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Сегодня, 16:00

3 упражнения от боли в спине. Делайте их каждый день и забудьте о дискомфорте

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Фото unsplash.com
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Пожалуй, самый безопасный способ избежать проблем со спиной — профилактика.

При появлении боли в спине первым делом необходимо выяснить, что именно стало ее причиной. Как правило, речь идет о двух основных факторах: образе жизни и сопутствующих заболеваниях. Если есть проблемы со здоровьем, потребуется врачебная помощь. А вот скорректировать привычный образ жизни можно самостоятельно.

С чего начать тренировку от боли в спине

Приступать к выполнению упражнений следует после разминки. Не стоит ею пренебрегать. Она дает возможность организму включиться в работу.

Рекомендуется избегать резких движений. Все они должны выполняться в невысоком темпе, осознанно. Качество в данном случае гораздо важнее скорости. Такой подход позволит сделать тренировку эффективной и безопасной.

На начальных этапах будет лишним использование отягощения. Штанга, гантели, утяжелители — все это может навредить новичку. Особенно если есть какая-то патология.

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Позже, когда техника выполнения будет освоена, можно усложнять упражнения и использовать дополнительный инвентарь. Лучше это делать под контролем специалиста. С течением времени уровень подготовки повышается. В большинстве случаев становятся доступны новые упражнения.

Грамотно подобранный комплекс поможет остановить ухудшение состояния и создаст условия для улучшения осанки.

Остановимся подробнее на тех упражнениях, которые помогут укрепить мышечный корсет спины. Для их выполнения не потребуется дополнительный инвентарь или специальное оборудование — только гимнастический коврик, но можно обойтись и без него.

Упражнения от болей в спине

Гиперэкстензия

Техника выполнения:

  • Принять положение лежа на животе.

  • Руки согнуть, прижав ладони к коврику.

  • Голову опустить так, чтобы лоб коснулся тыльной поверхности ладоней.

  • На вдохе приподнять верхнюю часть тела — голову, руки, грудной отдел. Развести ладони в стороны, соединяя при этом лопатки.

  • С выдохом вернуться в исходное положение.

Упражнение от боли в спине. Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

Важно не запрокидывать голову во время движения тела. Ее следует поднимать так, чтобы шея и затылок оставались примерно на одной линии.

Выполнять можно 8-10 раз за один подход. Количество подходов зависит от ощущений в спине. Если возникает чувство перенапряжения, необходимо взять паузу.

«Кошка»

Техника выполнения:

  • Принять ладонно-коленное положение. Ладони необходимо расположить под плечевыми суставами, колени — под тазобедренными.

  • На выдохе округлить спину, опустив голову.

  • На вдохе немного поднять голову, выгнуть спину, делая акцент на грудном отделе позвоночника.

Упражнение от боли в спине. Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

Важно не запрокидывать голову, чтобы не навредить мышцам шеи и не нарушить кровоток. Амплитуда движений в спине должна быть комфортной.

Скручивания, лежа на спине

Техника выполнения:

  • Принять положение лежа на спине.

  • Согнуть ноги и поднять их так, чтобы голени оказались параллельны по отношению к полу.

  • Руки развести в стороны. Чтобы упростить упражнение, можно прижать ладонь к полу. Для усложнения, напротив, следует к полу прижать тыльную поверхность кистей.

  • Поочередно опускать согнутые ноги вправо-влево, голову при этом поворачивать в противоположную сторону от движения ног.

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Не следует опускать колени слишком низко. Важно следить за тем, чтобы лопатки оставались плотно прижаты к полу.

Амплитуда движений может быть невысокой. В ходе выполнения упражнения в большей степени работают мышцы спины и живота.

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