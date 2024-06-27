Виноград: польза и вред для здоровья

Ежегодно по всему миру выращивается более 70 миллионов тонн винограда. Родиной этих плодов принято называть Ближний Восток. Еще древние египтяне с помощью иероглифов записывали, как они выращивали виноград и производили из него вино. Рассказали, чем полезны эти плоды и сколько их можно есть в день.

Калорийность и БЖУ винограда

Калорийность винограда составляет 70-80 ккал на 100 г продукта.

В 100 г:

белков — 0,6 г;

жиров — 0,5 г;

углеводов — 15 г.

Польза винограда

Полезные свойства винограда во многом зависят от его сорта и качества самих плодов. Самая высокая концентрация питательных веществ содержится в кожуре и косточках. Особенно много в них антиоксидантов. Мякоть винограда обычно содержит не более 5% от числа полезных веществ, содержащихся в кожуре и семенах.

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Также в винограде содержатся:

липофильные витамины (витамин К);

медь;

витамины группы В;

клетчатка.

Богат антиоксидантами

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Гроздья винограда содержат очень много полифенолов. Эти соединения помогают организму регулировать уровень «хорошего холестерина». Научная работа показала, что полифенолы в винограде снижают риски развития хронического заболевания сосудов — атеросклероза.

Проведенный диетологами анализ также выявил, что пищевые волокна в плодах снижают «плохой» холестерин и предотвращают болезни сердца и сосудов.

Флавоноиды также защищают сердце от образования тромбов. А рутин уменьшает риск развития сердечных заболеваний.

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В 100-120 г винограда может содержаться более 20% дневной дозы витамина К. Именно он отвечает за работу сердечно-сосудистой системы и нужен для правильного свертывания крови. Его нехватка в теле человека способна вызывать опасные кровотечения.

Способствует здоровому пищеварению

Также диеты с высоким содержанием клетчатки снижают риск геморроя и дивертикулита — грыж на слизистых.

Содержит вещества для профилактики онкологии

Исследование китайских ученых говорит, что эти ягоды предотвращают развитие рака молочной железы, толстого кишечника. Причина этого — ресвератрол. Он мешает росту и развитию раковых клеток .

Ученые из Университета штата Колорадо также выяснили, что виноград и изюм относятся к классу продуктов, предотвращающих появление рака.

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Другая научная работа ученых из США выявила, что экстракт семян винограда предотвращает рак предстательной железы.

Поддерживает здоровье костей

В 100 г плодов винограда содержится около 12% от суточной нормы витамина К. Именно он обеспечивает плотность костной ткани. Исследование говорит, что если в организме достаточно витамина К, то риск переломов значительно снижается.

Еще в плодах винограда содержится примерно 8-9% суточной нормы меди. Ферменты, участвующие в синтезе компонентов костей, очень нуждаются в этом элементе для качественного функционирования. Поэтому виноград предотвращает потерю костной ткани в любом возрасте.

Вред винограда

Аллергия

Аллергия на виноград редко, но встречается. Обычно она проявляется покраснением или сыпью на коже. Возможны одышка, хрип и зуд. Если у вас аллергия на виноград, то от плодов лучше отказаться.

Большое содержание сахаров

Опасность для людей с болезнями ЖКТ и почек

С осторожностью к этим плодам необходимо относиться людям с язвой и другими болезнями ЖКТ: виноград в некоторых случаях может обострить заболевания.

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Виноград в косметологии

Богатый состав винограда делает его ценным компонентом для ухода за кожей лица. Средства с этим плодом устраняют темные круги под глазами и снимают воспаления.

Увлажняющая маска для лица из винограда

Чтобы сделать маску, нужно смешать две столовые ложки измельченной мякоти винограда с желтком. Затем добавить чайную ложку миндального масла и нанести на лицо на 20 минут. Такая маска омолаживает кожу, разглаживая мелкие морщины и предотвращая появление новых.

Питательная маска для лица из винограда

Для приготовления маски нужно измельчить в пюре восемь виноградин, смешать их с двумя чайными ложками йогурта, чайной ложкой меда и капелькой лимонного сока. Все ингредиенты перемешать и нанести на лицо на 30 минут. Виноградная маска сделает кожу подтянутой и упругой, а также напитает полезными микроэлементами.

Вкусные рецепты с виноградом

Виноградный лед

Ингредиенты:

виноград — 1 кисть;

виноградный сок — 0,5 л;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

Измельчить все ингредиенты в чаше блендера на высокой скорости. Разлить напиток по формочкам, воткнуть палочки для эскимо и заморозить.

Запеченный виноград

Ингредиенты:

виноград (предпочтительно сладкие сорта, без косточек) — 1 кисть;

сахар — по вкусу;

корица — по вкусу;

сливочное масло — по вкусу.

Фото Lindsey Turner / Flickr

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 °C. Поместить виноград на противень или в форму для выпечки. Равномерно посыпать виноград сахаром. Можно добавить немного корицы для усиления вкуса. Между ягодами также можно положить небольшие кусочки сливочного масла. Поместить противень с виноградом в духовку и запекать 15-20 минут.

Как выбрать виноград

При покупке винограда необходимо обращать внимание на гибкость гроздей. Если они жухлые и сухие, вероятно, плоды очень давно лежат на прилавке. Также нужно, чтобы виноград был упругим и сочным, а кожура не имела грязи и других недостатков.

Не покупайте ягоды, отпавшие от лозы: после покупки они испортятся очень быстро. Также в них могут размножаться вредные организмы.

Как хранить виноград

Мыть плоды нужно только перед тем, как их съесть. Мытые ягоды портятся за несколько часов.

Держать виноград нужно в холоде и вдали от других продуктов. Хранить плоды можно от месяца до трех в зависимости от сорта. Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам.