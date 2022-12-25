5 важных причин для похудения. Дело вовсе не в красоте

Есть и более значимые поводы избавиться от лишнего веса.

Почему необходимо избавляться от лишних килограммов, рассказали тренер, диетолог Артем Тужиков и кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов. Стройная фигура — не единственный и далеко не главный бонус.

Улучшается общее состояние здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более миллиарда человек имеют лишний вес. В России порядка 30% населения трудоспособного возраста страдают ожирением, а еще 25% имеют избыточную массу тела.

Как бы в современном обществе ни продвигалась тема бодипозитива, это не отменяет тот факт, что ожирение неразрывно связано с проблемами здоровья. Лишний вес приводит к таким патологиям, как:

инсулинорезистентность и сахарный диабет;

повышенное давление;

повышенный холестерин и атеросклероз;

ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт;

синдром апноэ во сне (временная остановка дыхания);

онкологические заболевания;

болезни опорно-двигательного аппарата;

проблемы репродуктивной системы.

Поэтому планомерное грамотное избавление от лишнего веса значительно улучшит все физические показатели. Главное — избегать экстренных диет и голодовки, изнурительных тренировок в зале и прочих процедур, обещающих мгновенное похудение.

Фото Freepik/senivpetro

В рамках одного из международных исследований 3,5 млн мужчин и женщин без сердечно-сосудистых заболеваний, но с так называемым метаболически здоровым ожирением (количество жировой ткани превышает норму лишь на 15% и не оказывает пагубного влияния на здоровье) находились под наблюдением в течение пяти лет. За это время было отмечено:

развитие диабета — у 6%;

появление гипертонии — у 11%;

аномальные показатели липидов (жиров) в крови — у 12% (приближающиеся ишемия, инсульт, инфаркт, тромбоз и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы).

Вместе с лишними килограммами:

уйдут отеки;

уменьшится нагрузка на сердце, сосуды, позвоночник и суставы;

наладится метаболизм, работа желудочно-кишечного тракта и гормональный фон;

улучшится самочувствие.

Снижается риск онкологических заболеваний

Планомерное похудение не только улучшит базовые показатели здоровья, но и защитит от развития онкологических заболеваний.

В 2018 году крупнейшая в мире независимая организация по исследованию рака Canser Research UK опубликовала исследование, доказывающее, что ожирение — одна из наиболее частых причин развития онкологии наряду с курением. При этом исполнительный директор организации Мишель Митчелл отметила, что уровень курения падает, а ожирения растет. Вместе с этим растут и показатели онкологических заболеваний.

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По информации Canser Research UK, в Великобритании избыточный вес становится причиной рака кишечника в 1900 случаях за год (больше, чем курение). Ожирение вызывает рак почек чаще, чем курение, на 1400 случаев в год, рак яичников — на 460, печени — на 180.

Эти белки способствуют гибели раковых клеток, но только когда количество жира находится в норме и жировая ткань как часть эндокринной системы функционирует должным образом. Как только вес выходит за пределы нормы, в ее функциях происходит сбой, возникают воспалительные процессы. Незамедлительно следует реакция со стороны иммунной системы, в процессе которой возникают мутации в ДНК. Они и становятся причиной онкологии.

Поэтому избавляясь от лишних килограммов, вы снижаете риск развития различных видов рака.

Увеличивается продолжительность и качество жизни

Эта причина для похудения логично вытекает из первых двух. Улучшив все показатели здоровья, снизив вероятность возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний, вы продлеваете свою жизнь и качественно ее улучшаете.

Расставаясь с лишними килограммами, вы в прямом смысле облегчаете себе жизнь. Появляется физическая легкость, желание и возможность быть активным.

Налаживается личная жизнь

Избавившись от лишнего веса, став более активным и уверенным в себе, человек обретает и либидо. Благодаря нормализовавшемуся гормональному фону (как отмечалось ранее, жировая ткань — это часть эндокринной системы), качество интимной жизни улучшается, а ее продолжительность увеличивается.

Появляется уверенность в себе

Вместе с активностью появляется уверенность в себе и желание двигаться вперед, достигать намеченных целей. Более активных людей мы подсознательно приравниваем к здоровым, а зачастую и успешным.

Похудение стимулирует этих людей приходить в фитнес-зал — они уже мотивированы поддерживать результат.

Фото Freepik/senivpetro

Люди успешные и популярные следят за своим внешним видом и здоровьем. Наличие или отсутствие лишнего веса играет в этом немалую роль. Яркий тому пример — изрядно постройневшие в свое время Полина Гагарина и Светлана Ходченкова, для которых, несмотря на талант, символом успеха и популярности стала стройность. Вячеслав Манучаров, к примеру, в студенческие годы при росте 181 см весил порядка 135 кг. Избавление более чем от 50 из них открыло ему двери к новым ролям и проектам.

У древних греков был термин калокагатия — дословно переводится как «нравственная красота». Согласно ему, физически красивый, пропорционально сложенный человек соотносился с нравственно красивым, соответствующим социально-политическому идеалу. Физически неразвитых или безобразных считали асоциальными и отрицательными во всех смыслах личностями.