Чем полезна йога: рассказывает тренер

Йога — древнее учение, которое включает в себя различные духовные, психические и физических практики. С каждым годом она становится все более популярной в современном обществе.
Сегодня для многих людей занятия йогой — это возможность отвлечься от хаотичной и занятой жизни. Ее практикуют на коврике у себя дома, в спортивных залах и даже в индийском храме. Однако у таких тренировок есть противопоказания. Кому практики принесут пользу, а кому не стоит заниматься? Разобрали с тренером по йоге.
Первое, что приходит на ум человеку, когда он слышит слово «йога», — это аскет в набедренной повязке, который закрутился в сложную позу. Но на самом деле физические упражнения — это всего лишь одна из ступеней большого пути самосовершенствования. Изначально йога — это философская школа в древней Индии, и поэтому это учение пытается ответить на глубокие вопросы о смысле жизни и устройстве мира. Один из выводов — что суть проблем человека в чрезмерном беспокойстве человеческого ума. А значит, нужно его успокоить.
Человека, который изучает и практикует йогу, называют йогином или йогом. С самого начала важно соблюдать морально-этические нормы, описанные в книгах об этом учении. Это необходимо, чтобы человек понимал, чем он будет заниматься и какие возможности для него могут открыть эти занятия. Потом можно подключать физические практики на коврике.
Для начала занятий вам нужно только:
— удобное, проветриваемое и теплое помещение;
— место, в котором вас никто не будет беспокоить;
— отсутствие раздражающих факторов: телефона, громких звуков и др.;
— спортивный комфортный коврик или коврик для йоги;
— спортивная или любая другая одежда, которая не сковывает ваши движения.
А после этого, когда человек будет готов физически и морально, можно попробовать приступать к медитации. Такой путь, например, описан в основной книге всех, кто занимается йогой, — «Йога-сутрах» индийского философа Патанджали.
Сегодня человеку, воспитанному в западной культуре, это может показаться эзотерикой. Поэтому для многих в современном мире йога — это просто необычный и интересный вид физкультуры. Уже потом, при более глубоком погружении в тему, человек может получить для себя что-то большее.
Многие эксперты придерживаются позиции, что пользу дают те занятия, которые приносят удовольствие. А также те, где есть внимательный и подготовленный преподаватель. Если, например, это полуторачасовые групповые занятия, где вы постоянно мучаете себя и страдаете от необычных упражнений на коврике, а при этом в зале еще 30 человек и преподаватель не видит вас и ваших проблем, то вряд ли тут будет какая-то польза.
Йога как гимнастика бывает очень разной. Например:
— Аштанга-виньяса-йога (практика силовая и довольно динамичная. Разновидность хатха-йоги. После такой нагрузки вы наверняка очень устанете и хорошо пропотеете);
— Хатха-йога (расшифровывается так: Ха — солнце, Тха — луна. Это история про единение души и тела, баланс энергии. Хатха включает и статику, и динамику, темп может быть медленный);
— Йога-терапия (вспомогательное действие при определенных состояниях здоровье, как физическое дополнения к рекомендациям доказательной медициной);
— женская йога;
— йога для беременных;
— детская йога.
Существует еще много других практик. Естественно, как любая физкультура, йога может быть как полезной, так и травматичной. И очень важно выбрать то направление, которое подойдет именно вам. Поэтому перед занятиями обязательно консультируйтесь с преподавателем и с врачом.
Йога полезна для мужчин, женщин и детей, если правильно выполнять упражнения.
Физическое здоровье: Практика йоги помогает улучшить гибкость, координацию и силу. Это особенно полезно для мужчин, которые регулярно занимаются спортом. Повышенная гибкость и сила помогают улучшить результаты в тренировках и уменьшить риск получения травм.
Снижение стресса: Регулярная практика йоги может снизить уровень стресса и улучшить психическое благополучие. Медитативные и дыхательные упражнения помогают мужчинам справиться с напряжением и улучшить общее настроение.
Улучшение гибкости: Практика йоги улучшает гибкость тела, а также приводит к укреплению мышц спины, ягодиц и живота. Это улучшает осанку и общий внешний вид.
Управление эмоциями: Йога включает в себя дыхательные техники и медитативные практики, которые помогают управлять эмоциями, уменьшить стресс и тревогу, а также улучшить общее психическое состояние.
Укрепление здоровья: Программа йоги укрепляет здоровье женщин. Упражнения способствуют правильному функционированию внутренних органов, стимулированию обмена веществ и улучшению пищеварения. Также практика йоги помогает справиться с некоторыми симптомами при менопаузе и предменструальном синдроме.
