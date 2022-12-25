5 важных причин для похудения. Дело вовсе не в красоте

Почему необходимо избавляться от лишних килограммов, рассказали тренер, диетолог Артем Тужиков и кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов. Стройная фигура — не единственный и далеко не главный бонус.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более миллиарда человек имеют лишний вес. В России порядка 30% населения трудоспособного возраста страдают ожирением, а еще 25% имеют избыточную массу тела.
Как бы в современном обществе ни продвигалась тема бодипозитива, это не отменяет тот факт, что ожирение неразрывно связано с проблемами здоровья. Лишний вес приводит к таким патологиям, как:
инсулинорезистентность и сахарный диабет;
повышенное давление;
повышенный холестерин и атеросклероз;
ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт;
синдром апноэ во сне (временная остановка дыхания);
онкологические заболевания;
болезни опорно-двигательного аппарата;
проблемы репродуктивной системы.
Поэтому планомерное грамотное избавление от лишнего веса значительно улучшит все физические показатели. Главное — избегать экстренных диет и голодовки, изнурительных тренировок в зале и прочих процедур, обещающих мгновенное похудение.
В рамках одного из международных исследований 3,5 млн мужчин и женщин без сердечно-сосудистых заболеваний, но с так называемым метаболически здоровым ожирением (количество жировой ткани превышает норму лишь на 15% и не оказывает пагубного влияния на здоровье) находились под наблюдением в течение пяти лет. За это время было отмечено:
развитие диабета — у 6%;
появление гипертонии — у 11%;
аномальные показатели липидов (жиров) в крови — у 12% (приближающиеся ишемия, инсульт, инфаркт, тромбоз и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы).
Вместе с лишними килограммами:
уйдут отеки;
уменьшится нагрузка на сердце, сосуды, позвоночник и суставы;
наладится метаболизм, работа желудочно-кишечного тракта и гормональный фон;
улучшится самочувствие.
Планомерное похудение не только улучшит базовые показатели здоровья, но и защитит от развития онкологических заболеваний.
В 2018 году крупнейшая в мире независимая организация по исследованию рака Canser Research UK опубликовала исследование, доказывающее, что ожирение — одна из наиболее частых причин развития онкологии наряду с курением. При этом исполнительный директор организации Мишель Митчелл отметила, что уровень курения падает, а ожирения растет. Вместе с этим растут и показатели онкологических заболеваний.
По информации Canser Research UK, в Великобритании избыточный вес становится причиной рака кишечника в 1900 случаях за год (больше, чем курение). Ожирение вызывает рак почек чаще, чем курение, на 1400 случаев в год, рак яичников — на 460, печени — на 180.
Жировая ткань — полноценный орган и важная часть эндокринной системы. Помимо защитной и энергетической функций, он вырабатывает некоторые гормоны: эстроген, лептин, резистин, а также особые белки-цитокины, такие как фактор некроза опухоли-альфа, которые уничтожают опухолевые клетки.
Эти белки способствуют гибели раковых клеток, но только когда количество жира находится в норме и жировая ткань как часть эндокринной системы функционирует должным образом. Как только вес выходит за пределы нормы, в ее функциях происходит сбой, возникают воспалительные процессы. Незамедлительно следует реакция со стороны иммунной системы, в процессе которой возникают мутации в ДНК. Они и становятся причиной онкологии.
Поэтому избавляясь от лишних килограммов, вы снижаете риск развития различных видов рака.
Эта причина для похудения логично вытекает из первых двух. Улучшив все показатели здоровья, снизив вероятность возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний, вы продлеваете свою жизнь и качественно ее улучшаете.
Правда сурова — лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь. В год от ишемии умирает около 9 млн человек, от инсульта — 7 млн, от приобретенного сахарного диабета — 2 млн. Ожирение в разы ускоряет развитие этих заболеваний.
Расставаясь с лишними килограммами, вы в прямом смысле облегчаете себе жизнь. Появляется физическая легкость, желание и возможность быть активным.
Долгая физическая активность и работоспособность невозможна, если человек имеет избыточную массу тела. Если мы обратим внимание на долго живущих селебрити, они, как правило, не имеют лишнего веса. Например, Клинту Иствуду 93 года, он активный и худой. Из российских звезд я бы выделил Валерия Кипелова, который в свои 64 года также достаточно активный, со сцены выглядит совсем молодым, ощущение, что время на нем остановилось.
Избавившись от лишнего веса, став более активным и уверенным в себе, человек обретает и либидо. Благодаря нормализовавшемуся гормональному фону (как отмечалось ранее, жировая ткань — это часть эндокринной системы), качество интимной жизни улучшается, а ее продолжительность увеличивается.
У мужчин, страдающих лишним весом, в том числе с так называемыми пивными животиками, жир вырабатывает эстрогены. Из-за их большого количества мужчина становится более апатичным, пассивным и вялым в жизни и на работе. В интимной близости также наблюдаются проблемы из-за снижения либидо и потенции.
Вместе с активностью появляется уверенность в себе и желание двигаться вперед, достигать намеченных целей. Более активных людей мы подсознательно приравниваем к здоровым, а зачастую и успешным.
После операции по уменьшению желудка пациенты теряют 30-50% веса. Убрав оставшиеся излишки кожи, я вижу, как люди полностью меняют образ жизни, обновляют гардероб. Некоторые даже пересаживаются на другие автомобили — спорткары, которые раньше позволить себе не могли из-за маленького сиденья.
Похудение стимулирует этих людей приходить в фитнес-зал — они уже мотивированы поддерживать результат.
Люди успешные и популярные следят за своим внешним видом и здоровьем. Наличие или отсутствие лишнего веса играет в этом немалую роль. Яркий тому пример — изрядно постройневшие в свое время Полина Гагарина и Светлана Ходченкова, для которых, несмотря на талант, символом успеха и популярности стала стройность. Вячеслав Манучаров, к примеру, в студенческие годы при росте 181 см весил порядка 135 кг. Избавление более чем от 50 из них открыло ему двери к новым ролям и проектам.
Безусловно, похудение влияет на самооценку. Это отражается как на карьере, так и на взаимоотношениях с коллегами. Когда живешь в городских джунглях, где нужно добиваться успеха, приходится быть более активным и здоровым — избыточная масса этому явно не способствует.
У древних греков был термин калокагатия — дословно переводится как «нравственная красота». Согласно ему, физически красивый, пропорционально сложенный человек соотносился с нравственно красивым, соответствующим социально-политическому идеалу. Физически неразвитых или безобразных считали асоциальными и отрицательными во всех смыслах личностями.