Толкование снов: выдумка или научно обоснованный факт? Разбираемся вместе с психологами

Стоит ли доверять снам, все ли их видят и откуда они берутся с научной точки зрения, рассказали специалисты в различных направлениях психологии Анастасия Егорова, Ольга Сергачева, Светлана Беспятова, Артем Тужиков и Денис Федоряка.
Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анастасия Егорова рассказала, как складывалась научно обоснованная история толкования снов и почему люди до сих пор в них продолжают верить.
Сновидение — сложный феномен, который интересен не только современным нейрофизиологам и психофизиологам. Последние опираются на «сухой» анализ электроэнцефалограммы мозга во время цикла «сон-бодрствование», фазы быстрого сна, когда мы непосредственно видим разные образы, сюжеты и события.
В современной науке существует три подходу к изучению сновидений:
метафизический;
естественнонаучный;
психологический.
Метафизический подход предполагает, что за пределами «этого мира» существует некий «другой», где и происходят наши сновидения. Но поскольку научных подтверждений этому нет, о метафизической составляющей в этой публикации мы говорить не будем.
В естественнонаучном подходе сны рассматриваются с точки зрения нейрофизиологии и психофизиологии. Еще Аристотель писал трактаты, где отрицал божественное происхождение сновидений, считая их частью естественной природы человека. Он разделял точку зрения Демокрита о том, что сон есть не что иное, как продукт органов чувств.
В XVIII-XIX столетиях ученый и философ Ян Пуркинье утверждал, что рассматривать сновидения, можно лишь как промежуточное состояние между бодрствованием и глубоким сном, и толковать наши сны бессмысленно. Такая точка зрения близка современной психофизиологии.
Разные школы психоанализа по-разному, но всегда с особым интересом относились к теме снов и их интерпретации. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд большое значение придавал опыту сновидений, считая, что они могут быть связаны с психическим здоровьем человека. Густав Юнг относил сны к воплощению бессознательного, которое несет в себе некое послание самому сновидцу.
«Альфред Адлер предлагал анализировать сновидения с точки зрения будущих событий и в контексте социальных отношений человека. По его мнению, сны представляют собой неосознаваемые жизненные планы и стиль жизни человека, который стремится адаптироваться к реальности и избавиться от неуверенности в себе».
Наши современники Дмитрий Трунов и Мария Воденикова в своих исследовательских работах раскрыли обыденные представления современного человека о снах. Они проанализировали:
источники сновидения, откуда возникают образы и персонажи — личное или коллективное бессознательное (то, что ранее находилось на уровне сознания, но было забыто или вытеснено, но по-прежнему зафиксировано на уровне подсознания (ощущения, страхи, импульсы, желания и пр.);
функция сновидения, для чего нужны и что означают — сон может выступать в качестве предупреждения, озарения как будто бы на ровном месте, а также быть реакцией на что-либо происходящее в жизни;
причины сновидений — факторы, возникающие в реальной жизни (яркое впечатление, психическая травма, состояние молитвы, медитативные состояния).
В настоящее время концепций сновидений в науке, в том числе в психологии и психотерапии, много. Но к единому мнению о том, имеют ли сны какое-то значение для личности человека с точки зрения толкования, ученые до сих пор не пришли.
Кандидат психологических наук, ментор НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Сергачева рассказала, что толкование снов давно перестало быть салонным развлечением, и различные специалисты изучают этот процесс с профессиональной точки зрения.
«Никто не будет оспаривать факт наличия сновидений, хотя многие могут говорить, что им не снятся сны. Это не значит, кстати, что они действительно не снятся — просто люди их не запоминают»
Факт того, что образы (сновидения) появляются в быстрой фазе сна, был доказан еще Натаниэлом Клейтманом и Юджином Асерински из Чикагского университета в 1953 году. Однако в ходе последних исследований, проведенных группой ученых из Университета штата Висконсин (результаты опубликованы в издании «Nature Neuroscience»), выявили, что мозг человека проецирует образы и в медленной фазе. Они не такие яркие и эмоциональные, поэтому запоминаются хуже, но все равно присутствуют.
По словам Ольги Сергачевой, толкование сновидений зависит от научной школы, в рамках которой его проводят. К примеру:
в классическом психоанализе образы довольно жестко закреплены, как в сонниках;
в юнгианском анализе образы и их интерпретация сильно зависят от сновидца и содержания сна.
Через фокус сознания проходит только 20% информации, поэтому мы помним не все. Образы, которые предстают в сновидении — это «картинки» из жизни человека, ничего нового, из того, что вы не переживали, вы увидеть не можете.
«Из всех образов и сюжетов сновидения человек запоминает те, которые как-то важны ему в этот момент. Например, если у кого-то болят суставы, то изо всех образов он запомнит только сюжет с грызущей его колени крысой, а весь сон, в котором были и приключения, и десяток других картинок, просто «забудется». Так, химик Кекуле, увлеченный исследованием бензола, из всех своих снов «вспомнил» только змею, кусающую себя за хвост, что и натолкнуло его на формулу бензольного кольца».
