы и гарнир. Однако полезен шпинат будет не для всех. Разбираемся в нюансах с нутрициологом Никой Сергуниной.

Калорийность и БЖУ шпината

Калорийность на 100 г 23 ккал Белки 2,9 г Жиры 0,3 г Углеводы 2 г

Кому следует употреблять шпинат

Шпинат рекомендуется есть при следующих заболеваниях:

сахарный диабет;

малокровие;

гипертония;

гастрит;

остеопороз;

запоры и метеоризм .

Также он полезен при умственных и физических нагрузках.

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Польза шпината

Богат витаминами

В составе шпината содержатся такие полезные элементы, как:

магний;

кальций;

калий;

йод;

витамин С;

витамин А;

группа витаминов В (В1, В2, В6);

витамин Е;

витамин D2;

витамин К.

Укрепляет кости

Из-за большого содержания кальция шпинат способствует укреплению костей. Кроме того, он способен выводить из них вредные соли и вещества, скапливающиеся в организме в течение всей жизни.

Предотвращает рак

Шпинат считается противораковым средством. Все из-за содержания гликеролипидов — веществ, препятствующих новообразованиям в сосудах. Они, в свою очередь, питают раковую опухоль и препятствуют ее росту. Шпинат также вдвое снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.

Нейтрализует канцерогены

Канцерогены представляют соединения никеля, мышьяка, хрома и кадмия. Эти металлы вызывают рак верхних дыхательных путей, легких, кожи, предстательной железы и мочеполовых органов. Шпинат блокирует негативное воздействие канцерогенов.

Низкокалориен

Как было упомянуто ранее, в 100 г шпината содержится всего 20 ккал, поэтому его можно использовать в пищу и для похудения. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что также способствует детоксу.

Успокаивает

При резком падении сахара в крови, которое случается после употребления сладкого, у человека могут появиться чувство тревоги и приступы беспокойства. Шпинат, обладающий успокаивающими свойствами, помогает с этим справиться.

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Вред шпината

Токсичность

В составе шпината содержатся оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты, которые при попадании в организм человека образуют кристаллы, раздражающие кишечник и почки. Так что если у вас есть нарушения водно-солевого обмена, мочекаменная болезнь, артрит, заболевания печени или подагра, то лучше избегать употребление шпината.

Опасен для малышей

Не весь шпинат можно назвать вредным для детей — только тот, что хранился при комнатной температуре. В шпинате образуются ядовитые азотистые соли, всасывающиеся в кровь и уничтожающие эритроциты, вызывая дыхательные проблемы. Это чревато появлением одышки, поноса и острых симптомов отравления, при которых немедленно следует обратиться к врачу.

Как выбрать шпинат

Покупая шпинат в магазине, оцените его внешний вид. Листья не должны быть мокрыми, так как из-за воды свежая зелень быстро портится.

Как хранить шпинат

Нутрициолог рекомендует использовать только свежеприготовленные блюда из шпината и хранить их в холодильнике не более суток — под влиянием микроорганизмов в шпинате образуется много азотнокислых соединений, обладающих токсичными свойствами. В свежем виде шпинат можно хранить до 3-4 дней в контейнере.

Если шпинат не используется в течение 3-4 дней, его можно заморозить. При этом предварительно следует его бланшировать.

Жидкость после бланширования также можно использовать в пищу или заморозить в формочках для льда.

Для большего сохранения питательных веществ можно бланшировать шпинат на пару. Для этих целей подойдет пароварка.

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Применение шпината в медицине

Благодаря содержанию флавоноидов в составе листьев шпината, он помогает предотвратить развитие патологий сердечно-сосудистой системы. Также шпинат будет полезен при диабете второго типа и ожирении.

Также его применяют для снижения артериального давления, поскольку шпинат содержит пищевые нитраты. Они расширяют сосуды, что улучшает кровоток и снижает давление.

Ну а те, кто предпочитает использовать натуральные ингредиенты для ухода за кожей, могут сделать из шпината маску для лица. Она помогает снять воспаление, питает и увлажняет кожу.

Вкусные рецепты со шпинатом

Нутрициолог поделилась рецептами блюд со шпинатом, которые легко приготовить дома. Один из вариантов — смузи. Это отличный способ применения шпината, который наиболее полезен в сыром виде. Так сохраняется лютеин в его составе, он благоприятно действует на здоровье глаз.

Зеленый смузи

Ингредиенты:

шпинат — 30 г;

имбирь — 1 см;

лимон — сок 1/2 лимона;

мята — пара веточек;

петрушка — 1 веточка:

киви — 1 шт.;

огурец — 1/2 шт.;

вода.

Способ приготовления:

Все смешайте при помощи блендера.

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Блины из шпината

Ингредиенты:

шпинат — 150 г;

яйца — 2 шт.;

топленое или кокосовое масло — 2-3 ст.л.;

кокосовое молоко или другое растительное молоко — 300-500 г;

смесь муки без глютена — 160 г.

Способ приготовления:

Все смешайте и поместите в блендер. Взбейте. Оставьте на 15 минут настояться. Жарьте на разогретой сковороде без масла.