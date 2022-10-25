Домашняя тренировка с фитнес-резинкой для девушек: качаем ноги и ягодицы (с видео)

Простые и действенные упражнения с доступным инвентарем.

Что такое фитнес-резинка

Фитнес-резинка, она же эспандер, существует в двух основных формах:

— фитнес-петля (фитнес-кольцо) — замкнутая конструкция с определенным диаметром;

— фитнес-лента — свободная длинная резинка.

Лента более функциональна, так как ее при желании можно замкнуть в кольцо. При этом диаметр такого кольца можно будет регулировать самостоятельно, устанавливая степень нагрузки. Кроме того, лента больше подходит новичкам.

Независимо от формы фитнес-резинка способна заменить несколько видов профессиональных тренажеров и «железа». За счет преодоления сопротивления мышцы прорабатываются лучше. Фитнес-резинка подходит для использования мужчинами и женщинами, ее можно применять для проработки мышц всего тела, в том числе рук и груди. Рассказываем о некоторых упражнениях на мышцы ног и ягодиц для девушек.

Упражнение для икр

Выполняется с резиновым эспандером-лентой.

Техника выполнения:

1. Сесть на пол, выпрямить ноги.

2. Накинуть ленту на стопы (на уровне середины стопы), взяться за концы ленты руками.

3. Потянуть ленту на себя: ноги должны начать сгибаться в коленях.

4. Одновременно с этим упереться стопами в ленту и стараться не дать ногам согнуться. Лента должна натянуться.

5. Почувствовать точку максимального сопротивление резинки, задержаться в этой точке на пару секунд.

6. Медленно опустить ноги.

Повторить упражнение 10-25 раз. При его выполнении качаются не только икроножные мышцы, но и бицепсы.

Тренировка с фитнес-резинкой. Unsplash