Тыква: рецепты простых и вкусных блюд

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«Тыква — полезный для здоровья продукт питания, который является источником минеральных веществ и витаминов. Тыква не теряет своей пользы даже в процессе термической обработки. Осенью особенно важно обеспечить достаточное поступление в организм питательных элементов, которые способствуют укреплению иммунитета. В тыкве содержится витамин А, необходимый для здоровья органов зрения. Также данный нутриент оказывает благотворное влияние на кожные покровы, волосы и ногти. Дефицит витамина А может привести к шелушению кожи, ломкости волос и ногтей», — комментирует нутрициолог Наталья Эйшнер.
Также специалист отмечает, что тыква достаточно сладкая сама по себе. Поэтому при приготовлении различных десертов из нее можно обойтись без добавления сахара.
По данным Роспотребнадзора, тыква — это естественное средство очищения организма. Она способствует выведению лишней жидкости и помогает избавиться от отеков. Также тыква улучшает пищеварение.
· способствует быстрому восстановлению клеток организма;
· помогает выводить «плохой» холестерин;
· улучшает работу желчного пузыря;
· положительно влияет на мочевыделительную систему;
· за счет содержания цинка благотворно влияет на репродуктивную систему;
· обладает антиоксидантными свойствами;
· является низкокалорийным продуктом и подходит для диетического питания.
Ограничить употребление тыквы необходимо при наличии индивидуальной непереносимости. Также причиной отказа от частого употребления может быть наличие сахарного диабета и обострения заболеваний органов ЖКТ.
· тыква — 500 г;
· яблоки — 2-3 шт.;
· яйца — 2-3 шт.;
· сахар — 50 г;
· мука — 3 ст.;
· разрыхлитель — 1 ч. л.
1. Тыкву нужно очистить от кожуры и семян. Порезать ее кусочками. При помощи блендера сделать из тыквы пюре. Добавить сахар, яйца и молоко. Все смешать.
2. К муке добавить разрыхлитель. Смешать ее с тыквенным пюре.
3. Помыть и очистить яблоки. Нарезать их дольками.
4. Форму для выпекания застелить пергаментом. Выложить в форму готовое тесто. Дольки яблок разложить сверху, немного вдавливая их в тесто.
5. Выпекать 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Готовность пирога можно проверить при помощи зубочистки или деревянной шпажки.
· тыква — 1 кг;
· лук репчатый — 1 шт.;
· сливки — 100 мл;
· чеснок — 2-4 зубчика;
· имбирь — по вкусу;
· масло оливковое — 50 г;
· соль, перец молотый — по вкусу;
· креветки — 100-200 г.
1. Тыкву предварительно вымыть и очистить от кожуры и семян. Мякоть нарезать кусочками. Добавить соль, специи. Полить оливковым маслом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
2. Имбирь, чеснок и лук почистить и измельчить, слегка обжарить на сливочном масле.
3. Запеченную тыкву измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Все смешать и добавить сливки. Поставить на огонь на 5-7 минут.
4. Порезать хлеб в виде небольших кубиков. На сухой сковороде обжарить его до образования золотистой корочки.
5. Обжарить варено-мороженые креветки 3-5 минут.
6. Разлить суп по тарелкам. В каждую положить немного сухариков и креветки по вкусу.
7. Украсить готовое блюдо зеленью.
· яйцо — 1 шт.;
· масло сливочное — 50 г;
· мука рисовая — 1 ст.;
· сахар — 50 г;
· тыква — 100-200 г;
· корица — по вкусу.
1. Тыкву очистить и натереть на мелкой терке.
2. Масло комнатной температуры смешать с мукой.
3. Яйцо взбить с сахаром. Все смешать.
4. Перемешать тыкву с яичной смесью до однородной массы и добавить по вкусу корицу.
5. Полученную массу выкладывать небольшими порциями на предварительно застеленный пергаментом противень.
6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.