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Как поднять уровень тестостерона: продукты для повышения тестостерона у мужчин
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 06:00

5 мин.

Тестостерон: признаки дефицита и как поднять уровень этого гормона

Алена Соколова
Автор
Тембулат Индароков
Уролог-андролог
Мужчина в зале
Фото istockphoto.com/Constantinis
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Вопросы гормонального здоровья могут волновать мужчин любого возраста. Особенно часто всех беспокоит работа тестостерона. Что это за гормон, на что он влияет и благодаря чему вырабатывается — рассказали вместе с врачом-андрологом.

Что такое тестостерон и для чего он нужен

Для нормальной работы мужского организма необходим тестостерон — это основной мужской половой гормон из разряда андрогенов. Он необходим для правильной работы организма. Нормальный уровень тестостерона поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины, его жизненный тонус.

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С возрастом мужскому организму с трудом даются такие нагрузки. Во многом это происходит из-за снижения этого гормона.

Норма тестостерона у мужчин

В норме уровень тестостерона у мужчин от 16 до 50 лет составляет 5,13 — 30,43 нмоль/л. Вне этих временных рамок определить оптимальный показатель достаточно сложно: это лучше делать в индивидуальном порядке с врачом.

Роль тестостерона при занятиях спортом

От силовых упражнений усиливается выработка тестостерона. Он, в свою очередь, активно участвует в восстановлении мышц. А еще поддерживает силу воли, благодаря чему спортсмены охотнее движутся к победе.

Однако излишние нагрузки, напротив, снижают уровень гормона в крови — активность нужно выбирать в соответствии со своей физической формой.

Низкий уровень тестостерона
Фото istockphoto.com/Nastco

Признаки дефицита тестостерона у мужчин

Когда уровень тестостерона снижается, на это может указывать ряд признаков, в числе которых:

  • снижение полового влечения;
  • усталость, негативный психоэмоциональный фон;
  • проблемы со сном;
  • лишний вес, увеличение массы тела.

При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к врачу урологу-андрологу. Ведь проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе и сокращению продолжительности жизни.

Список продуктов, повышающих уровень тестостерона

  1. Имбирь. Но употреблять его нужно на протяжении несколько месяцев — тогда уровень гормона может вырасти на 15-17%.

  2. Устрицы. Цинк в составе устриц хорошо влияет на репродуктивные функции.

  3. Гранаты. Антиоксиданты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

  4. Растительные аналоги молока. В них содержится витамин D — он нормализует уровень андрогена в организме. Хорошим вариантом станет, например, миндальное молоко. Но ни в коем случае не стоит выбирать соевое: об этом продукте подробнее расскажем чуть ниже.

  5. Жирная морская рыба. В ней много Омега-3, а эта кислота влияет на гормональный фон, причем как у мужчин, так и у женщин.

Устрицы
Фото istockphoto.com/davit85

Продукты, снижающие уровень тестостерона

  1. Переработанные продукты. Среди них — колбаса и сосиски. Злоупотребление трансжирами ведет к снижению уровня тестостерона и ухудшению работы половой системы.

  2. Алкоголь. Регулярное употребление алкогольных напитков ведет к ухудшению фертильности у мужчин.

  3. Соевые продукты. Они являются растительными источниками эстрогена — женского гормона. В больших количествах такие продукты могут угнетающе действовать на тестостерон.

  4. Кофе. Избыток кофе (больше трех чашек в день) вреден для надпочечников, а значит, снижают синтез гормонов.

  5. Сахар. Слишком много сладкого в рационе приводит к излишней выработке инсулина, который вытесняет тестостерон.

Что надо делать, чтобы поднять уровень тестостерона

Рекомендации такие: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдать режим труда и отдыха, выезжать на природу (смена экологической обстановки). Также будут полезны сбалансированное питание, сон продолжительностью не менее 7-8 часов, физическая активность и силовые нагрузки и, конечно же, регулярная половая жизнь. Все это способствует выработке тестостерона.

Можно повысить тестостерон медикаментозно при его дефиците, но только по рекомендации врачей и после обследования у врача-уролога.

Мужчина занимается спортом
Фото istockphoto.com/Viorel Kurnosov
Популярные вопросы
Что стимулирует рост тестостерона?
Помогают здоровый образ жизни: избавление от лишнего веса, регулярная физическая активность и увеличение мышечной массы, достаточное количество сна и снижение уровня стресса. Хорошо сказываются здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Как выглядят мужчины с высоким уровнем тестостерона?
У них могут быть широкие плечи, низкий тембр голоса, густая борода и развитая мускулатура. А если у мужчины увеличен объем талии и появляется «пивной» живот — стоит проверить, нет ли дефицита тестостерона.
Как воздержание влияет на тестостерон?
При коротком периоде воздержания уровень гормона может повыситься. Но если воздержание длится долго (от трех недель), выработка гормона начинает снижаться.
В каком возрасте пик тестостерона?
Пик выработки гормона тестостерона приходится на подростковый период — с 12 до 18 лет, причем максимум достигается в утренние часы — с шести до восьми утра.
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