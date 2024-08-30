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Вода с лимоном: польза и вред, мифы о лимонной воде
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:00

9 мин.

Вода с лимоном: польза и вред, популярные мифы

Татьяна Пищева
Автор
Ника Сергунина
Нутрициолог
Лимонная вода
Фото Radila Radilova/istockphoto.com
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Такие звезды как Наоми Кэмпбелл, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр не раз рассказывали в своих интервью о том, что каждый день пьют воду с лимоном. Многие убеждены, что именно в ней кроется секрет их отличной формы и непревзойденного внешнего вида. Вместе с нутрициологом разобрались, как на самом деле лимонная вода влияет на организм и можно ли с ее помощью похудеть.

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Калорийность и БЖУ воды с лимоном

В самой воде нет ни белков, ни жиров, ни углеводов, поэтому количество калорий в воде с лимоном зависит от объема лимонного сока, который вы добавляете при приготовлении напитка. В соке одного лимона среднего размера может содержаться разное количество калорий в зависимости от сорта и спелости фрукта.

Стакан объемом 150 мл, в который был выжат сок одного лимона, содержит примерно 4 ккал, 0,1 г белка, 0,8 г углеводов, 65 мг калия и 18 мг витамина С.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Польза воды с лимоном

Предотвращает обезвоживание

Потребление нужной нормы жидкости — важная часть ежедневного рациона питания человека. В рабочей суете многие отвлекаются от чувства небольшой жажды или вместо питья воды пьют чай, кофе или сладкие напитки. Некоторым людям просто не нравится вкус обычной воды, и они заменяют ее минеральной водой или газированными напитками.

Поэтому, если вам не нравится пить обычную воду, то добавьте в нее несколько долек лимона. Это изменит ее вкус и даст вам возможность ввести больше базовой жидкости в рацион. Обезвоживание довольно распространенное явление, которое проявляется у человека в виде головной боли, головокружения и усталости. Особенно плохо из-за обезвоживания чувствуют себя люди в старшем возрасте. Старайтесь выпивать 6-8 стаканов жидкости в день.

Девушка делает воду с лимоном
Фото aquaArts studio/istockphoto.com

Содержит витамин С

Часто можно услышать, что витамин С поддерживает иммунную систему, однако исследований, однозначно подтверждающих эти слова, пока нет. Однако аскорбиновая кислота все равно необходима организму человека для поддержания здоровья и нормального функционирования тела.

Хотя витамин С не предотвращает простуду у здоровых людей, он может сократить продолжительность симптомов и вдвое снизить риск простуды у людей, подвергающихся кратковременным экстремальным физическим нагрузкам.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Если в вашем рационе мало фруктов и овощей, то ежедневная порция воды с лимоном будет отличной возможностью для организма получить витамин С. Он также необходим нам для нормального усвоения железа. В стакане такого напитка, если вы добавили туда около 50 г лимонного сока, содержится:

  • около 20 мг витамина С, или почти 20% дневной нормы;

  • 10 мкг фолиевой кислоты;

  • 50 мг калия;

  • небольшая доза витаминов группы B.

Содержит антиоксиданты

Как и большинство цитрусовых фруктов, лимон содержит фитонутриенты. Эти соединения обладают отличными природными антиоксидантными свойствами и защищают клетки нашего организма от повреждений, схожих с процессом образования ржавчины.

Но нужно помнить, что еда или питье человека мало влияют на уровень кислотности крови. А вот наличие в рационе щелочных продуктов важно для организма, однако польза эта не будет связана с их влиянием на уровень кислотности в организме.

Вода с лимоном в кувшине
Фото izusek/istockphoto.com

Поддерживает здоровье почек

Исследований по этому вопросу очень мало, однако увеличение количества цитрата (солей лимонной кислоты) способствует предотвращению связывания кальция с другими соединениями. Чаще всего камни в почках состоят из оксида кальция, а популярное средство лечения именно цитрат.

Цитрусовые фрукты способны повысить уровень цитрата в моче. А еще одна причина образования камней в почках — недостаток жидкости в организме. Поэтому употребление большего количества воды может помочь предотвратить образование камней в почках, даже вне зависимости от того, будет там лимон или нет.

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Обогащает микробиом кишечника

Согласно исследованию 2019 года, полифенолы, содержащиеся в лимонах, благотворно влияют на пищеварение. Эти вещества способствуют росту полезной микрофлоры и замедляют размножение вредных бактерий.

Употребление напитка, богатого полифенолами лимона задерживает возрастные изменения, наблюдаемые в кишечнике, включая изменения в балансе полезных кишечных бактерий.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Вред воды с лимоном

Одним из важных преимуществ воды с лимоном является то, что она практически безвредна. С осторожностью к ней нужно относиться людям с аллергией на цитрусовые и тем, кто часто страдает от изжоги.

