Тестостерон: признаки дефицита и как поднять уровень этого гормона

Вопросы гормонального здоровья могут волновать мужчин любого возраста. Особенно часто всех беспокоит работа тестостерона. Что это за гормон, на что он влияет и благодаря чему вырабатывается — рассказали вместе с врачом-андрологом.

Что такое тестостерон и для чего он нужен

Для нормальной работы мужского организма необходим тестостерон — это основной мужской половой гормон из разряда андрогенов. Он необходим для правильной работы организма. Нормальный уровень тестостерона поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины, его жизненный тонус.

С возрастом мужскому организму с трудом даются такие нагрузки. Во многом это происходит из-за снижения этого гормона.

Норма тестостерона у мужчин

В норме уровень тестостерона у мужчин от 16 до 50 лет составляет 5,13 — 30,43 нмоль/л. Вне этих временных рамок определить оптимальный показатель достаточно сложно: это лучше делать в индивидуальном порядке с врачом.

Роль тестостерона при занятиях спортом

От силовых упражнений усиливается выработка тестостерона. Он, в свою очередь, активно участвует в восстановлении мышц. А еще поддерживает силу воли, благодаря чему спортсмены охотнее движутся к победе.

Однако излишние нагрузки, напротив, снижают уровень гормона в крови — активность нужно выбирать в соответствии со своей физической формой.

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Признаки дефицита тестостерона у мужчин

Когда уровень тестостерона снижается, на это может указывать ряд признаков, в числе которых:

снижение полового влечения;

усталость, негативный психоэмоциональный фон;

проблемы со сном;

лишний вес, увеличение массы тела.

При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к врачу урологу-андрологу. Ведь проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе и сокращению продолжительности жизни.

Список продуктов, повышающих уровень тестостерона

Имбирь. Но употреблять его нужно на протяжении несколько месяцев — тогда уровень гормона может вырасти на 15-17%. Устрицы. Цинк в составе устриц хорошо влияет на репродуктивные функции. Гранаты. Антиоксиданты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Растительные аналоги молока. В них содержится витамин D — он нормализует уровень андрогена в организме. Хорошим вариантом станет, например, миндальное молоко. Но ни в коем случае не стоит выбирать соевое: об этом продукте подробнее расскажем чуть ниже. Жирная морская рыба. В ней много Омега-3, а эта кислота влияет на гормональный фон, причем как у мужчин, так и у женщин.

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Продукты, снижающие уровень тестостерона

Переработанные продукты. Среди них — колбаса и сосиски. Злоупотребление трансжирами ведет к снижению уровня тестостерона и ухудшению работы половой системы. Алкоголь. Регулярное употребление алкогольных напитков ведет к ухудшению фертильности у мужчин. Соевые продукты. Они являются растительными источниками эстрогена — женского гормона. В больших количествах такие продукты могут угнетающе действовать на тестостерон. Кофе. Избыток кофе (больше трех чашек в день) вреден для надпочечников, а значит, снижают синтез гормонов. Сахар. Слишком много сладкого в рационе приводит к излишней выработке инсулина, который вытесняет тестостерон.

Что надо делать, чтобы поднять уровень тестостерона

Рекомендации такие: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдать режим труда и отдыха, выезжать на природу (смена экологической обстановки). Также будут полезны сбалансированное питание, сон продолжительностью не менее 7-8 часов, физическая активность и силовые нагрузки и, конечно же, регулярная половая жизнь. Все это способствует выработке тестостерона.

Можно повысить тестостерон медикаментозно при его дефиците, но только по рекомендации врачей и после обследования у врача-уролога.

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