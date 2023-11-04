Кому нужны силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом

Занятия со штангой в спортивном зале — это одно из базовых упражнений для развития мышц. Но полезно ли поднятие тяжелых штанг для здоровья, кому не стоит их выполнять и чем их заменить? Отвечаем на вопросы вместе с фитнес-тренером.

Какая польза от занятий со штангой

Несомненно, польза от силовых упражнений с отягощениями присутствует. Помимо штанги, это еще и гантели, тренажеры и другие различные утяжелители. Основная польза, которую вы получите от занятия с ними:

повышение индивидуальных силовых показателей;

укрепление суставов;

повышение уровня гормона тестостерона для мужчин;

улучшение психоэмоционального состояния.

Нужно помнить, что переходить к занятиям со штангой и гантелями рекомендуется после того, как пройдет начальный этап тренировочной программы. Важно сначала выработать привыкание организма к силовым нагрузкам и также улучшить координацию для выполнения таких упражнений.

Какой вред можно получить от занятий со штангой

Часто в тренажерных залах возникают ситуации, когда получение основных травм от штанги — это результат нарушения техники выполнения упражнений.

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Невыполнение основных инструкций может привести к таким последствиям, как:

повреждение плечевых, коленных и других суставов;

повреждение поясничного отдела позвоночника;

отрыв мышечных волокон от места крепления с костной тканью.

Если человек решил заниматься силовыми упражнениями, ему нужно получить консультацию от врача, чтобы убедиться, что нет никаких медицинских противопоказаний. Также первое время лучше заниматься под присмотром тренера.

И обязательно перед любой силовой тренировкой со штангой необходимо:

делать разминку;

убирать все лишние предметы из карманов и с места выполнения упражнения;

отключать телефон, чтобы звонки или что-то другое не отвлекало от подхода;

выполнять упражнения аккуратно и с правильной техникой;

попросить кого-либо подстраховать вас, если поднимаете тяжелые веса.

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Кому нельзя заниматься со штангой?

Людям, имеющим противопоказания по здоровью для занятий силовыми видами спорта. Именно поэтому перед началом тренировок важно посетить врача. Не зная и не понимая полностью организм, очень трудно получить максимальную выгоду от упражнений. Тренировки станут гораздо эффективнее, если вы точно будете знать, что вам можно делать и что нельзя.

Занятия со штангой для детей

Дети могут заниматься со штангой, но только под чутким контролем тренера, который будет дозировать необходимую нагрузку. У малышей только формируется скелетно-мышечный каркас, поэтому важно не навредить.

Если ребенок проявляет интерес к силовым тренировкам, объясните ему, что такие занятия обычно предназначены для увеличения мышечной силы и выносливости. Поэтому безопаснее всего заниматься уже после подросткового возраста, когда кости перестают расти.

Занятия со штангой для людей в возрасте

Упражнения с отягощениями позволяют людям в возрасте сделать более легким выполнение повседневных задач. При отсутствии противопоказаний и при правильном контроле тренера силовые упражнения, в том числе со штангой, могут стать отличной профилактикой переломов костей.

Во-первых, упражнения повышают силу, равновесие и ловкость, снижают вероятность того, что можно неудачно упасть и повредить кости и суставы.

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Во-вторых, силовые тренировки помогают наращивать костную массу в позвоночнике и бедре, что особенно полезно для людей с остеопорозом.

Поднятие штанги может помочь удержать вес. Само поднятие тяжестей не сжигает много калорий, но ускоряет метаболизм.

Эффективные упражнения со штангой и чем их можно заменить

Плие

Можно сделать приседания с широкой постановкой ног, или как говорят плие. В этом варианте больше включаются в работу ягодицы и задняя поверхность бедра. Техника выполнения следующая:

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Возьмите штангу и зафиксируйте ее на плечах. Если занимаетесь дома и нет необходимого веса, подойдет мешок с чем-то тяжелым. Поставьте широко ноги, но не сильно, вам должно быть удобно. Носки разверните в стороны. Медленно приседайте, таз оттягивайте назад, опора идет на всю стопу. Следите, чтобы колени шли в сторону носков, а не собирались «в кучу». Корпус не опускайте, спина прямая.

Вы должны выталкивать себя ногами, а не за счет корпуса. Кроме того, глубина приседа в этом упражнении зависит от растяжки. Не опускайте таз низко, если чувствуете боль.

Выпады назад со штангой

Считается, что выпады входят в топ-5 упражнений для роста ягодиц. Есть несколько вариаций этого упражнения, самым эффективными будут выпады назад с отягощением:

Фото istockphoto.com

Встаньте ровно и возьмите штангу или мешок с чем-то тяжелым на плечи. На вдохе правой ногой сделайте выпад назад, почти касаясь пола. На выдохе, толкаясь пяткой левой ноги, вернитесь в исходное положение. Колено не должно заходить за носок, соблюдайте 90°. Толчок осуществляется за счет пятки той ноги, которая находится впереди. Повторите упражнение с другой ногой.

Важно правило, которое нужно учитывать при приседаниях и выпадах с весом — всегда держите спину ровно. Иначе рискуете получить травму.

Если вам не рекомендованы упражнения со штангой, то есть много удобных способов их заменить — как в зале, так и дома.

Приседания

Штангу необходимо положить на плечи. Если такой возможности нет, можно положить тяжелый мешок или попросить ребенка аккуратно сесть на шею. Движение при таком приседании происходит до момента, когда сгибание в коленном суставе достигает 90°. При этом спина ровная, колени за линией носков.