Шоколад: польза и вред

Индейцы называли словом «шоколатль» горький напиток, в состав которого, кроме какао, входил перец. Сейчас горький шоколад с перцем — скорее экзотика. Все-таки нам привычнее считать шоколад сладостью.

Нутрициолог Александра Степаненко рассказала о пользе и вреде разных видов шоколада.

Химический состав шоколада

Качественный шоколад без добавок содержит:

фенилэтиламин — гормон, который насыщает мозг серотонином и помогает в работе нервных клеток;

теобромин и магний — расслабляют нервные окончания, снимают стресс, улучшают эмоционально-психическое состояние;

растительные флавоноиды — стимулируют кровоток, питание мозга, насыщают нейроны кислородом;

антиоксиданты — выводят свободные радикалы, препятствуют разрушению нейронов и замедляют процессы старения.

В горьком шоколаде содержится целый комплекс витаминов и минералов: А, В, D, Е, F, РР, калий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо. Мышечные и нервные клетки нашего организма содержат лецитин, который быстро расходуется при физических и эмоциональных нагрузках. Лецитин снимает раздражительность и быструю утомляемость.

Фото istockphoto.com

В молочном шоколаде присутствуют быстрые углеводы, которые кратковременно улучшают когнитивные функции и интеллектуальную активность.

Темный шоколад, состоящий из 70-85% какао, в 100 г содержит 590 ккал, жиры — 42,63 г, белки — 7,79 г, углеводы — 45,90 г, воду — 1,37 г, золу — 2,32 г.

Какой бывает шоколад

Горький шоколад

В этом шоколаде содержание какао очень высокое: от 70%. Он считается элитным и самым полезным. Узнать плитку горького шоколада можно даже по цвету: темно-коричневому, почти черному. Сахар и другие наполнители, меняющие вкус, в этот вид шоколада почти не добавляют, поэтому он ощутимо горький, оставляет послевкусие горечи — сладкоежкам, как правило, не нравится.

Темный шоколад

В темном шоколаде от 40 до 70% какао и больше сахара, чем в горьком. Из него часто делают корпусы конфет с условно горькими начинками, например, мятой, алкоголем, перцем. На вкус он более приятен, но тоже оставляет горькое послевкусие. Различные добавки увеличивают калорийность шоколада.

Молочный шоколад

В молочном шоколаде до 40% какао, много сахара и сухого молока. У него ярко-коричневый цвет и выраженный сладкий вкус. В шоколад часто добавляют орехи, изюм, печенье, алкоголь и другие наполнители, придающие более интересный вкус. Низкое содержание какао и высокое — сахара делает молочный шоколад калорийным. Полезным его можно назвать с большой натяжкой.

Фото istockphoto.com

Белый шоколад

Белый цвет получается из-за того, что порошка какао в этом шоколаде нет вообще. Зато есть какао-масло — жир, добываемый из жмыха тертого какао. Кроме какао-масла, в составе белого шоколада есть сухое молоко и сахар. Нередко добавляются сладкие и калорийные наполнители.

Для здоровья белый шоколад не полезен. Но он приятен на вкус и улучшает настроение.

Польза шоколада

Нужно оговориться, что пользу может принести горький и темный шоколад. Но и то при условии, что в сутки его будет съедено не больше 50 г. В этом случае шоколад будет не только лакомством, но и своеобразным «лекарством».

Вещества, входящие в состав шоколада:

поддерживают нервную систему (в том числе благодаря эндорфинам, которые имеют легкий обезболивающий эффект);

за счет своих антисептических свойств помогают предупредить кариес — на поверхности зубов образуется барьер, защищающий эмаль;

препятствуют развитию язвы желудка;

по данным ряда исследований, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

Фото istockphoto.com

Профилактика рака

В темном и горьком шоколаде содержатся флавоноиды. Это растительные химические вещества, которые действуют как антиоксиданты, то есть препятствуют окислению и старению клеток.

Здоровье сердца

Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, поддерживают здоровье сердца.

