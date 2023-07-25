Шоколад: польза и вред

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Нутрициолог Александра Степаненко рассказала о пользе и вреде разных видов шоколада.
Качественный шоколад без добавок содержит:
фенилэтиламин — гормон, который насыщает мозг серотонином и помогает в работе нервных клеток;
теобромин и магний — расслабляют нервные окончания, снимают стресс, улучшают эмоционально-психическое состояние;
растительные флавоноиды — стимулируют кровоток, питание мозга, насыщают нейроны кислородом;
антиоксиданты — выводят свободные радикалы, препятствуют разрушению нейронов и замедляют процессы старения.
В горьком шоколаде содержится целый комплекс витаминов и минералов: А, В, D, Е, F, РР, калий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо. Мышечные и нервные клетки нашего организма содержат лецитин, который быстро расходуется при физических и эмоциональных нагрузках. Лецитин снимает раздражительность и быструю утомляемость.
В молочном шоколаде присутствуют быстрые углеводы, которые кратковременно улучшают когнитивные функции и интеллектуальную активность.
Темный шоколад, состоящий из 70-85% какао, в 100 г содержит 590 ккал, жиры — 42,63 г, белки — 7,79 г, углеводы — 45,90 г, воду — 1,37 г, золу — 2,32 г.
В этом шоколаде содержание какао очень высокое: от 70%. Он считается элитным и самым полезным. Узнать плитку горького шоколада можно даже по цвету: темно-коричневому, почти черному. Сахар и другие наполнители, меняющие вкус, в этот вид шоколада почти не добавляют, поэтому он ощутимо горький, оставляет послевкусие горечи — сладкоежкам, как правило, не нравится.
В темном шоколаде от 40 до 70% какао и больше сахара, чем в горьком. Из него часто делают корпусы конфет с условно горькими начинками, например, мятой, алкоголем, перцем. На вкус он более приятен, но тоже оставляет горькое послевкусие. Различные добавки увеличивают калорийность шоколада.
В молочном шоколаде до 40% какао, много сахара и сухого молока. У него ярко-коричневый цвет и выраженный сладкий вкус. В шоколад часто добавляют орехи, изюм, печенье, алкоголь и другие наполнители, придающие более интересный вкус. Низкое содержание какао и высокое — сахара делает молочный шоколад калорийным. Полезным его можно назвать с большой натяжкой.
Белый цвет получается из-за того, что порошка какао в этом шоколаде нет вообще. Зато есть какао-масло — жир, добываемый из жмыха тертого какао. Кроме какао-масла, в составе белого шоколада есть сухое молоко и сахар. Нередко добавляются сладкие и калорийные наполнители.
Для здоровья белый шоколад не полезен. Но он приятен на вкус и улучшает настроение.
Нужно оговориться, что пользу может принести горький и темный шоколад. Но и то при условии, что в сутки его будет съедено не больше 50 г. В этом случае шоколад будет не только лакомством, но и своеобразным «лекарством».
Вещества, входящие в состав шоколада:
В темном и горьком шоколаде содержатся флавоноиды. Это растительные химические вещества, которые действуют как антиоксиданты, то есть препятствуют окислению и старению клеток.
Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, поддерживают здоровье сердца.
Шоколад стимулирует нейронную активность в областях мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением, что уменьшает стресс и улучшает настроение.Александра СтепаненкоНутрициолог
Фосфор, калий, магний, фтор и железо, содержащиеся в шоколаде, помогают бороться с анемией, стимулируют мозговую деятельность.
Темный шоколад служит концентрированным источником полифенолов.
Их роль — защита от ультрафиолетового излучения, кроме того, это естественные антиоксиданты.
Полифенолы могут ограничивать окислительное повреждение, связанное со старением и дегенеративными заболеваниями.Александра СтепаненкоНутрициолог
Шоколад оказывает и негативное влияние на человеческий организм. В первую очередь это касается молочного и белого видов, а также плиток с добавками и шоколадных конфет.
Вот основные риски:
В первом триместре беременности питание, как правило, остается прежним, а с четвертого месяца вводятся корректировки в пользу полезного питания. Но горький шоколад содержит в своем составе фолиевую кислоту, которая полезна для развития плода и предотвращает серьезные патологии. Эндорфин улучшает настроение. Поэтому при беременности горький шоколад можно употреблять ежедневно, но не больше 25 граммов в день. Количество кофеина в дневной порции не должно превышать 200 мг. Во втором и третьем триместрах норма горького шоколада в день уменьшается до 15 г в день.
До трех лет детям шоколад запрещен, несмотря на то что пищеварительная система ребенка созревает к полутора годам, эндокринологи не советуют давать ребенку шоколад.
Польза шоколада для детей:
Качественный шоколад полезнее других сладостей для зубов, так как не прилипает к зубам и не находится во рту долго.
Давать шоколад детям лучше в начале дня. Чтобы избежать аллергии, нужно наблюдать за ребенком в течение суток: если нет покрасневших щек, зуда или высыпаний, то ребенок к ней не склонен. Отдать предпочтение лучше горькому или темному шоколаду, можно с добавлением орехов, ягод или сухофруктов. Но стоит исключить шоколад с нугой, мармеладом, печеньем, воздушным рисом и другими вредными добавками.
Существует и шоколадная диета. От такой, конечно, лучше отказаться. Тогда вы употребляете только простые углеводы и жиры, лишив организм нужного количества белков, пищевых волокон и минеральных веществ. Это все негативно воздействует на поджелудочную железу.
Лучше в сбалансированный диетический рацион добавить шоколад как приятный бонус. Но только горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72%. Он окажет положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшит настроение и самочувствие. Дневная норма при диете должна составлять не более 20 г.
От молочного шоколада лучше отказаться, там присутствует большое количество сахарной пудры и синтетический ванилин, которые никак не помогут в борьбе с лишними килограммами, а наоборот, к тому же, добавят проблемы со здоровьем.
Есть несколько правил.
1. Плитка шоколада должна быть твердой, не деформированной. Не стоит есть «поседевший» шоколад.
2. В составе шоколада главным компонентом является тертое какао (горький, темный, молочный сорт), либо какао-масло (белый сорт).
Если на их месте стоят сахар и сухое молоко, перед вами — кондитерская плитка.Александра СтепаненкоНутрициолог
3. Чем меньше компонентов в составе, тем выше качество продукта. В состав качественного шоколада входят натуральные компоненты: тертое какао, какао-масло, сахар, сухое молоко, соевый лецитин.
4. Хороший шоколад не будет стоить дешево.
5. Особое внимание стоит обратить на дату производства, срок годности и герметичность упаковки.
Стандартный срок годности производственного шоколада составляет от 12 до 18 месяцев.
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