С точки зрения психологии, сны — это еще один способ понять и проанализировать, что актуально сейчас для человека, что его тревожит.
«Вопрос толкования сновидений — спорный даже в рамках психологии как науки. Часть психологических школ в принципе не работает со сновидениями, другие, напротив, эксклюзивно концентрируются на них (к примеру, психоанализ и юнгианский анализ)».
Метод толкования снов активно применяется в таком направлении психологии, как сказкотерапия. Сказкотерапевты руководствуются особыми терминами:
Явь — материальный мир, «плоский», где мы ощущаем, действуем, информация в нем передается словесно, предметно.
Навь — мир глубинный, внутренний и бессознательный, который разговаривает образами, метафорами и сновидениями.
Исходя из этого сны — одна из модификаций разговора Яви с Навью, трансляции важного из подсознания. Изначально сказкотерапия — мостик между ними, созданный, чтобы развить ресурсы внутреннего ребенка, осознанность, рефлексию, умение понимать себя и ритмы мира. Сновидения — большой ресурс, с помощью которого можно это все прорабатывать.
Светлана Беспятова, психолог, сказкотерапевт, икогенолог:
«Сновидения — частое явление у людей правополушарного типа мышления. Дети 10-12 лет практически все имеют правополушарное мышление, потом это меняется или остается как психотипическая особенность. У «правополушарных», сновидения сыплются, как из рога изобилия».
Если сказки психолог придумывает с клиентом, то сновидения — это и есть та «сказка», которая идет непроизвольно от клиента, его бессознательного уровня. В сказкотерапии сновидения приветствуются. Разбор происходит с помощью образов и метафор, их интерпретации человеком (не сказкотерапевтом или психологом), тех ассоциаций, которые они вызывают.
Успех в понимании сновидений, по мнению психолога и тренера Артема Тужикова, заключается, прежде всего, в знании физиологии мозга.
«Путь, по которому надо идти, чтобы прийти к окончательному раскрытию сущности сновидений, — это физиологическое изучение процессов мозга, физиологический анализ сна и всех сноподобных состояний».
Чтобы разобраться в том, как на уровне физиологии возникают сны, специалист рекомендует вникнуть в научные изыскания Ивана Павлова, физиолога, Нобелевского лауреата, создателя науки о высшей нервной деятельности. Согласно сделанным им выводам, бодрствование — это напряженная деятельность, постоянное возбуждение коры головного мозга, которое обеспечивают внешние факторы раздражения через органы чувств. Но даже во сне у организма остается возможность их получать с помощью мира внутренних ощущений, это происходит ежесекундно.
«Во время сна огромнейшие запасы жизненных впечатлений предоставляются в коре головного мозга самим себе. Контроль от действительности, необходимый для правильного воспроизведения раздражений, прекращается. Отсюда — причудливое объединение образов и порой полное отсутствие здравого смысла».
Когда мы спим, органы чувств по-прежнему фиксируют всю информацию, но иногда интерпретируют ее в искаженном виде. Поэтому странные, порой абсурдные видения во сне не опровергают того, что любое сновидение заимствовано из малейших впечатлений о жизни. Они всплывают в сознании и связываются вне всякой логики и последовательности.
«Современная наука полагает, что любое сновидение, каким бы неестественным по форме оно ни было, обусловлено всем тем запасом жизненных впечатлений, который мы храним в памяти. Чего-либо абсолютно нового и постороннего там быть не может».
Копилка впечатлений головного мозга постоянно пополняется тем, что происходит во внешнем мире и внутри нас, для него это также реально. Память сохраняет их все, какими бы незначительным они ни были, в том числе и наши фантазии.
Психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка в отношении толкования снов рекомендует разделить два принципиально разных процесса
толкование снов в эзотерике («магии», экстрасенсорике, в сонниках и т. п.);
интерпретация сновидений в психологии.
Первый вариант претендует на предсказание будущего и не имеет никакого научного обоснования. Второй вполне обоснован, вырос из классического психоанализа и признан в некоторых психотерапевтических направлениях.
Большинством научных школ психологии в России и за рубежом признано деление психики на сознательную и бессознательную части.
Они отличаются доступностью информации, которая в них содержится. То, что в сознании, мы можем увидеть через мыслительную деятельность, рассказ, ответы на вопросы, диалог и т. д. Что находится в бессознательном, можно обнаружить лишь косвенно через иные процессы, например, сновидения.
Через сны мозг передает зашифрованное на своем языке послание, к которому стоит прислушаться, чтобы лучше понять себя или текущую жизненную ситуацию.
«В моей практике использование интерпретаций сновидений всегда давали эффект: новые инсайты, взгляд на себя и свою ситуацию по-новому, появление творческих решений проблем. Причем я как использовал этот метод, будучи специалистом, так и пробовал на себе».
В расшифровках сновидений, по мнению Дениса Федоряка, поможет не сонник, а навыки самоанализа сновидений под руководством психолога, владеющего этим методом. При этом на «правильность» или предсказание будущего эти интерпретации никогда не претендуют. Это лишь попытка внимательнее присмотреться к глубинам своей личности, сделать полезные выводы.
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