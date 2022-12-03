Сколько пива можно выпить за футбольный матч? Разобрались вместе с диетологом

Если переборщить — последствия могут быть очень серьезными.

Какое количество пенного напитка реально выпить за футбольный матч и чем это чревато, разъяснил тренер, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.

Два тайма увлекательной игры по 45 минут плюс добавленное время и небольшой перерыв на бурные обсуждения в компании, не говоря уже о последующих посиделках, — пиво льется рекой.

Пиво имеет не меньше фанатов, чем футбол. И тут даже присутствует прямая взаимосвязь игры и напитка. Очередное тому доказательство — столичные власти в качестве эксперимента разрешили вернуть пиво на стадионы до конца года, впервые после запрета в 2005-м (если не считать разовые уступки в период проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018). Руководители некоторых клубов открыто заявляли, что отсутствие возможности продавать пенный напиток приносит ущерб, достигающий миллиарда рублей. Если учесть, что средняя стоимость литра пива составляет 65-80 рублей, выходит, что свыше 9,5 миллиона литров пива потребляют болельщики только одного стадиона за сезон.

Запрет на пиво на территории стадионов, введенный во время чемпионата мира по футболу этого года в Катаре, привел в ярость гостей, прибывших из разных стран. Британские болельщики даже потребовали от организаторов возмещения «морального ущерба» в размере пяти тысяч фунтов стерлингов, равного стоимости поездки, за «испорченный» праздник футбола и за запрет на продажу обожаемого ими напитка, введенный буквально за пару дней до начала мундиаля.

Отечественные любители футбола и пива не скрывают своей глубокой привязанности и открыто говорят, что за хорошую игру можно выпить и три, и пять литров, и даже больше — в зависимости от личных предпочтений, возможностей организма и кошелька.

Сколько пива безопасно для здоровья

В этом случае важнее, наверное, не сколько, а чем чревато безмерное употребление пенного напитка.

В международном медицинском сообществе общепринятая безопасная доза алкоголя в пересчете на этиловый спирт составляет 28 г в сутки для мужчины и 14 г для женщины. Применимо к пиву это примерно 670 и 335 мл соответственно. Это количество будет безопасным.

Что произойдет при злоупотреблении пивом

Пользу и вред напитка определяет его количество, а не индивидуальные качества — вкус, состав, калорийность и пр.

В долгосрочной перспективе чрезмерное употребление пива приведет к набору жировой массы. Связано это с тем, что этанол — мощный источник энергии, и организм начинает расходовать только его, «ставя на паузу» использование запаса жиров и глюкозы.

Обильное употребление пива увеличивает нагрузку на печень и все прочие органы и системы, особенно на гиппокамп — участок мозга, отвечающий за краткосрочную память и перевод ее в долгосрочную. Любая доза этилового спирта постепенно приводит к атрофии гиппокампа и ухудшению долгосрочной памяти. Поэтому влияние пива на мозг, даже в случае умеренного употребления, менее позитивное, чем для организма в целом.

Кому нельзя пиво

Алкогольные напитки, пиво в их числе, нельзя употреблять (даже изредка) людям: