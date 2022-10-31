Йога для начинающих: первые шаги и как правильно делать асаны. Видео

У каждого человека, который только пришёл к йоге, наверняка, возникают множество вопросов. Одни из них: А с чего начать йогу? Какие первые асаны необходимо освоить? В основном, практики по йоге начинаются с приветствия, на санскрите это — «Сурья Намаскар». В комплекс асан относящихся к приветствию входят группа поз, которые я предлагаю освоить сегодня: Собака мордой вниз. Можно сказать, что это классика йоги. Она помогает выработать баланс в организме и улучшает выносливость. Далее последовательно переходим в планку, она включает группы мышц кора, спины, пресса, ног и рук. Следующая базовая асана -это собака мордой вверх. Она позволяет достичь максимального растяжения передней части корпуса. Кроме того, на тонком уровне вы почувствуете приятный прилив энергии во всем теле. И на конец, воин I и воин II-статичные асаны, которые обеспечивают полноту дыхания и активизируют мышцы ног и ягодиц.

После выполнения этого комплекса асан, вы будете ощущать себя в тонусе на протяжении дня!

А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса.

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