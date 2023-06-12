Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:20

Шпинат: польза и вред для организма

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Шпинат на столе в миске и смузи.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Шпинат — это зеленый листовой овощ, источник множества полезных веществ. Его едят в свежем виде, добавляют в салаты, готовят из него супы и гарнир. Однако полезен шпинат будет не для всех. Разбираемся в нюансах с нутрициологом Никой Сергуниной.

Калорийность и БЖУ шпината

Калорийность на 100 г

23 ккал

Белки

2,9 г

Жиры

0,3 г

Углеводы

2 г

Кому следует употреблять шпинат

Шпинат рекомендуется есть при следующих заболеваниях:

  • сахарный диабет;
  • малокровие;
  • гипертония;
  • гастрит;
  • остеопороз;
  • запоры и метеоризм.

Также он полезен при умственных и физических нагрузках.

Девушка с охапкой шпината в руках.
Фото istockphoto.com

Польза шпината

Богат витаминами

В составе шпината содержатся такие полезные элементы, как:

  • магний;
  • кальций;
  • калий;
  • йод;
  • витамин С;
  • витамин А;
  • группа витаминов В (В1, В2, В6);
  • витамин Е;
  • витамин D2;
  • витамин К.

Укрепляет кости

Из-за большого содержания кальция шпинат способствует укреплению костей. Кроме того, он способен выводить из них вредные соли и вещества, скапливающиеся в организме в течение всей жизни.

Предотвращает рак

Шпинат считается противораковым средством. Все из-за содержания гликеролипидов — веществ, препятствующих новообразованиям в сосудах. Они, в свою очередь, питают раковую опухоль и препятствуют ее росту. Шпинат также вдвое снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.

Онкология. 10 научно подтвержденных факторов, которые увеличивают риск развития рака

Нейтрализует канцерогены

Канцерогены представляют соединения никеля, мышьяка, хрома и кадмия. Эти металлы вызывают рак верхних дыхательных путей, легких, кожи, предстательной железы и мочеполовых органов. Шпинат блокирует негативное воздействие канцерогенов.

Низкокалориен

Как было упомянуто ранее, в 100 г шпината содержится всего 20 ккал, поэтому его можно использовать в пищу и для похудения. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что также способствует детоксу.

Успокаивает

При резком падении сахара в крови, которое случается после употребления сладкого, у человека могут появиться чувство тревоги и приступы беспокойства. Шпинат, обладающий успокаивающими свойствами, помогает с этим справиться.

Шпинат в приготовленном виде в тарелке.
Фото istockphoto.com

Вред шпината

Токсичность

В составе шпината содержатся оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты, которые при попадании в организм человека образуют кристаллы, раздражающие кишечник и почки. Так что если у вас есть нарушения водно-солевого обмена, мочекаменная болезнь, артрит, заболевания печени или подагра, то лучше избегать употребление шпината.

Опасен для малышей

Не весь шпинат можно назвать вредным для детей — только тот, что хранился при комнатной температуре. В шпинате образуются ядовитые азотистые соли, всасывающиеся в кровь и уничтожающие эритроциты, вызывая дыхательные проблемы. Это чревато появлением одышки, поноса и острых симптомов отравления, при которых немедленно следует обратиться к врачу.

Как питание влияет на&nbsp;развитие речи ребенка. Логопед рассказала, как качество пищи ребенка может повлиять на его речь

Как выбрать шпинат

Покупая шпинат в магазине, оцените его внешний вид. Листья не должны быть мокрыми, так как из-за воды свежая зелень быстро портится.

При выборе шпината обращайте внимание на листья: они должны быть темно-зеленые и хрустящие, а не желтые и увядшие.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Как хранить шпинат

Нутрициолог рекомендует использовать только свежеприготовленные блюда из шпината и хранить их в холодильнике не более суток — под влиянием микроорганизмов в шпинате образуется много азотнокислых соединений, обладающих токсичными свойствами. В свежем виде шпинат можно хранить до 3-4 дней в контейнере.

Если шпинат не используется в течение 3-4 дней, его можно заморозить. При этом предварительно следует его бланшировать.

Опустите листья шпината в кипящую воду на полминуты. Затем сразу же переложите их в емкость с холодной водой — это поможет зелени не перевариться и не потерять цвет. Остуженный шпинат немного просушите и заморозьте.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Жидкость после бланширования также можно использовать в пищу или заморозить в формочках для льда.

В ней остается часть питательных веществ. Эту воду можно применить, например, для приготовления круп.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Для большего сохранения питательных веществ можно бланшировать шпинат на пару. Для этих целей подойдет пароварка.

Храните шпинат в вакуумных пакетах для заморозки. Замороженный шпинат можно не размораживать и использовать в блюдах, супах, соусах. Но если размораживаете заранее, то готовьте не более 5 минут.
Ника Сергунина
Нутрициолог
Женщина пересыпает шпинат из коробки в тарелку на кухне.
Фото istockphoto.com

Применение шпината в медицине

Благодаря содержанию флавоноидов в составе листьев шпината, он помогает предотвратить развитие патологий сердечно-сосудистой системы. Также шпинат будет полезен при диабете второго типа и ожирении.

Шпинат содержит соединения, которые стимулируют выработку гормонов сытости.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Также его применяют для снижения артериального давления, поскольку шпинат содержит пищевые нитраты. Они расширяют сосуды, что улучшает кровоток и снижает давление.

Ну а те, кто предпочитает использовать натуральные ингредиенты для ухода за кожей, могут сделать из шпината маску для лица. Она помогает снять воспаление, питает и увлажняет кожу.

Этот напиток защитит от&nbsp;инсульта, диабета и&nbsp;стресса. Диетолог назвала напиток, который защитит от инсульта, диабета и стресса

Вкусные рецепты со шпинатом

Нутрициолог поделилась рецептами блюд со шпинатом, которые легко приготовить дома. Один из вариантов — смузи. Это отличный способ применения шпината, который наиболее полезен в сыром виде. Так сохраняется лютеин в его составе, он благоприятно действует на здоровье глаз.

Зеленый смузи

Ингредиенты:

  • шпинат — 30 г;
  • имбирь — 1 см;
  • лимон — сок 1/2 лимона;
  • мята — пара веточек;
  • петрушка — 1 веточка:
  • киви — 1 шт.;
  • огурец — 1/2 шт.;
  • вода.

Способ приготовления:

Все смешайте при помощи блендера.

Смузи со шпинатом.
Фото istockphoto.com

Блины из шпината

Ингредиенты:

  • шпинат — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • топленое или кокосовое масло — 2-3 ст.л.;
  • кокосовое молоко или другое растительное молоко — 300-500 г;
  • смесь муки без глютена — 160 г.

Способ приготовления:

Все смешайте и поместите в блендер. Взбейте. Оставьте на 15 минут настояться. Жарьте на разогретой сковороде без масла.

Яйца пашот. 3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот

Польза и вред
10
Обсудить
Читайте также
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черешня: польза и вред для здоровья