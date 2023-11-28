Авокадо: польза и вред для здоровья

Авокадо — один из наиболее популярных продуктов на полках магазинов. Его можно найти даже в супермаркетах эконом-класса. Рассказываем о пользе этого фрукта (да-да, именно фрукта) вместе с нутрициологом.

Все, что вы хотели знать об авокадо

Этот фрукт уже стал символом здорового образа жизни. За высокое содержание полезных жирных кислот и витаминов его обожают и веганы, и поклонники кето-диеты. Есть несколько важных нюансов, которые помогут получить максимум пользы от авокадо и избежать возможных негативных последствий.

Сорта авокадо

У плода есть десятки сортов, но в магазинах чаще всего присутствуют лишь несколько. Они отличаются превосходными вкусовыми качествами, неприхотливостью при транспортировке и длительностью хранения. Среди них:

Хасс — имеет темно-коричневую кожуру, нежную маслянистую мякоть и маленькую косточку. В России его можно найти круглый год благодаря поставкам из Израиля, ЮАР и Мексики.

Эттингер — крупные вытянутые плоды около 250 граммов. Косточка у этого сорта серая, вытянутая, достаточно крупная. Эттингер — единственный сорт авокадо, который может долго лежать и не портиться. Со временем оно становится только лучше и вкуснее. Сначала его шкурка становится сморщенной, затем приобретает чёрный цвет. Покупать авокадо данного сорта лучше всего с октября по январь.

Фуэрте — легко определить по яркой зеленой кожуре и небольшому размеру, косточка также маленькая. Мякоть имеет слегка травянистый вкус и идеально подходит для салатов. Этот сорт лучше покупать в магазинах летом и осенью.

Пинкертон — по форме похож на грушу, с зеленой пупырчатой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Идеально подходит как для гуакамоле, так и для салатов и смузи. Сезон — с осени до весны.

Фото www.istockphoto.com

Калорийность и БЖУ авокадо

Калорийность на 100 г — 200 ккал.

В 100 г:

белков — 2 г;

жиров — 20 г;

углеводов — 7,4.

Чем полезен авокадо

В авокадо содержится более 20 витаминов и минералов. Оно также богато пищевыми волокнами, аскорбиновой и фолиевой кислотой, калием, медью. Кроме этого, в нем содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу сердца.

Польза для мужчин

Авокадо считается сильным афродизиаком и рекомендуется мужчинам с половыми расстройствами. Оно улучшает работу репродуктивной системы, увеличивает мужскую силу и либидо. Кроме этого, авокадо помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок и благотворно влияет на работу нервной системы.

Польза для женщин

В авокадо содержится витамин Е, который способствует здоровью кожи, волос и ногтей у женщин.

Польза для детей

Авокадо помогает укрепить иммунную систему детей благодаря высокому содержанию витамина С.

Важно помнить, что авокадо следует вводить в рацион детей постепенно, начиная с небольших порций, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

Вред авокадо

Авокадо вредно при чрезмерном употреблении или индивидуальной непереносимости. Это может привести к проблемам с пищеварением, запору, диарее, вздутию живота.

Авокадо в косметологии

Благодаря богатому составу авокадо часто используется в домашних условиях в качестве ингредиента для приготовления средств по уходу за кожей и волосами.

Маска для лица

Маска из авокадо подходит для увядающей, сухой и обезвоженной кожи. Ее также используют при угревой сыпи, повышенной чувствительности, склонности к раздражениям.

Чтобы сделать маску, измельчите в блендере мякоть одного авокадо, добавьте к нему две чайные ложки сока лимона, нанесите эту смесь на лицо и оставьте на 20-30 минут. Затем смойте теплой водой. Маска успокоит кожу и уменьшит выраженность воспалений.

Маска для волос

Главная ценность масла, получаемого из авокадо, — комплекс жирных кислот. Поэтому оно идеально подходит для сухих волос: увлажняет их, придает им блеск, гладкость и мягкость. Кроме этого, масло авокадо достаточно легкое — оно не создает эффекта сальности. Приобрести его можно в магазинах.

Вкусные блюда с авокадо

Гуакамоле

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

лук зеленый — 2 стебля;

перец чили красный — 1/2 шт.;

кинза свежая — 1 пучок;

перец чили молотый — 1/2 ч. л.;

лайм — 1 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Размять вилкой мякоть авокадо. Чтобы она не потемнела, сбрызнуть ее соком одного лимона или лайма. Мелко нарезать помидор, предварительно удалив из него жидкую часть с семенами. Измельчить зеленый лук, кинзу, красный острый перец. Добавить соль, перец черный молотый, сухой чили и оливковое масло. Перемешать гуакамоле.

Сэндвич с яйцом, семгой и авокадо

Ингредиенты:

хлеб для сэндвичей — 2 куска;

тонко нарезанная слабосоленая семга — 100 г;

авокадо — 1/2 шт.;

яйцо куриное — 1 шт.;

лимон — 1/2 шт.;

салат корн — 1 горсть;

оливковое масло Extra Virgin — 1 ч. л.;

масло растительное — 1/2 ч. л.;

перец черный свежемолотый — 1 щепотка;

соль морская — 1 щепотка.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Обжарить на сковороде один кусок хлеба с двух сторон до румяной корочки. Из другого куска хлеба вырезать середину, чтобы получилось окошко. На эту же сковороду, не добавляя масла, выложить второй кусок хлеба, обжарить с двух сторон до румяной корочки, затем разбить в вырезанное окошко яйцо и пожарить. Авокадо нарезать тонкими ломтиками. Из лимона выжать сок и полить ломтики авокадо. Листья салата полить оливковым маслом и лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать. На обжаренный целый кусок хлеба выложить салат, ломтики авокадо, семгу и накрыть куском хлеба с яйцом.

Как выбрать и хранить авокадо

Первое, на что стоит обратить внимание — это кожура. Она должна быть без повреждений и каких-либо пятен.

Спелые плоды немного мягкие на ощупь, но не рыхлые. Проверить это можно, слегка надавив на авокадо в месте крепления к ветке. Если переусердствовать и повредить кожуру, плод может испортиться.

Фото www.istockphoto.com

Правда, далеко не в каждом магазине можно найти идеально спелые плоды. Процесс их созревания можно немного ускорить в домашних условиях, если положить в бумажный пакет и убрать в темное место. Под прямыми солнечными лучами авокадо твердеет, темнеет и теряет полезные свойства. Хранить авокадо можно при комнатной температуре или в холодильнике.