Косметические средства, которые точно навредят вашей коже

Средства, которые призваны делать нас моложе и красивее, а также решать различные проблемы с кожей, иногда сами их создают или усугубляют. Бывает, дело в неграмотном подходе, когда косметику используют не по назначению. Например, крем для тела или для рук наносят на лицо. Но порой в поисках причины не нужно далеко ходить — она может заключаться в баночке с вашим любимым кремом.

Средств, которые могут навредить коже, — множество. И причины такого воздействия чаще всего написаны мелким шрифтом на упаковке. Вы верно все поняли — речь о составе и его компонентах. Некоторые из них лишат не только красоты, но и здоровья, а также потребуют длительного восстановления. К ним относятся:

агрессивные очищающие средства;

средства для пилинга с концентрированными кислотами;

тоники и лосьоны, содержащие спирты;

средства для обезжиривания кожи;

косметика с парабенами в составе.

Freepik/freepik

Какие средства вредны для кожи, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова.

Агрессивные очищающие средства

Некоторые очищающие средства могут иметь в составе сильные щелочные вещества. Они разрушают естественный защитный барьер кожи и сильно ее сушат. Из-за этого может возникнуть шелушение, раздражение и даже воспаления на коже.

Средства для пилинга с кислотами

Средства для отшелушивания, которые содержат агрессивные концентрированные кислоты, также небезопасны. Зачастую они приводят к раздражению и ожогам кожи.

Даже если нет непосредственного дискомфорта, частое использование таких средств уничтожает естественную защиту кожи и увеличивает ее чувствительность к внешним воздействиям.

Freepik/prostooleh

Тоники и лосьоны со спиртом

Если тоник или лосьон содержит алкоголь, то он непременно вызовет сухость и раздражение. Для сухой и чувствительной кожи такие средства крайне опасны. При жирном типе кожи они могут спровоцировать прямо противоположный результат и увеличить выработку кожного сала, из-за чего прыщей станет еще больше.

Средства для обезжиривания кожи

Средства, которые помогают убрать жирный блеск с лица (некоторые из них так и называются обезжиривателями), могут высушить кожу, сделать ее чувствительной и вызвать раздражение. Как результат — зуд, шелушение, воспаления, с которыми справиться очень непросто.

Косметика с парабенами

Средства для ухода за кожей, которые содержат парабены (консерванты) и другие вредные химические вещества, могут вызывать аллергические реакции и повреждение кожи. Поэтому, чем выше срок годности косметического продукта, тем вреднее он для кожи. Средства с наименьшим периодом хранения более натуральны и безопасны.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!