Еще одним из побочных эффектов употребления воды с лимоном является возможная эрозия зубной эмали. Но тут все зависит от концентрации самого сока в воде. Лимонный сок, как и многие фруктовые соки, кислый. Жидкости с уровнем pH ниже 5.6 негативно влияют на здоровье полости рта. У лимонной воды, в зависимости от концентрации pH, он может достигать значения 2 или 3.

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Мифы о воде с лимоном

Мифов о пользе лимонной воды достаточно много. Ниже представлены несколько из них, которые являются самыми громкими и популярными.

Вода с лимоном помогает похудеть

Существует мнение, что этот напиток помогает ускорить потерю веса, однако такие утверждения преувеличены. Цитрусовые фрукты, в том числе лимон, содержат пектины — определенные полисахариды, которые могут помочь увеличить чувство сытости. Даже сама вода может ненадолго избавить от чувства голода. Но при выжимании ломтика лимона в воду в стакане остается только немного пектина, поэтому даже для избавления от чувства голода такой напиток помогает мало.

Лимонная вода избавляет от шлаков и токсинов

Даже само понятие «шлаки» является ненаучным и используется только в традиционной или альтернативной медицине. А само слово «токсины» обычно обозначает различные биологические яды, которые вряд ли по силе вывести воде с лимоном. Вода, несомненно, помогает выводить определенные отходы из тела через мочу и другие испражнения. Однако не существует доказательств того, что лимонная вода делает это эффективнее, чем обычная вода.

Девушка пьет воду
Фото Halfpoint/istockphoto.com

Лимонная вода стимулирует пищеварение

Поддержание здорового водного баланса в теле уже может приносить пользу нашему ЖКТ. Сама по себе жидкость действительно может способствовать расщеплению некоторых продуктов в организме, позволяя желудку и кишечнику лучше усваивать различные питательные вещества. А добавка в воду лимонного сока эту пользу никак не увеличивает.

Существуют единичные исследования, которые видят взаимосвязь употребления воды с лимоном с улучшением метаболизма. Однако таких данных недостаточно, чтобы однозначно судить о реальном влиянии на здоровье человека.

Помогает коже выглядеть лучше

Аскорбиновая кислота — это антиоксидант, который в теории может служить как естественный осветлитель оттенка кожи. Но чтобы получить это преимущество от воды с лимоном, нужно выпить действительно очень много такого напитка (что уже может быть небезопасно и привести к тяжелым проблемам с кожей). Большая часть витамина С в лимоне находится в кожуре, и в питье она не употребляется.

Как сделать вкусную воду с лимоном

Если вы хотите разнообразить рацион новыми вкусными напитками, то попробуйте добавить к воде с лимоном другие добавки. Например, если напиток получился слишком кислым, то его можно подсластить капелькой меда.

Летний вариант этого рецепта — вода с лимоном и базиликом. Перед тем как добавить пряность в воду, слегка разомните листья, чтобы они дали сок. Базилик можно заменить на мяту или мелиссу.

Вода с лимоном
Фото Irina Khabarova/istockphoto.com

В холодное время года можно приготовить горячую версию напитка. Для этого в горячую воду добавьте лимон, мелко нарезанный имбирь и корицу.

Популярные вопросы
Как вода с лимоном помогает от отеков?
Отеки — сигнал того, что в организме задерживается лишняя жидкость. Вывести ее помогают диуретики, то есть мочегонные вещества. Выраженным мочегонным эффектом обладает аскорбиновая кислота, которой очень много в лимоне. Чтобы уменьшить отечность, смешайте 2 ст. л. лимонного сока с 250 мл теплой воды. Употребляйте такой напиток один раз в день.
Почему после воды с лимоном хочется в туалет?
Главной причиной, почему вода с лимоном вызывает частое мочеиспускание, является более частое потребление жидкости. Иными словами, лимон делает воду вкуснее, из-за чего люди пьют больше и чаще. Еще одна причина — мочегонное действие аскорбиновой кислоты, которая содержится в лимонах.
Что будет, если каждый день пить воду с лимоном и имбирем?
Имбирь сделает напиток не только ароматнее, но и полезнее. Он обладает противомикробным действием, показан во время простудных заболеваний. Однако увлекаться не стоит. Употребление напитка с лимоном и имбирем в больших количествах (особенно при наличии кислотного рефлюкса или гастрита) может негативно сказаться на здоровье. При ежедневном употреблении напиток принесет вред зубной эмали из-за высокой концентрации лимонной кислоты.
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