Улучшение настроения и предотвращение потери памяти

Фосфор, калий, магний, фтор и железо, содержащиеся в шоколаде, помогают бороться с анемией, стимулируют мозговую деятельность.

Профилактика старения

Темный шоколад служит концентрированным источником полифенолов.

Их роль — защита от ультрафиолетового излучения, кроме того, это естественные антиоксиданты.

Вред шоколада

Шоколад оказывает и негативное влияние на человеческий организм. В первую очередь это касается молочного и белого видов, а также плиток с добавками и шоколадных конфет.

Вот основные риски:

ожирение — из-за высокого содержания сахара;

разрушение зубной эмали — и снова сахар;

проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — не ешьте большое количество;

диабет — особенно опасен шоколад с добавками (чревато быстрым выбросом инсулина, повышением сахара в крови, что грозит гипогликемической комой);

аллергия — возникает не из-за основных компонентов (какао-бобов и масла какао), а из-за сопутствующих: молоко, фрукты орехи, пальмовое масло (дешевый вариант какао-масла);

проблемы с кожей — большое количество шоколада отрицательно сказывается на качестве кожи, появляются прыщи;

зависимость.

Можно ли есть шоколад беременным

В первом триместре беременности питание, как правило, остается прежним, а с четвертого месяца вводятся корректировки в пользу полезного питания. Но горький шоколад содержит в своем составе фолиевую кислоту, которая полезна для развития плода и предотвращает серьезные патологии. Эндорфин улучшает настроение. Поэтому при беременности горький шоколад можно употреблять ежедневно, но не больше 25 граммов в день. Количество кофеина в дневной порции не должно превышать 200 мг. Во втором и третьем триместрах норма горького шоколада в день уменьшается до 15 г в день.

Фото istockphoto.com

Можно ли детям есть шоколад

До трех лет детям шоколад запрещен, несмотря на то что пищеварительная система ребенка созревает к полутора годам, эндокринологи не советуют давать ребенку шоколад.

Польза шоколада для детей:

улучшает мозговую деятельность;

стимулирует интерес к познавательной деятельности и развивает память;

укрепляет кости;

насыщает мозг кислородом;

повышает иммунитет;

наделяет энергией.

Качественный шоколад полезнее других сладостей для зубов, так как не прилипает к зубам и не находится во рту долго.

Давать шоколад детям лучше в начале дня. Чтобы избежать аллергии, нужно наблюдать за ребенком в течение суток: если нет покрасневших щек, зуда или высыпаний, то ребенок к ней не склонен. Отдать предпочтение лучше горькому или темному шоколаду, можно с добавлением орехов, ягод или сухофруктов. Но стоит исключить шоколад с нугой, мармеладом, печеньем, воздушным рисом и другими вредными добавками.

Шоколад и диета

Существует и шоколадная диета. От такой, конечно, лучше отказаться. Тогда вы употребляете только простые углеводы и жиры, лишив организм нужного количества белков, пищевых волокон и минеральных веществ. Это все негативно воздействует на поджелудочную железу.

Лучше в сбалансированный диетический рацион добавить шоколад как приятный бонус. Но только горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72%. Он окажет положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшит настроение и самочувствие. Дневная норма при диете должна составлять не более 20 г.

От молочного шоколада лучше отказаться, там присутствует большое количество сахарной пудры и синтетический ванилин, которые никак не помогут в борьбе с лишними килограммами, а наоборот, к тому же, добавят проблемы со здоровьем.

Как выбрать шоколад

Есть несколько правил.

1. Плитка шоколада должна быть твердой, не деформированной. Не стоит есть «поседевший» шоколад.

2. В составе шоколада главным компонентом является тертое какао (горький, темный, молочный сорт), либо какао-масло (белый сорт).

3. Чем меньше компонентов в составе, тем выше качество продукта. В состав качественного шоколада входят натуральные компоненты: тертое какао, какао-масло, сахар, сухое молоко, соевый лецитин.

4. Хороший шоколад не будет стоить дешево.

5. Особое внимание стоит обратить на дату производства, срок годности и герметичность упаковки.

Стандартный срок годности производственного шоколада составляет от 12 до 18 месяцев.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!