Сколько дней можно доедать новогодние салаты без вреда для здоровья

Срок годности таких блюд зависит от рецепта.

На новогодние праздники мы привыкли готовить множество разнообразных блюд. Некоторые из них после боя курантов хранятся в холодильнике в течение нескольких дней. Выясняем, безопасно ли для здоровья употреблять в пищу салаты спустя пару суток после приготовления.

Сколько можно хранить салаты

Многие полагают, что в холодильнике любой продукт может храниться довольно длительное время. Однако же, по мнению нутрициолога Натальи Эйшнер, это правило не работает в отношении многокомпонентных салатов, заправленных майонезом.

Для того, чтобы новогодние праздники оставили теплые воспоминания о времени, проведенном в кругу близких, а не пищевое отправление, стоит позаботиться об этом заранее. И здесь речь идет не только о приобретении свежих продуктов для приготовления «Оливье» или «Селедки под шубой». Важно подумать о способе и длительности хранения этих блюд.

Салаты, приготовленные с использованием майонеза, относятся к скоропортящейся пище. Употреблять их в пищу спустя несколько дней после приготовления опасно для здоровья.

Freepik/KamranAydinov

Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. А сроки годности таких блюд строго регламентированы.

В них перемешано много продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности таких блюд зависит от рецепта. Майонез, который используется в качестве заправки, ускоряет процессы размножения болезнетворных бактерий.

Важно отметить, что речь здесь идет о сроке хранения в холодильнике. Оставлять приготовленное блюдо при комнатной температуре длительное время не рекомендуется — так оно быстро испортится.

Как продлить срок годности салата

Майонезные салаты нутрициолог Наталья Эйшнер предлагает заменить на овощные нарезки. В таком случае их можно приготовить за пару минут до застолья. Так блюда сохранят всю свежесть и пользу. Их не придется долго хранить в холодильнике, если приготовить с расчетом на один прием пищи.

Freepik/KamranAydinov

Любителям оливье также не обязательно отказываться от приготовления этого салата. Для того чтобы его употребление оказалось безопасным для здоровья, лучше заправлять не все сразу, а порционно. Так салат без добавления майонеза можно будет хранить в холодильнике немного дольше.

Наибольший срок хранения имеют салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей. Он составляет до 36 часов.

Порадовать себя вкусными блюдами можно не только на Новый год, но и в любое другое время. Поэтому не обязательно готовить салаты большими объемами. Небольшие порции разнообразят меню, и их не придется хранить подолгу в холодильнике. А при желании лучше приготовить свежие.

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