Улучшение физического здоровья: Практика асан (поз) и дыхательных упражнений улучшает гибкость и силу мышц. Занятия также поддерживают правильное развитие опорно-двигательного аппарата ребенка.
Развитие концентрации и улучшение учебных навыков: Йога помогает улучшить концентрацию и память у детей. Это положительно сказывается на учебном процессе. Дети, практикующие йогу, часто лучше фокусируются на уроках.
Управление эмоциями и стрессом: Простые медитативные практики и дыхательные упражнения могут дать детям инструменты для расслабления, снятия нервного напряжения и осознанного отношения к эмоциям.
В первую очередь заниматься йогой нельзя, если у человека есть какие-либо заболевания в острой фазе:
— гастриты;
— язвы;
— болезни сердца;
— камни в желчном пузыре;
— открытые раны;
— любые опухоли.
Большой список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить преподавателя об особенностях своего организма перед началом практики. Если у вас есть травмы и вы только начинаете заниматься, тоже лучше полностью восстановиться после заболевания, а только потом приступать к йоге.
Все зависит от вашей цели. Если вы хотите просто улучшить физическое самочувствие, то при грамотном подходе йога помогает решить многие проблемы со здоровьем.
В самой йоге есть множество разных и прекрасных направлений, например йога-терапия. В ней для человека подбирается индивидуальный комплекс упражнений для работы с телом.
А если ваша цель — спокойствие ума и гармония в душе, то прекрасно подойдет дыхательная гимнастика. В ней начинающий йог садится в удобное положение, закрывает глаза и старается сосредоточиться на своем дыхании, не вовлекаясь в посторонние мысли. Дыхательная гимнастика — это то, что отдаленно напоминает настоящую медитацию.
Если коротко: для начинающих — тренер нужен для постановки техники, продолжающие могут заниматься самостоятельно.
Одного ответа на этот вопрос нет. Есть люди, которым очень нужен тренер рядом. Человек-профессионал, которому можно довериться, рассказать какие-то особенности своего организма, чтобы он смог подсказать правильную технику.
А есть те, кому комфортнее заниматься у себя дома по видеокурсам. Оба варианта возможны. Но важно учитывать исходные данные. Если были травмы, если есть вопросы к самочувствию, то разумнее иметь рядом надежного тренера.
Йога — это большой путь. И этот путь выходит далеко за рамки таких понятий, как фитнес и физкультура. Некоторые даже считают, что любое другое занятие, например бег или танцы, тоже можно рассматривать как йогу. Если оно помогает решить ваши главные задачи — освободить ум от бессмысленных колебаний или стать лучше телом и душой, то это может быть хорошей альтернативой.
Вот несколько упражнений, которые можно включить в комплекс занятий йогой. Но прежде чем приступать к практике, важно проконсультироваться с опытным инструктором.
Связка: поза горы, поза стула, планка, собака мордой вниз, поза воин-1, планка, собака мордой вниз, поза воин-1 на другую ногу.
Встаньте прямо, стопы вместе;
Распределите вес тела равномерно на обе ноги;
Расправьте и расслабьте плечи;
Разомкните пальцы рук и заведите их за спину;
Вытяните шею и поднимите грудь;
Смотрите прямо вперед;
Держите позу 1-2 минуты, не забывая про дыхание.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч;
Поднимите руки вдоль ушей, параллельно друг другу и сложите ладони в молитвенном жесте;
Поднимите пятки и опустите таз вниз, как будто садясь на невидимый стул;
Расправьте плечи и удерживайте позвоночник прямым;
Держите позу 30 секунд — 1 минуту, не забывая про дыхание.
Примите положение упор лежа и разместите руки непосредственно под плечами;
Вытяните ноги назад, расположив их на ширине бедер;
Подтяните живот, напрягая мышцы кора;
Удерживайте прямую линию от головы до пяток;
Держите позу 30 секунд — 1 минуту, не забывая про дыхание.
Примите положение упор лежа;
Поставьте руки чуть шире плеч и обопритесь на них.
Отведите бедра назад и вверх. Руки и позвоночник вытягиваются в одну линию;
Переместите ноги так, чтобы колени находились под бедрами;
Расслабьте голову, опустив ее между плечами.
Держите позу 30 секунд — 1 минуту, регулируя дыхание.
Сделайте широкий шаг вперед левой ногой.
Поверните правую ногу наружу на 90 градусов, а левую ногу — на 45 градусов вправо, пятка стоит на полу.
Сгибайте правое колено до прямого угла, не давайте ему выходить за носок.
Поднимите руки, тянитесь вверх.
Держите позу 30 секунд — 1 минуту, затем повторите с другой стороны.
Помните, что перед выполнением любых физических упражнений, включая йогу, важно проконсультироваться со специалистом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.