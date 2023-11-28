Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Статьи
Авокадо: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

7 мин.

Авокадо: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Тост с авокадо и кресс-салатом
Фото www.istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Авокадо — один из наиболее популярных продуктов на полках магазинов. Его можно найти даже в супермаркетах эконом-класса. Рассказываем о пользе этого фрукта (да-да, именно фрукта) вместе с нутрициологом.

Все, что вы хотели знать об авокадо

Этот фрукт уже стал символом здорового образа жизни. За высокое содержание полезных жирных кислот и витаминов его обожают и веганы, и поклонники кето-диеты. Есть несколько важных нюансов, которые помогут получить максимум пользы от авокадо и избежать возможных негативных последствий.

Как можно ускорить обмен веществ. Как ускорить обмен веществ: 10 практических советов от нутрициологов

Сорта авокадо

У плода есть десятки сортов, но в магазинах чаще всего присутствуют лишь несколько. Они отличаются превосходными вкусовыми качествами, неприхотливостью при транспортировке и длительностью хранения. Среди них:

  • Хасс — имеет темно-коричневую кожуру, нежную маслянистую мякоть и маленькую косточку. В России его можно найти круглый год благодаря поставкам из Израиля, ЮАР и Мексики.

  • Эттингер — крупные вытянутые плоды около 250 граммов. Косточка у этого сорта серая, вытянутая, достаточно крупная. Эттингер — единственный сорт авокадо, который может долго лежать и не портиться. Со временем оно становится только лучше и вкуснее. Сначала его шкурка становится сморщенной, затем приобретает чёрный цвет. Покупать авокадо данного сорта лучше всего с октября по январь.

  • Фуэрте — легко определить по яркой зеленой кожуре и небольшому размеру, косточка также маленькая. Мякоть имеет слегка травянистый вкус и идеально подходит для салатов. Этот сорт лучше покупать в магазинах летом и осенью.

  • Пинкертон — по форме похож на грушу, с зеленой пупырчатой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Идеально подходит как для гуакамоле, так и для салатов и смузи. Сезон — с осени до весны.

Свежий сэндвич с помидорами и авокадо
Фото www.istockphoto.com

Калорийность и БЖУ авокадо

Калорийность на 100 г — 200 ккал.

В 100 г:

  • белков — 2 г;

  • жиров — 20 г;

  • углеводов — 7,4.

Чем полезен авокадо

В авокадо содержится более 20 витаминов и минералов. Оно также богато пищевыми волокнами, аскорбиновой и фолиевой кислотой, калием, медью. Кроме этого, в нем содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу сердца.

Правда&nbsp;ли фастфуд так опасен, как все думают. Правда ли фастфуд так опасен, как все думают?

Польза для мужчин

Авокадо считается сильным афродизиаком и рекомендуется мужчинам с половыми расстройствами. Оно улучшает работу репродуктивной системы, увеличивает мужскую силу и либидо. Кроме этого, авокадо помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок и благотворно влияет на работу нервной системы.

Польза для женщин

В авокадо содержится витамин Е, который способствует здоровью кожи, волос и ногтей у женщин.

Авокадо помогает в регулировании гормонального баланса у женщин благодаря содержанию витаминов В6 и фолиевой кислоты.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Польза для детей

Авокадо помогает укрепить иммунную систему детей благодаря высокому содержанию витамина С.

Кроме этого, клетчатка, входящая в его состав, способствует улучшению пищеварения у детей.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Важно помнить, что авокадо следует вводить в рацион детей постепенно, начиная с небольших порций, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

Вред авокадо

У некоторых людей может быть аллергия на авокадо, поэтому вводить в рацион этот плод нужно постепенно.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Авокадо вредно при чрезмерном употреблении или индивидуальной непереносимости. Это может привести к проблемам с пищеварением, запору, диарее, вздутию живота.

У некоторых людей употребление авокадо может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания клетчатки.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Авокадо в косметологии

Благодаря богатому составу авокадо часто используется в домашних условиях в качестве ингредиента для приготовления средств по уходу за кожей и волосами.

