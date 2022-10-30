Топ-6 блюд из тыквы. Рецепты от эксперта

Какие оригинальные блюда можно приготовить из тыквы, знает основатель первого в России сервиса доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» Сергей Ашин .

Осень — время тыквы

Тыква по праву является королевой осени на всех континентах. Несмотря на уникальную пользу, позволить себе ее может любой, независимо от финансовых возможностей и статуса.

Но, чтобы тыква проявила себя во всем многообразии вкуса, нужно уметь ее готовить. Основатель сервиса доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» Сергей Ашин рассказал, какие блюда можно сделать из тыквы.

Сливочная каша «Не из топора» с булгуром, сладкой тыквой, яблоками и корицей. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Сливочная каша «Не из топора»

Весьма вкусным и сытным завтраком может стать ближневосточная сливочная каша «Не из топора» с булгуром, сладкой тыквой, яблоками и корицей. Рецепт рассчитан на 2 персоны.

Для приготовления вам понадобится:

тыква — 100 г;

булгур — 150 г;

зеленое яблоко — 1 штука/200 г;

курага — 40 г;

молоко 3,5% - 200 мл;

сливочное масло — 40 г;

сахар — 20 г;

мята — 5 г;

молотая корица — 1 г;

соль — 2 г.

Очистите тыкву от кожуры, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками 1х1 см. Затем мелко нарежьте курагу.

Булгур нужно промыть и положить в кастрюлю. Добавьте к нему молоко и 250 мл воды, затем положите туда тыкву, курагу и всыпьте половину сахара. Перемешивая доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 20 минут. Если жидкость выпарилась раньше времени, добавьте еще 50 мл воды и продолжайте варить. После добавьте в кашу половину сливочного масла, соли, перемешайте и варите еще 5 минут.

Очистите яблоко от кожуры и семян и нарежьте кубиками 2х2 см. Растопите в сковороде вторую часть сливочного масла и пассируйте в нем яблоки с оставшимся сахаром около 1 минуты на среднем огне до консистенции сиропа.

Разложите кашу по тарелкам, сверху выложите карамелизованные яблоки и полейте оставшимся от жарки яблок сиропом. Посыпьте корицей, украсьте листочками мяты, и можно подавать к столу.

Тыквенный крем-суп с утиной грудкой Барбекю и зелёным лучком от Шефмаркет. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Тыквенный крем-суп по американскому рецепту

«Шефмаркет» щедро поделился сразу двумя рецептами супов. Американский тыквенный крем-суп с утиной грудкой «Барбекю» и зеленым лучком рассчитан на 2 персоны.

Для приготовления вам понадобится:

свежая тыква (соломка в упаковке) — 400 г;

утиная грудка — 300 г;

репчатый лук — 1 штука/90-150 г;

микрозелень «Горох» — 5 г;

зеленый лук — 5 г;

чеснок — 2 зубчика;

куриный бульон — 200 г;

сливки 20% - 200 мл;

соус BBQ — 80 г;

смесь 6 специй (кориандр, мускатный орех, молотый имбирь, копченая паприка, паприка острая, чеснок) — 5 г.

Пока духовка разогревается до 200 °С, очистите лук и нарежьте кубиками средних размеров. Чеснок раздавите и крупно нарубите. Далее разогрейте в сотейнике 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте лук, чеснок и соломку тыквы, на сильном огне, постоянно помешивая.

Через 2 минуты добавьте в сотейник бульон, соль и специи, все перемешайте и доведите до кипения. После чего убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 15 минут.

Утиные грудки посолите и поперчите, на коже сделайте надрезы крест-накрест с шагом в 1 сантиметр. Смажьте сковороду двумя каплями оливкового масла и обжарьте на сильном огне утку, сначала кожей вниз в течение пары минут, затем переверните и держите еще около минуты.

Снимите утку с огня и переложите на противень. Запекаться в разогретой духовке утке нужно 8 минут. Сковороду протрите салфеткой и сохраните.

По рецепту сервиса «Шефмаркет» утка получается прожарки medium well, поэтому, если вы хотите получить прожарку:

medium — запекайте на 3 минуты меньше;

well done — запекайте на 3 минуты дольше.

Затем достаньте утку из духовки, нарежьте мелкой соломкой и переложите в миску. Мелко нарубите зеленый лук и добавьте вместе с соусом «Барбекю» к утке, перемешайте.

В сотейник к супу влейте сливки, доведите до кипения и варите 3 минуты, после чего снимите с огня и пробейте блендером до однородной консистенции. Затем разлейте суп по тарелкам. Утку выкладываем сверху и украшаем микрозеленью.

Крем-суп из тыквы с имбирём и пшеничными гренками от Шефмаркет. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Тыквенный крем-суп по французскому рецепту

Сергей Ашин также рекомендует попробовать крем-суп из тыквы с имбирем и пшеничными гренками по французскому рецепту. Рассчитан он на двух человек.

Для приготовления вам понадобится:

свежая тыква (соломка в упаковке) — 300 г;

свежая морковь (соломка в упаковке) — 200 г;

репчатый лук — 90-150 г;

тыквенные семечки — 5 г;

сливки 10% - 200 мл;

пшеничные гренки — 30 г;

мускатный орех — 0.2 г;

корень имбиря — 10 г;

мед — 20 г;

листья каффир-лайма — 1 г.

Лук очистите и нарежьте кубиками средних размеров. Разогрейте в сотейнике 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте лук, соломку тыквы и моркови на сильном огне в течение пары минут, не забывая помешивать.

У листьев каффир-лайма удалите черенки и добавьте их в сотейник к овощам. Туда же влейте 300 мл воды, посолите, перемешайте и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и варите 12 минут.

Корень имбиря очистите и мелко порубите. Помните, что степень остроты блюда можно регулировать количеством добавляемого имбиря.

В сотейник к овощам:

положите мед и нарубленный имбирь;

влейте сливки;

всыпьте мускатный орех.

Перемешайте все, доведите до кипения и снимите суп с огня.

Удалите из сотейника листья каффир-лайма и пробейте готовый суп блендером до однородной консистенции. Если нужно, досолите

Теперь суп можно разливать по тарелкам и подавать. Украсьте его, посыпав тыквенными семечками и гренками.

Утиная грудка с конфи из красной смородины, фетой и тыквенным ризотто от Шефмаркет. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Тыквенное ризотто с уткой

Тыква — это не только каши, рагу и десерты. Сервис «Шефмаркет» предлагает приготовить на ужин роскошную утиную грудку с конфи из красной смородины, фетой и тыквенным ризотто по-итальянски. Рецепт рассчитан на 2 персоны.

Для приготовления вам потребуется:

тыква баттернат — 200 г;

рис арборио — 150 г;

утиная грудка — 300 г;

репчатый лук — 90-150 г;

красная смородина — 50 г;

сыр фета — 50 г;

сыр пармезан (крошка) — 20 г;

куриный бульон — 400 г;

белое сухое вино — 45 г;

чеснок — 2 зубчика;

мед — 20 г.

Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок раздавите и мелко нарубите. С тыквы снимите кожуру и удалите семечки, затем натрите на мелкой терке.

Разогрейте в сотейнике 2 столовые ложки оливкового масла и, помешивая, обжарьте на сильном огне лук с чесноком в течение минуты. Всыпьте к ним рис и продолжайте жарить, помешивая, еще минуту. Затем влейте вино и выпарите его в течение 30 секунд.

Далее в сотейник к рису:

положите натертую тыкву;

влейте бульон и 100 мл воды;

добавьте соли.

Перемешайте содержимое сотейника и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до слабого и варите 18 минут, изредка помешивая. По истечении этого времени, всыпьте крошку пармезана и перемешайте. После снимите с огня и накройте крышкой. Пусть ризотто настоится пару минут.

Посолите утиные грудки. Затем разогрейте в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте утку кожей вниз на среднем огне в течение полторы минуты, затем переверните и жарьте еще полторы минуты с другой стороны. Убавьте огонь до слабого, снова переверните утку, поперчите и жарьте так еще 10 минут, периодически переворачивая. После этого, снимите с огня, а сковороду протрите салфеткой и сохраните.

Теперь в сковороду, где жарилась утка, выложите смородину вместе с соком и перемешайте с медом. После того как доведете до кипения, прогрейте получившийся конфи в течение 30 секунд на сильном огне, аккуратно помешивая.

Разложите ризотто по тарелкам. Рядом выложите утку, нарезанную ломтиками. Сверху раскрошите сыр фета и подавайте с конфи из красной смородины.

Поке с тунцом в соусе понзу, свежим огурцом, стручковым горошком, печёной тыквой. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Поке с тунцом, печеной тыквой и киноа

Если вы предпочитаете рыбные блюда, Сергей Ашин рекомендует приготовить поке с печеной тыквой, тунцом в соусе понзу, свежим огурцом, стручковым горошком и киноа по-гавайски. Представленные ниже ингредиенты рассчитаны на двоих.

Для приготовления вам понадобится:

тыква баттернат — 300 г;

тунец — 240 г;

стручковый горох — 30 г;

перец пиквилло, обжаренный на гриле, — 30 г;

помидоры черри красные (свежие) — 60 г;

свежий огурец — 1 штука/80-120 г;

мята — 10 г;

киноа — 100 г;

горчица зернистая — 5 г;

анчоусы — 5 г;

соус понзу — 40 г;

белый лук — 30 г.

Пока греется духовка до 200°С, очистите и нарежьте кубиком 2х2

см тыкву. Противень застелите фольгой, на нее выложите кубики тыквы, посолите их и сбрызните оливковым маслом. Заверните фольгу и поставьте все запекаться в разогретую духовку на 25 минут.

Промойте киноа и залейте водой так, чтобы жидкость была выше крупы на 1 сантиметр. Добавьте немного соли, перца и доведите до кипения. Затем накройте крышкой и варите на слабом огне 15 минут.

Листочки мяты отделите от стеблей и нарежьте тонкой соломкой вместе с огурцом и стручковым горошком. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте тунца на сильном огне в течение пары минут, периодически переворачивая и прижимая боковины стейка к бортам сковороды. Не забудьте посолить и поперчить во время жарки. После снимите тунца с огня и нарежьте кубиками 1,5х1,5 см. Выложите его в миску и добавьте:

лук;

соус понзу;

1 столовую ложку оливкового

масла;

горчицу.

Все тщательно перемешайте.

Для приготовления тартара из овощей:

помидоры черри и перец пиквилло нарежьте мелкими кубиками;

анчоусы мелко порубите, удаляя при необходимости мелкие косточки;

выложите все в чистую миску;

добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и перемешайте.

Разложите киноа по тарелкам. Рядом выложите тунца, запеченную тыкву, огурец, стручковый горошек и тартар из овощей. Украсьте блюдо листиками мяты и подавайте.

Тыквенный пирог с крем-чизом Фото предоставлено Шефмаркет. Фото предоставлено сервисом «Шефмаркет»

Тыквенный пирог с крем-чизом

В качестве тыквенного десерта сервис «Шефмаркет» предлагает американский пирог с крем-чизом. Рассчитан он на 4 персоны.

Для приготовления вам понадобится:

тыква соломка — 400 г;

пшеничная мука — 200 г;

куриное яйцо — 2 штуки;

творожно-сливочный сыр — 90 г;

белый сахар — 60 г;

сливки 33% — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

сахарная пудра — 20 г;

бадьян — 1 г;

экстракт ванили — 1 г;

молотая корица — 0.5 г;

соль — 1 г.

Просейте муку с щепоткой соли через сито в миску. Добавьте туда мягкое сливочное масло и смешайте до образования крошек. В миску к крошкам разбейте одно яйцо и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Соломку тыквы положите в кипящую воду, добавьте к ней бадьян и варите в течение 10 минут. После чего слейте воду и удалите бадьян. Пока духовка разогревается до 190°С, растолките в пюре отваренную тыкву для начинки и добавьте:

экстракт ванили;

сахар;

корицу;

оставшееся яйцо;

100 мл сливок.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Вытащите тесто из холодильника и распределите его ровным слоем по форме для запекания диаметром 23 см, не забывая про бортики высотой 2-3 см. По всей поверхности теста сделайте проколы вилкой и поставьте в разогретую духовку на 15 минут.

Затем достаньте форму из духовки и увеличьте температуру до 200°С. На корж выложите тыквенную начинку и выпекайте пирог еще 30 минут.

В чистую миску влейте 50 мл сливок (оставшиеся сливки не понадобятся), всыпьте сахарную пудру, добавьте творожно-сливочный сыр и взбивайте миксером в течение минуты на максимальной скорости. Крем-чиз готов.

Достаньте форму из духовки. После остывания пирога, нарежьте его и подавайте с крем-чизом.