Сколько алкоголя можно выпить в новогоднюю ночь и чем его закусывать, чтобы не навредить здоровью

Врач рассказал о приемлемых дозах напитков, популярных за праздничным столом.

Новогодняя ночь — одна из самых долгожданных в году. Часто мы бываем так рады ее наступлению, что теряем бдительность, и в результате весь следующий день (тоже, между прочим, праздничный) проходит под знаком безуспешной борьбы с похмельем. Рассказываем, как избежать подобных новогодних разочарований.

Что есть за новогодним столом, чтобы уменьшить вред алкоголя

Предупредить риск алкогольного отравления возможно. Для этого, по словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, нужно позаботиться о том, чтобы алкоголь поступал в организм не на голодный желудок. Объясняется это тем, что прием пищи уменьшает скорость поступления алкоголя в кровь, а также помогает защитить нежную слизистую желудочно-кишечного тракта от вредного воздействия спиртного.

Кроме закусок не стоит обходить вниманием и основные блюда, ведь лучше всего препятствует активному всасыванию алкоголя горячая жирная еда.

При этом во время застолья врач рекомендует пить больше воды и безалкогольных напитков, не запивать алкоголем еду. Его лучше пить во время праздничных тостов, так процесс употребления будет более контролируемым.

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Чего и сколько можно выпить за новогодним столом

Если употребления алкоголя не избежать — а его, скорее всего, не избежать, раз вы читаете этот текст, — то лучше выпивать не более двух видов напитков, растягивая и смакуя, малыми глотками и в чистом виде. В такой манере мы обычно пьем вина, им и стоит отдавать предпочтение.

Для популярных за новогодним столом напитков приемлемыми будут следующие дозировки:

Вино. Женщинам рекомендуется выпивать не более 140 миллилитров, мужчинам — не более 240 миллилитров благородного напитка.

Шампанское. Оно помогает расслабиться, однако выпивать его много также не стоит. Считается, что игристое вино вызывает опьянение быстрее, чем тихие вина и другие слабоалкогольные напитки. Причина — пузырьки, которые образуются из-за выделения углекислого газа. Желательно ограничиться парой бокалов объемом 150 миллилитров.

Крепкий алкоголь. Для коньяка, водки и других высокоградусных напитков допустимой дозой считается 40 миллилитров. Хотя и это количество не является безопасным, но употребление крепкого алкоголя в таком объеме принесет меньше негативных последствий для организма.

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