Маска для лица

Маска из авокадо подходит для увядающей, сухой и обезвоженной кожи. Ее также используют при угревой сыпи, повышенной чувствительности, склонности к раздражениям.

Чтобы сделать маску, измельчите в блендере мякоть одного авокадо, добавьте к нему две чайные ложки сока лимона, нанесите эту смесь на лицо и оставьте на 20-30 минут. Затем смойте теплой водой. Маска успокоит кожу и уменьшит выраженность воспалений.

Маска для волос

Главная ценность масла, получаемого из авокадо, — комплекс жирных кислот. Поэтому оно идеально подходит для сухих волос: увлажняет их, придает им блеск, гладкость и мягкость. Кроме этого, масло авокадо достаточно легкое — оно не создает эффекта сальности. Приобрести его можно в магазинах.

Вкусные блюда с авокадо

Гуакамоле

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт.;

  • помидоры — 1 шт.;

  • лук зеленый — 2 стебля;

  • перец чили красный — 1/2 шт.;

  • кинза свежая — 1 пучок;

  • перец чили молотый — 1/2 ч. л.;

  • лайм — 1 шт.;

  • соль — 1/4 ч. л.;

  • перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.

Чаша с традиционным латиноамериканским, мексиканским соусом гуакамоле на темном деревянном фоне
Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Размять вилкой мякоть авокадо. Чтобы она не потемнела, сбрызнуть ее соком одного лимона или лайма.

  2. Мелко нарезать помидор, предварительно удалив из него жидкую часть с семенами. Измельчить зеленый лук, кинзу, красный острый перец.

  3. Добавить соль, перец черный молотый, сухой чили и оливковое масло. Перемешать гуакамоле.

Авокадо. 4 полезных рецепта для любителей авокадо

Сэндвич с яйцом, семгой и авокадо

Ингредиенты:

  • хлеб для сэндвичей — 2 куска;

  • тонко нарезанная слабосоленая семга — 100 г;

  • авокадо — 1/2 шт.;

  • яйцо куриное — 1 шт.;

  • лимон — 1/2 шт.;

  • салат корн — 1 горсть;

  • оливковое масло Extra Virgin — 1 ч. л.;

  • масло растительное — 1/2 ч. л.;

  • перец черный свежемолотый — 1 щепотка;

  • соль морская — 1 щепотка.

Яйцо бенедикт с лососем
Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Обжарить на сковороде один кусок хлеба с двух сторон до румяной корочки.

  2. Из другого куска хлеба вырезать середину, чтобы получилось окошко. На эту же сковороду, не добавляя масла, выложить второй кусок хлеба, обжарить с двух сторон до румяной корочки, затем разбить в вырезанное окошко яйцо и пожарить.

  3. Авокадо нарезать тонкими ломтиками. Из лимона выжать сок и полить ломтики авокадо.

  4. Листья салата полить оливковым маслом и лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать.

  5. На обжаренный целый кусок хлеба выложить салат, ломтики авокадо, семгу и накрыть куском хлеба с яйцом.

Как выбрать и хранить авокадо

Первое, на что стоит обратить внимание — это кожура. Она должна быть без повреждений и каких-либо пятен.

Как выбрать авокадо: выбор и&nbsp;способы проверки спелости. Как выбрать авокадо: 3 признака, на которые нужно обращать внимание

Спелые плоды немного мягкие на ощупь, но не рыхлые. Проверить это можно, слегка надавив на авокадо в месте крепления к ветке. Если переусердствовать и повредить кожуру, плод может испортиться.

Покупатель выбирает авокадо в продуктовом магазине крупным планом
Фото www.istockphoto.com

Правда, далеко не в каждом магазине можно найти идеально спелые плоды. Процесс их созревания можно немного ускорить в домашних условиях, если положить в бумажный пакет и убрать в темное место. Под прямыми солнечными лучами авокадо твердеет, темнеет и теряет полезные свойства. Хранить авокадо можно при комнатной температуре или в холодильнике.

Как правильно хранить авокадо: советы и&nbsp;рекомендации. Как хранить авокадо
Польза и вред
Рецепты
60
Обсудить
Новости холдинга
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