Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Статьи
Виноград: польза и вред для здоровья человека — калорийность и как выбрать
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

7 мин.

Виноград: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Виноград
Фото istockphoto.com/alessandroguerriero
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ежегодно по всему миру выращивается более 70 миллионов тонн винограда. Родиной этих плодов принято называть Ближний Восток. Еще древние египтяне с помощью иероглифов записывали, как они выращивали виноград и производили из него вино. Рассказали, чем полезны эти плоды и сколько их можно есть в день.

Калорийность и БЖУ винограда

Калорийность винограда составляет 70-80 ккал на 100 г продукта.

В 100 г:

  • белков — 0,6 г;

  • жиров — 0,5 г;

  • углеводов — 15 г.

Польза винограда

Полезные свойства винограда во многом зависят от его сорта и качества самих плодов. Самая высокая концентрация питательных веществ содержится в кожуре и косточках. Особенно много в них антиоксидантов. Мякоть винограда обычно содержит не более 5% от числа полезных веществ, содержащихся в кожуре и семенах.

Фото istockphoto.com/baona

Также в винограде содержатся:

  • липофильные витамины (витамин К);

  • медь;

  • витамины группы В;

  • клетчатка.

Богат антиоксидантами

Виноград содержит антоцианы, ресвератрол и кверцетин, которые защищают клетки от повреждений.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Гроздья винограда содержат очень много полифенолов. Эти соединения помогают организму регулировать уровень «хорошего холестерина». Научная работа показала, что полифенолы в винограде снижают риски развития хронического заболевания сосудов — атеросклероза.

Ресвератрол, содержащийся в винограде, помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Проведенный диетологами анализ также выявил, что пищевые волокна в плодах снижают «плохой» холестерин и предотвращают болезни сердца и сосудов.

Флавоноиды также защищают сердце от образования тромбов. А рутин уменьшает риск развития сердечных заболеваний.

Фото istockphoto.com/Fani Kurti

В 100-120 г винограда может содержаться более 20% дневной дозы витамина К. Именно он отвечает за работу сердечно-сосудистой системы и нужен для правильного свертывания крови. Его нехватка в теле человека способна вызывать опасные кровотечения.

Способствует здоровому пищеварению

Виноград содержит клетчатку, которая помогает пищеварению.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Также диеты с высоким содержанием клетчатки снижают риск геморроя и дивертикулита — грыж на слизистых.

Содержит вещества для профилактики онкологии

Исследование китайских ученых говорит, что эти ягоды предотвращают развитие рака молочной железы, толстого кишечника. Причина этого — ресвератрол. Он мешает росту и развитию раковых клеток .

Ученые из Университета штата Колорадо также выяснили, что виноград и изюм относятся к классу продуктов, предотвращающих появление рака.

Фото istockphoto.com/mbbirdy

Другая научная работа ученых из США выявила, что экстракт семян винограда предотвращает рак предстательной железы.

Поддерживает здоровье костей

В 100 г плодов винограда содержится около 12% от суточной нормы витамина К. Именно он обеспечивает плотность костной ткани. Исследование говорит, что если в организме достаточно витамина К, то риск переломов значительно снижается.

Чем полезен репчатый лук. Репчатый лук: польза и вред для здоровья

Еще в плодах винограда содержится примерно 8-9% суточной нормы меди. Ферменты, участвующие в синтезе компонентов костей, очень нуждаются в этом элементе для качественного функционирования. Поэтому виноград предотвращает потерю костной ткани в любом возрасте.

Виноград содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Вред винограда

Аллергия

Аллергия на виноград редко, но встречается. Обычно она проявляется покраснением или сыпью на коже. Возможны одышка, хрип и зуд. Если у вас аллергия на виноград, то от плодов лучше отказаться.

Большое содержание сахаров

В винограде очень много сахара, поэтому если у вас диабет, то этот продукт лучше ограничить.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Опасность для людей с болезнями ЖКТ и почек

С осторожностью к этим плодам необходимо относиться людям с язвой и другими болезнями ЖКТ: виноград в некоторых случаях может обострить заболевания.

Фото istockphoto.com/Studio4

Виноград в косметологии

Богатый состав винограда делает его ценным компонентом для ухода за кожей лица. Средства с этим плодом устраняют темные круги под глазами и снимают воспаления.

Антиоксиданты в винограде улучшают кожу, делают ее более упругой и сияющей.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Увлажняющая маска для лица из винограда

Чтобы сделать маску, нужно смешать две столовые ложки измельченной мякоти винограда с желтком. Затем добавить чайную ложку миндального масла и нанести на лицо на 20 минут. Такая маска омолаживает кожу, разглаживая мелкие морщины и предотвращая появление новых.

Питательная маска для лица из винограда

Для приготовления маски нужно измельчить в пюре восемь виноградин, смешать их с двумя чайными ложками йогурта, чайной ложкой меда и капелькой лимонного сока. Все ингредиенты перемешать и нанести на лицо на 30 минут. Виноградная маска сделает кожу подтянутой и упругой, а также напитает полезными микроэлементами.

Фейхоа: польза и&nbsp;вред для здоровья&nbsp;&mdash; калорийность и&nbsp;как выбрать. Фейхоа: польза и вред для здоровья

Вкусные рецепты с виноградом

Виноградный лед

Ингредиенты:

  • виноград — 1 кисть;

  • виноградный сок — 0,5 л;

  • лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты в чаше блендера на высокой скорости.

  2. Разлить напиток по формочкам, воткнуть палочки для эскимо и заморозить.

Запеченный виноград

Ингредиенты:

  • виноград (предпочтительно сладкие сорта, без косточек) — 1 кисть;

  • сахар — по вкусу;

  • корица — по вкусу;

  • сливочное масло — по вкусу.

Запеченный виноград
Фото Lindsey Turner / Flickr

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 °C. Поместить виноград на противень или в форму для выпечки.

  2. Равномерно посыпать виноград сахаром. Можно добавить немного корицы для усиления вкуса. Между ягодами также можно положить небольшие кусочки сливочного масла.

  3. Поместить противень с виноградом в духовку и запекать 15-20 минут.

Как выбрать виноград

При покупке винограда необходимо обращать внимание на гибкость гроздей. Если они жухлые и сухие, вероятно, плоды очень давно лежат на прилавке. Также нужно, чтобы виноград был упругим и сочным, а кожура не имела грязи и других недостатков.

Не покупайте ягоды, отпавшие от лозы: после покупки они испортятся очень быстро. Также в них могут размножаться вредные организмы.

Репа: польза и&nbsp;вред. Репа: польза и вред для здоровья

Как хранить виноград

Мыть плоды нужно только перед тем, как их съесть. Мытые ягоды портятся за несколько часов.

Держать виноград нужно в холоде и вдали от других продуктов. Хранить плоды можно от месяца до трех в зависимости от сорта. Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам.

Популярные вопросы
Можно ли есть виноград с косточками?
Многие считают, что есть виноградные косточки опасно и вредно. Однако это не так. Виноградные косточки содержат много полезных веществ. В магазинах даже можно приобрести экстракт из них.
Сколько винограда можно есть в день?
Важно помнить, что все должно быть в меру. Виноград содержит натуральные сахара и углеводы, поэтому есть его в большом количестве не стоит: это может привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем. Оптимальная норма в день — 150-250 г.
Простые рецепты для ужина. Ужин для ленивых: 9 простых и быстрых рецептов для всей семьи

Вопросы и ответы
Польза и вред
Рецепты
6
Обсудить
Новости холдинга
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее