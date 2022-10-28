Тыква: рецепты простых и вкусных блюд

Нутрициолог Наталья Эйшнер поделилась рецептами полезных блюд из тыквы.

«Тыква — полезный для здоровья продукт питания, который является источником минеральных веществ и витаминов. Тыква не теряет своей пользы даже в процессе термической обработки. Осенью особенно важно обеспечить достаточное поступление в организм питательных элементов, которые способствуют укреплению иммунитета. В тыкве содержится витамин А, необходимый для здоровья органов зрения. Также данный нутриент оказывает благотворное влияние на кожные покровы, волосы и ногти. Дефицит витамина А может привести к шелушению кожи, ломкости волос и ногтей», — комментирует нутрициолог Наталья Эйшнер.

Также специалист отмечает, что тыква достаточно сладкая сама по себе. Поэтому при приготовлении различных десертов из нее можно обойтись без добавления сахара.

Польза тыквы для организма человека

По данным Роспотребнадзора, тыква — это естественное средство очищения организма. Она способствует выведению лишней жидкости и помогает избавиться от отеков. Также тыква улучшает пищеварение.

Полезные свойства тыквы:

· способствует быстрому восстановлению клеток организма;

· помогает выводить «плохой» холестерин;

· улучшает работу желчного пузыря;

· положительно влияет на мочевыделительную систему;

· за счет содержания цинка благотворно влияет на репродуктивную систему;

· обладает антиоксидантными свойствами;

· является низкокалорийным продуктом и подходит для диетического питания.

Ограничить употребление тыквы необходимо при наличии индивидуальной непереносимости. Также причиной отказа от частого употребления может быть наличие сахарного диабета и обострения заболеваний органов ЖКТ.

Пирог из тыквы

Ингредиенты:

· тыква — 500 г;

· яблоки — 2-3 шт.;

· яйца — 2-3 шт.;

· сахар — 50 г;

· мука — 3 ст.;

· разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Тыкву нужно очистить от кожуры и семян. Порезать ее кусочками. При помощи блендера сделать из тыквы пюре. Добавить сахар, яйца и молоко. Все смешать.

2. К муке добавить разрыхлитель. Смешать ее с тыквенным пюре.

3. Помыть и очистить яблоки. Нарезать их дольками.

4. Форму для выпекания застелить пергаментом. Выложить в форму готовое тесто. Дольки яблок разложить сверху, немного вдавливая их в тесто.

5. Выпекать 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Готовность пирога можно проверить при помощи зубочистки или деревянной шпажки.

Суп-пюре из тыквы

Суп-пюре из тыквы. Фото Global Look Press

Ингредиенты:

· тыква — 1 кг;

· лук репчатый — 1 шт.;

· сливки — 100 мл;

· чеснок — 2-4 зубчика;

· имбирь — по вкусу;

· масло оливковое — 50 г;

· соль, перец молотый — по вкусу;

· креветки — 100-200 г.

Способ приготовления:

1. Тыкву предварительно вымыть и очистить от кожуры и семян. Мякоть нарезать кусочками. Добавить соль, специи. Полить оливковым маслом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

2. Имбирь, чеснок и лук почистить и измельчить, слегка обжарить на сливочном масле.

3. Запеченную тыкву измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Все смешать и добавить сливки. Поставить на огонь на 5-7 минут.

4. Порезать хлеб в виде небольших кубиков. На сухой сковороде обжарить его до образования золотистой корочки.

5. Обжарить варено-мороженые креветки 3-5 минут.

6. Разлить суп по тарелкам. В каждую положить немного сухариков и креветки по вкусу.

7. Украсить готовое блюдо зеленью.

Печенье из тыквы

Ингредиенты:

· яйцо — 1 шт.;

· масло сливочное — 50 г;

· мука рисовая — 1 ст.;

· сахар — 50 г;

· тыква — 100-200 г;

· корица — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Тыкву очистить и натереть на мелкой терке.

2. Масло комнатной температуры смешать с мукой.

3. Яйцо взбить с сахаром. Все смешать.

4. Перемешать тыкву с яичной смесью до однородной массы и добавить по вкусу корицу.

5. Полученную массу выкладывать небольшими порциями на предварительно застеленный пергаментом противень.

6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.