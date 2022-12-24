В каких продуктах много магния? 8 вариантов от нутрициолога

Магний — макроэлемент, необходимый для полноценной работы организма, регуляции энергетического метаболизма и крепкой нервной системы. Частые стрессы и неправильное питание истощают запасы магния, поэтому появляется раздражительность, головные боли, бессонница. Устранить дефицит поможет сбалансированный рацион и продукты с рекордным содержанием магния.
Нехватка магния грозит неприятностями для здоровья: снижение иммунитета, нарушение сна и усвоения нутриентов (особенно витамина D), повышенная тревожность, панические атаки, ухудшение пищеварения и мышечные спазмы. Низкий уровень магния провоцирует головные боли, упадок сил, апатию.
Магний не только поддерживает эмоциональный фон в норме, но и снижает риск переломов, укрепляет мышцы, замедляет развитие саркопении — потери мышечной массы, которая происходит с возрастом. Кроме того, магний в несколько раз уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.
Магний особенно важен для беременных: минерал положительно влияет на развитие плода, участвует в формировании здоровой нервной системы малыша.
Полноценное питание с добавлением в рацион продуктов с высоким содержанием магния поможет поддержать работу нервной системы и защитит от возможных симптомов и проблем со здоровьем.
Магнием богаты продукты всех категорий: фрукты, овощи, бобовые, орехи, полезные сладости. Чтобы магний лучше усвоился, рекомендую есть продукты с высоким содержанием этого элемента отдельно от жиросодержащих (сливочное или оливковое масло, сыр, красная рыба), потому что жиры мешают усвоению этого элемента. Между приемами пищи с этими продуктами стоит делать перерыв в 1-2 часа.
Разнообразьте привычное меню — добавьте в него восемь продуктов с повышенным содержанием магния.
В семенах кунжута содержится 350 мг магния на 100 г. Кунжут богат легкоусвояемым растительным белком, полезными жирами, витаминами A, B, C и E, цинком, железом, фосфором, калием и кальцием. Также в семенах много антиоксидантов, они улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.
В 100 г свежих листьев шпината содержится 88 мг магния. Зелень также богата железом, лютеином, бета-каротином, кальцием, витаминами A, С, E.
Добавляйте шпинат в яичницу на завтрак, салаты и смузи, тушите в составе овощного рагу.
Регулярное употребление шпината помогает повысить уровень магния в организме и защищает от развития анемии. Негемовое железо хорошо усваивается, особенно из тушеного или отварного шпината, потому что тепловая обработка снижает концентрацию щавелевой кислоты (мешает усвоению железа).
Настоящий рекордсмен по содержанию магния — сырые тыквенные семечки, которые содержат около 535 мг магния на 100 г. Они богаты растительной клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами.
В день взрослому можно съедать 30 г семечек — это 37% от суточной нормы магния. Добавляйте семена в готовые блюда или используйте в качестве перекуса.
В скумбрии содержится не только магний, который хорошо усваивается организмом, но и Омега-3, йод, цинк, витамины A и D. Регулярное употребление рыбы помогает укрепить иммунитет, налаживает гормональный фон, улучшает настроение.
Скумбрия — отличный источник белка. Она помогает регулировать обмен веществ и снижает концентрацию глюкозы в крови, защищая от развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Это источник магния и прекрасный способ улучшить настроение. В плитке шоколада содержатся еще и флавоноиды (участвуют во многих процессах в организме) — их сочетание с магнием помогает бороться с депрессией и апатией, укрепляет нервную систему, нормализует ее работу.
Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 72% и без добавления сахара — это самый полезный вариант.
Почти все орехи содержат магний: кешью (292 мг на 100 г), миндаль (286 мг на 100 г), кедровый орех (251 мг на 100 г). Также они богаты витамином Е. Например, в горсти кедровых орешков содержится 2,7 мг витамина E, а это 18% от суточной потребности в нем.
Орехи богаты растительной клетчаткой, мононенасыщенными жирами. Их регулярное употребление помогает укрепить кости, поддерживает энергетический обмен и повышает работоспособность.
Позволяют получить достаточное количество магния. В одном крупном банане содержится 37 мг элемента, что составляет 9% от дневной нормы. Во фрукте также много растительной клетчатки, которая улучшает пищеварение и моторику кишечника, положительно влияет на работу нервной системы.
В бананах много витамина С, который помогает укрепить иммунитет и борется с вирусами в сезон простуд. Отмечу, что диабетикам и людям, склонным к полноте, следует ограничить употребление этого фрукта из-за большого содержания фруктозы и углеводов.
Морская капуста — это разновидность бурых водорослей, отличающаяся повышенным содержанием макро- и микроэлементов. В морской капусте содержится 120 мг магния, много йода, есть все витамины группы B, большое количество кальция и витамина C.
По сравнению с белокочанной капустой в морской вдвое больше фосфора, в 11 раз — магния, в 16 раз — железа, в 40 раз — натрия.
Чтобы магний хорошо усваивался, необходимо сделать каждый прием пищи сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Рекомендую готовить блюда на пару, чтобы сохранить высокую концентрацию полезных веществ. Кроме того, старайтесь ограничивать употребление кофе, чая и алкоголя — эти напитки мешают усвоению магния, кальция, витамина C и железа.
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