Что будет, если каждый день выпивать 100 граммов виски

Многие считают, что ничего страшного не случится: напиток благородный, а порция небольшая. Разбираемся, правда это или опасное заблуждение

Существуют ли безопасные алкогольные напитки

По словам врача — психиатра-нарколога и психотерапевта Артема Барышева, безопасного алкоголя не существует в принципе, однако есть напиток, который действительно можно назвать «благородным» с точки зрения наркологии и медицины. И это не виски.

«Можно предположить, что чем меньше в напитке содержится этанола, тем он менее ощутимый вред приносит организму. Исходя из этого, белое сухое вино — в идеале даже разбавленное — может иметь наименьший вред и последствия для здоровья. Но, конечно, все зависит от количества выпитого. Один или два бокала принесут наименьший вред. Если же речь идет об употреблении литрами, бутылками, то, конечно же, все «благородные» свойства будут нивелированы».

«Благородность» же такого напитка, как виски, является предметом дискуссий специалистов: одни считают, что его вред, как и вред других крепких напитков, измеряется процентом содержания этилового спирта, а значит — высок, и спорить тут не о чем. Но есть и те, кто придерживается другой теории:

«Разные авторы и эксперты пытаются сравнить напрямую: что вреднее — виски или водка, от чего быстрее развивается зависимость, что больше влияет на печень или головной мозг. И есть предположение, что так как в виски, помимо этанола, есть сивушные масла, то они якобы усваиваются при употреблении первыми и каким-то образом замедляют всасывание этанола. Но на самом деле произвести точное сравнение невозможно. Я бы сказал, что виски приносит ощутимый вред, и самый безопасный способ употребления виски — это его отсутствие».

Виски. Unsplash

Существуют ли безопасные дозы алкоголя

Несколько лет назад международная группа ученых опубликовала в медицинском журнале The Lancet исследования, касающиеся связи между смертностью и употреблением алкоголя, которые показали, что 100 граммов этилового спирта в неделю являются безопасной для здоровья порцией.

Минздрав России в 2017 году объявил таковой 210 граммов в неделю для взрослого мужчины и 140 граммов для небеременной женщины.

«Однако последние исследования показали, что безопасной дозы алкоголя ни в каком виде, ни в каком возрасте, ни в каком количестве в принципе нет, — подчеркивает эксперт-нарколог. — Да, есть какие-то неубедительные данные о том, что отдельная небольшая доза в пределах 10-20 граммов является профилактикой ишемической болезни сердца, но при этом если мы посчитаем все риски, с которыми это сопряжено, то вреда получится несоизмеримо больше».

К такому вреду ученые относят, например, риск развития 23 заболеваний, включая сердечно-сосудистые, несколько видов рака и цирроз печени. Все это — против одной лишь ишемической болезни сердца, которую совершенно точно можно профилактировать и другими способами, кроме регулярного употребления алкоголя.

Виски. Фото Global Look Press

Что будет, если выпивать по 100 граммов виски каждый день

Прежде всего — 100 граммов с большой вероятностью вскоре превратятся в другие цифры.

«Давайте будем реалистами: вряд ли кто-то будет мерным стаканчиком отмерять 100 миллилитров. Вероятнее всего, порция, которую человек употребляет вечером под фильм или книгу «для расслабления», будет повышаться, повышаться и повышаться — превратится в 130, 150, 200, пол-литра, литр».

А дальше — в сроки, зависящие от генетической предрасположенности, пола, возраста, работы ферментативных систем организма, предыдущего опыта взаимоотношений с алкоголем и других факторов — можно смело ждать, когда в ваши двери постучится алкогольная зависимость. В практике Артема Барышева таких случаев хватает.

«Как правило, это молодые мужчины, которые имеют высокий социальный статус, часто предприниматели, руководители. Они выбирают для себя такой миф, что, придя с работы, им нужно расслабиться, и лучший способ — это алкоголь, в частности виски или коньяк. «Я же работаю, работу не пропускаю, деньги домой приношу. Выпиваю по чуть-чуть, употребляю элитный алкоголь, не какие-то суррогаты, поэтому все нормально». Это может продолжаться годами».

Толерантность организма к алкоголю тем временем повышается, и со временем для приятного расслабления, легкой эйфории и безмятежного сна требуется уже не 100, а 150 граммов, потому что именно так работает алкоголь.

«И вот мы говорим уже про полбутылки или даже бутылку 0,5-0,7. Если раньше человек выпивал для расслабления, то сейчас выпивает для того, чтобы отключиться полностью. А это уже тяжелое алкогольное опьянение, на следующий день человек идет на работу с похмельем».

Все это, как правило, влечет за собой большой растущий снежный ком из социальных проблем и проблем со здоровьем, которые и приводят любителей пропустить перед сном стаканчик виски в кабинет нарколога.