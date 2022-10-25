Домашняя тренировка с фитнес-резинкой для девушек: качаем ноги и ягодицы (с видео)

Сегодня, 08:00
Фитнес-резинка, она же эспандер, существует в двух основных формах:
— фитнес-петля (фитнес-кольцо) — замкнутая конструкция с определенным диаметром;
— фитнес-лента — свободная длинная резинка.
Лента более функциональна, так как ее при желании можно замкнуть в кольцо. При этом диаметр такого кольца можно будет регулировать самостоятельно, устанавливая степень нагрузки. Кроме того, лента больше подходит новичкам.
Независимо от формы фитнес-резинка способна заменить несколько видов профессиональных тренажеров и «железа». За счет преодоления сопротивления мышцы прорабатываются лучше. Фитнес-резинка подходит для использования мужчинами и женщинами, ее можно применять для проработки мышц всего тела, в том числе рук и груди. Рассказываем о некоторых упражнениях на мышцы ног и ягодиц для девушек.
Выполняется с резиновым эспандером-лентой.
Техника выполнения:
1. Сесть на пол, выпрямить ноги.
2. Накинуть ленту на стопы (на уровне середины стопы), взяться за концы ленты руками.
3. Потянуть ленту на себя: ноги должны начать сгибаться в коленях.
4. Одновременно с этим упереться стопами в ленту и стараться не дать ногам согнуться. Лента должна натянуться.
5. Почувствовать точку максимального сопротивление резинки, задержаться в этой точке на пару секунд.
6. Медленно опустить ноги.
Повторить упражнение 10-25 раз. При его выполнении качаются не только икроножные мышцы, но и бицепсы.
Техника выполнения:
1. Надеть резинку на ноги ниже колена.
2. Лечь на левый бок, согнуть ноги.
3. Преодолевая сопротивление резинки, отвести бедро правой ноги.
4. Повторить упражнение 10-20 раз.
5. Лечь на правый бок, выполнить отведение левого бедра.
Это же упражнение можно выполнять в положении стоя.Продвинутый вариант выполнения:
1. Переместить резинку чуть выше колена.
2. Встать на четвереньки.
3. Отвести правое бедро, задержаться в точке максимального сопротивления резинки.
4. Выполнить 10-20 повторов.
5. Сделать отведения левого бедра.
Если сложно выполнять много повторов, можно чередовать ноги, то есть отводить сначала одну ногу, потом другую. Общее количество повторов можно не менять.
Техника выполнения:
1. Зафиксировать резинку на лодыжках.
2. Лечь на левый бок.
3. На выдохе поднять правую ногу, преодолевая сопротивление резинки.
4. Выполнить 10-20 подъемов.
5. Лечь на правый бок и повторить упражнения для левой ноги.
Это упражнение достаточно эффективно само по себе, а резинка лишь дополнительно увеличивает степень нагрузки.
1. Надеть резинку на уровне лодыжек.
2. Лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела.
3. Поднять прямые ноги и немного развести их.
4. Преодолевая сопротивление резинки, развести ноги в разные стороны.
5. Повторить 20 раз.
При выполнении этого упражнения создается нагрузка еще и на пресс.
Техника выполнения:
1. Надеть резинку на уровне лодыжек.
2. Встать на четвереньки, следя за тем, чтобы ладони оказались четко на одной линии с плечами.
3. На выдохе поднять левую ногу вверх, преодолевая сопротивление.
4. Сделать 10-20 повторов.
5. Выполнить махи для правой ноги.
Выполнять упражнение нужно энергично, в быстром темпе. Важно следить за тем, чтобы спина не провисала и оставалась строго параллельной полу в течение всего времени.