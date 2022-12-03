3 упражнения от боли в спине. Делайте их каждый день и забудьте о дискомфорте

Пожалуй, самый безопасный способ избежать проблем со спиной — профилактика.

При появлении боли в спине первым делом необходимо выяснить, что именно стало ее причиной. Как правило, речь идет о двух основных факторах: образе жизни и сопутствующих заболеваниях. Если есть проблемы со здоровьем, потребуется врачебная помощь. А вот скорректировать привычный образ жизни можно самостоятельно.

С чего начать тренировку от боли в спине

Приступать к выполнению упражнений следует после разминки. Не стоит ею пренебрегать. Она дает возможность организму включиться в работу.

Рекомендуется избегать резких движений. Все они должны выполняться в невысоком темпе, осознанно. Качество в данном случае гораздо важнее скорости. Такой подход позволит сделать тренировку эффективной и безопасной.

На начальных этапах будет лишним использование отягощения. Штанга, гантели, утяжелители — все это может навредить новичку. Особенно если есть какая-то патология.

Позже, когда техника выполнения будет освоена, можно усложнять упражнения и использовать дополнительный инвентарь. Лучше это делать под контролем специалиста. С течением времени уровень подготовки повышается. В большинстве случаев становятся доступны новые упражнения.

Грамотно подобранный комплекс поможет остановить ухудшение состояния и создаст условия для улучшения осанки.

Остановимся подробнее на тех упражнениях, которые помогут укрепить мышечный корсет спины. Для их выполнения не потребуется дополнительный инвентарь или специальное оборудование — только гимнастический коврик, но можно обойтись и без него.

Упражнения от болей в спине

Гиперэкстензия

Техника выполнения:

Принять положение лежа на животе.

Руки согнуть, прижав ладони к коврику.

Голову опустить так, чтобы лоб коснулся тыльной поверхности ладоней.

На вдохе приподнять верхнюю часть тела — голову, руки, грудной отдел. Развести ладони в стороны, соединяя при этом лопатки.

С выдохом вернуться в исходное положение.

Фото ru.freepik.com

Важно не запрокидывать голову во время движения тела. Ее следует поднимать так, чтобы шея и затылок оставались примерно на одной линии.

Выполнять можно 8-10 раз за один подход. Количество подходов зависит от ощущений в спине. Если возникает чувство перенапряжения, необходимо взять паузу.

«Кошка»

Техника выполнения:

Принять ладонно-коленное положение. Ладони необходимо расположить под плечевыми суставами, колени — под тазобедренными.

На выдохе округлить спину, опустив голову.

На вдохе немного поднять голову, выгнуть спину, делая акцент на грудном отделе позвоночника.

Фото ru.freepik.com

Важно не запрокидывать голову, чтобы не навредить мышцам шеи и не нарушить кровоток. Амплитуда движений в спине должна быть комфортной.

Скручивания, лежа на спине

Техника выполнения:

Принять положение лежа на спине.

Согнуть ноги и поднять их так, чтобы голени оказались параллельны по отношению к полу.

Руки развести в стороны. Чтобы упростить упражнение, можно прижать ладонь к полу. Для усложнения, напротив, следует к полу прижать тыльную поверхность кистей.

Поочередно опускать согнутые ноги вправо-влево, голову при этом поворачивать в противоположную сторону от движения ног.

Не следует опускать колени слишком низко. Важно следить за тем, чтобы лопатки оставались плотно прижаты к полу.

Амплитуда движений может быть невысокой. В ходе выполнения упражнения в большей степени работают мышцы спины и живота.