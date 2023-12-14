Чем полезна йога: рассказывает тренер

Йога — древнее учение, которое включает в себя различные духовные, психические и физических практики. С каждым годом она становится все более популярной в современном обществе.

Сегодня для многих людей занятия йогой — это возможность отвлечься от хаотичной и занятой жизни. Ее практикуют на коврике у себя дома, в спортивных залах и даже в индийском храме. Однако у таких тренировок есть противопоказания. Кому практики принесут пользу, а кому не стоит заниматься? Разобрали с тренером по йоге.

Что такое йога

Первое, что приходит на ум человеку, когда он слышит слово «йога», — это аскет в набедренной повязке, который закрутился в сложную позу. Но на самом деле физические упражнения — это всего лишь одна из ступеней большого пути самосовершенствования. Изначально йога — это философская школа в древней Индии, и поэтому это учение пытается ответить на глубокие вопросы о смысле жизни и устройстве мира. Один из выводов — что суть проблем человека в чрезмерном беспокойстве человеческого ума. А значит, нужно его успокоить.

С чего начать занятия йогой

Человека, который изучает и практикует йогу, называют йогином или йогом. С самого начала важно соблюдать морально-этические нормы, описанные в книгах об этом учении. Это необходимо, чтобы человек понимал, чем он будет заниматься и какие возможности для него могут открыть эти занятия. Потом можно подключать физические практики на коврике.

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Для начала занятий вам нужно только:

— удобное, проветриваемое и теплое помещение;

— место, в котором вас никто не будет беспокоить;

— отсутствие раздражающих факторов: телефона, громких звуков и др.;

— спортивный комфортный коврик или коврик для йоги;

— спортивная или любая другая одежда, которая не сковывает ваши движения.

А после этого, когда человек будет готов физически и морально, можно попробовать приступать к медитации. Такой путь, например, описан в основной книге всех, кто занимается йогой, — «Йога-сутрах» индийского философа Патанджали.

Сегодня человеку, воспитанному в западной культуре, это может показаться эзотерикой. Поэтому для многих в современном мире йога — это просто необычный и интересный вид физкультуры. Уже потом, при более глубоком погружении в тему, человек может получить для себя что-то большее.

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Польза йоги

Многие эксперты придерживаются позиции, что пользу дают те занятия, которые приносят удовольствие. А также те, где есть внимательный и подготовленный преподаватель. Если, например, это полуторачасовые групповые занятия, где вы постоянно мучаете себя и страдаете от необычных упражнений на коврике, а при этом в зале еще 30 человек и преподаватель не видит вас и ваших проблем, то вряд ли тут будет какая-то польза.

Йога как гимнастика бывает очень разной. Например:

— Аштанга-виньяса-йога (практика силовая и довольно динамичная. Разновидность хатха-йоги. После такой нагрузки вы наверняка очень устанете и хорошо пропотеете);

— Хатха-йога (расшифровывается так: Ха — солнце, Тха — луна. Это история про единение души и тела, баланс энергии. Хатха включает и статику, и динамику, темп может быть медленный);

— Йога-терапия (вспомогательное действие при определенных состояниях здоровье, как физическое дополнения к рекомендациям доказательной медициной);

— женская йога;

— йога для беременных;

— детская йога.

Существует еще много других практик. Естественно, как любая физкультура, йога может быть как полезной, так и травматичной. И очень важно выбрать то направление, которое подойдет именно вам. Поэтому перед занятиями обязательно консультируйтесь с преподавателем и с врачом.

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Йога полезна для мужчин, женщин и детей, если правильно выполнять упражнения.

Чем полезна йога для мужчин

Физическое здоровье: Практика йоги помогает улучшить гибкость, координацию и силу. Это особенно полезно для мужчин, которые регулярно занимаются спортом. Повышенная гибкость и сила помогают улучшить результаты в тренировках и уменьшить риск получения травм. Снижение стресса: Регулярная практика йоги может снизить уровень стресса и улучшить психическое благополучие. Медитативные и дыхательные упражнения помогают мужчинам справиться с напряжением и улучшить общее настроение.

Чем полезна йога для женщин

Улучшение гибкости: Практика йоги улучшает гибкость тела, а также приводит к укреплению мышц спины, ягодиц и живота. Это улучшает осанку и общий внешний вид. Управление эмоциями: Йога включает в себя дыхательные техники и медитативные практики, которые помогают управлять эмоциями, уменьшить стресс и тревогу, а также улучшить общее психическое состояние. Укрепление здоровья: Программа йоги укрепляет здоровье женщин. Упражнения способствуют правильному функционированию внутренних органов, стимулированию обмена веществ и улучшению пищеварения. Также практика йоги помогает справиться с некоторыми симптомами при менопаузе и предменструальном синдроме.

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Чем полезна йога для детей

Улучшение физического здоровья: Практика асан (поз) и дыхательных упражнений улучшает гибкость и силу мышц. Занятия также поддерживают правильное развитие опорно-двигательного аппарата ребенка. Развитие концентрации и улучшение учебных навыков: Йога помогает улучшить концентрацию и память у детей. Это положительно сказывается на учебном процессе. Дети, практикующие йогу, часто лучше фокусируются на уроках. Управление эмоциями и стрессом: Простые медитативные практики и дыхательные упражнения могут дать детям инструменты для расслабления, снятия нервного напряжения и осознанного отношения к эмоциям.

Какие есть противопоказания для занятия йогой

В первую очередь заниматься йогой нельзя, если у человека есть какие-либо заболевания в острой фазе:

— гастриты;

— язвы;

— болезни сердца;

— камни в желчном пузыре;

— открытые раны;

— любые опухоли.

Большой список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить преподавателя об особенностях своего организма перед началом практики. Если у вас есть травмы и вы только начинаете заниматься, тоже лучше полностью восстановиться после заболевания, а только потом приступать к йоге.

Есть ли альтернативы для тех, кто хочет, но не может заниматься

Все зависит от вашей цели. Если вы хотите просто улучшить физическое самочувствие, то при грамотном подходе йога помогает решить многие проблемы со здоровьем.

В самой йоге есть множество разных и прекрасных направлений, например йога-терапия. В ней для человека подбирается индивидуальный комплекс упражнений для работы с телом.

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А если ваша цель — спокойствие ума и гармония в душе, то прекрасно подойдет дыхательная гимнастика. В ней начинающий йог садится в удобное положение, закрывает глаза и старается сосредоточиться на своем дыхании, не вовлекаясь в посторонние мысли. Дыхательная гимнастика — это то, что отдаленно напоминает настоящую медитацию.

Как лучше заниматься: самому или с тренером

Если коротко: для начинающих — тренер нужен для постановки техники, продолжающие могут заниматься самостоятельно.

Одного ответа на этот вопрос нет. Есть люди, которым очень нужен тренер рядом. Человек-профессионал, которому можно довериться, рассказать какие-то особенности своего организма, чтобы он смог подсказать правильную технику.

А есть те, кому комфортнее заниматься у себя дома по видеокурсам. Оба варианта возможны. Но важно учитывать исходные данные. Если были травмы, если есть вопросы к самочувствию, то разумнее иметь рядом надежного тренера.

В чем отличие йоги от фитнеса

Йога — это большой путь. И этот путь выходит далеко за рамки таких понятий, как фитнес и физкультура. Некоторые даже считают, что любое другое занятие, например бег или танцы, тоже можно рассматривать как йогу. Если оно помогает решить ваши главные задачи — освободить ум от бессмысленных колебаний или стать лучше телом и душой, то это может быть хорошей альтернативой.

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Комплекс упражнений для занятий йогой

Вот несколько упражнений, которые можно включить в комплекс занятий йогой. Но прежде чем приступать к практике, важно проконсультироваться с опытным инструктором.

Связка: поза горы, поза стула, планка, собака мордой вниз, поза воин-1, планка, собака мордой вниз, поза воин-1 на другую ногу.

Поза горы:

Встаньте прямо, стопы вместе; Распределите вес тела равномерно на обе ноги; Расправьте и расслабьте плечи; Разомкните пальцы рук и заведите их за спину; Вытяните шею и поднимите грудь; Смотрите прямо вперед; Держите позу 1-2 минуты, не забывая про дыхание.

Поза стула:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч; Поднимите руки вдоль ушей, параллельно друг другу и сложите ладони в молитвенном жесте; Поднимите пятки и опустите таз вниз, как будто садясь на невидимый стул; Расправьте плечи и удерживайте позвоночник прямым; Держите позу 30 секунд — 1 минуту, не забывая про дыхание.

Планка:

Примите положение упор лежа и разместите руки непосредственно под плечами; Вытяните ноги назад, расположив их на ширине бедер; Подтяните живот, напрягая мышцы кора; Удерживайте прямую линию от головы до пяток; Держите позу 30 секунд — 1 минуту, не забывая про дыхание.

Собака мордой вниз:

Примите положение упор лежа; Поставьте руки чуть шире плеч и обопритесь на них. Отведите бедра назад и вверх. Руки и позвоночник вытягиваются в одну линию; Переместите ноги так, чтобы колени находились под бедрами; Расслабьте голову, опустив ее между плечами. Держите позу 30 секунд — 1 минуту, регулируя дыхание.

Поза воин-1:

Сделайте широкий шаг вперед левой ногой. Поверните правую ногу наружу на 90 градусов, а левую ногу — на 45 градусов вправо, пятка стоит на полу. Сгибайте правое колено до прямого угла, не давайте ему выходить за носок. Поднимите руки, тянитесь вверх. Держите позу 30 секунд — 1 минуту, затем повторите с другой стороны.

Помните, что перед выполнением любых физических упражнений, включая йогу, важно проконсультироваться со специалистом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.