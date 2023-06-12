Шпинат: польза и вред для организма

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Шпинат — это зеленый листовой овощ, источник множества полезных веществ. Его едят в свежем виде, добавляют в салаты, готовят из него супы и гарнир. Однако полезен шпинат будет не для всех. Разбираемся в нюансах с нутрициологом Никой Сергуниной.
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Калорийность на 100 г
|
23 ккал
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Белки
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2,9 г
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Жиры
|
0,3 г
|
Углеводы
|
2 г
Шпинат рекомендуется есть при следующих заболеваниях:
Также он полезен при умственных и физических нагрузках.
В составе шпината содержатся такие полезные элементы, как:
Из-за большого содержания кальция шпинат способствует укреплению костей. Кроме того, он способен выводить из них вредные соли и вещества, скапливающиеся в организме в течение всей жизни.
Шпинат считается противораковым средством. Все из-за содержания гликеролипидов — веществ, препятствующих новообразованиям в сосудах. Они, в свою очередь, питают раковую опухоль и препятствуют ее росту. Шпинат также вдвое снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.
Канцерогены представляют соединения никеля, мышьяка, хрома и кадмия. Эти металлы вызывают рак верхних дыхательных путей, легких, кожи, предстательной железы и мочеполовых органов. Шпинат блокирует негативное воздействие канцерогенов.
Как было упомянуто ранее, в 100 г шпината содержится всего 20 ккал, поэтому его можно использовать в пищу и для похудения. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что также способствует детоксу.
При резком падении сахара в крови, которое случается после употребления сладкого, у человека могут появиться чувство тревоги и приступы беспокойства. Шпинат, обладающий успокаивающими свойствами, помогает с этим справиться.
В составе шпината содержатся оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты, которые при попадании в организм человека образуют кристаллы, раздражающие кишечник и почки. Так что если у вас есть нарушения водно-солевого обмена, мочекаменная болезнь, артрит, заболевания печени или подагра, то лучше избегать употребление шпината.
Не весь шпинат можно назвать вредным для детей — только тот, что хранился при комнатной температуре. В шпинате образуются ядовитые азотистые соли, всасывающиеся в кровь и уничтожающие эритроциты, вызывая дыхательные проблемы. Это чревато появлением одышки, поноса и острых симптомов отравления, при которых немедленно следует обратиться к врачу.
Покупая шпинат в магазине, оцените его внешний вид. Листья не должны быть мокрыми, так как из-за воды свежая зелень быстро портится.
Нутрициолог рекомендует использовать только свежеприготовленные блюда из шпината и хранить их в холодильнике не более суток — под влиянием микроорганизмов в шпинате образуется много азотнокислых соединений, обладающих токсичными свойствами. В свежем виде шпинат можно хранить до 3-4 дней в контейнере.
Если шпинат не используется в течение 3-4 дней, его можно заморозить. При этом предварительно следует его бланшировать.
Опустите листья шпината в кипящую воду на полминуты. Затем сразу же переложите их в емкость с холодной водой — это поможет зелени не перевариться и не потерять цвет. Остуженный шпинат немного просушите и заморозьте.Ника СергунинаНутрициолог
Жидкость после бланширования также можно использовать в пищу или заморозить в формочках для льда.
В ней остается часть питательных веществ. Эту воду можно применить, например, для приготовления круп.Ника СергунинаНутрициолог
Для большего сохранения питательных веществ можно бланшировать шпинат на пару. Для этих целей подойдет пароварка.
Храните шпинат в вакуумных пакетах для заморозки. Замороженный шпинат можно не размораживать и использовать в блюдах, супах, соусах. Но если размораживаете заранее, то готовьте не более 5 минут.Ника СергунинаНутрициолог
Благодаря содержанию флавоноидов в составе листьев шпината, он помогает предотвратить развитие патологий сердечно-сосудистой системы. Также шпинат будет полезен при диабете второго типа и ожирении.
Шпинат содержит соединения, которые стимулируют выработку гормонов сытости.Ника СергунинаНутрициолог
Также его применяют для снижения артериального давления, поскольку шпинат содержит пищевые нитраты. Они расширяют сосуды, что улучшает кровоток и снижает давление.
Ну а те, кто предпочитает использовать натуральные ингредиенты для ухода за кожей, могут сделать из шпината маску для лица. Она помогает снять воспаление, питает и увлажняет кожу.
Нутрициолог поделилась рецептами блюд со шпинатом, которые легко приготовить дома. Один из вариантов — смузи. Это отличный способ применения шпината, который наиболее полезен в сыром виде. Так сохраняется лютеин в его составе, он благоприятно действует на здоровье глаз.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Все смешайте при помощи блендера.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Все смешайте и поместите в блендер. Взбейте. Оставьте на 15 минут настояться. Жарьте на разогретой сковороде без масла.