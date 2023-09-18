Замороженные ягоды: польза и вред для организма

Замороженные ягоды — удобная начинка для выпечки в зимние холода. Но сохраняют ли они свои полезные свойства после заморозки и есть ли вред от таких продуктов?

Процесс заморозки значительно не изменяет питательных и полезных свойств ягод, так как они собираются в момент полного созревания. В промышленном производстве плоды обычно подвергаются процессу охлаждения с помощью азота, что помогает сохранить питательные вещества и убрать бактерии, которые могут в нем размножаться.

Замороженные ягодные смеси содержат различные комбинации полезных для организма ягод, таких как:

клубника;

черника;

малина;

ежевика;

вишня;

смородина.

Пищевая ценность замороженных ягод

Этот показатель во многом зависит от той смеси, которую покупает человек или делает самостоятельно. Но в среднем в 100 граммах замороженных плодов содержится следующее количество различных веществ:

килокалории: 40 — 50;

белок: 0.7 — 1 грамм;

жиры: 0.3 грамма;

углеводов: 10 — 12 граммов;

клетчатки: 2 — 3 грамма;

сахара: 7 — 9 граммов.

Польза замороженных ягод

Способствуют здоровью кишечника

100 граммов замороженных ягод содержат около 10% суточной нормы клетчатки. Это вещество необходимо нашему организму для здорового функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Особенно ягоды богаты растворимой клетчаткой. Центр исследования питания человека в США показал, что нормированное употребление растворимой клетчатки улучшает:

движение пищи по пищеварительному тракту;

качество всасывания полезных веществ;

уменьшает чувство голода и усиливает чувство сытости на более длительный срок.

Все эти факторы снижают потребление килокалорий и упрощают процесс контроля веса. Ниже представлено среднее количество клетчатки в 100 граммах замороженных ягод, по данным Nutrition Data:

клубника содержит около 2 граммов клетчатки;

черника — 2 — 3 грамма клетчатки;

ежевика содержит 5-6 граммов клетчатки;

малина — 6-7 граммов клетчатки.

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Способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы

В ягоде содержатся полифенолы и питательные микроэлементы, которые влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, они поддерживают функционирование эндотелиальных клеток в наших сосудах, которые контролируют артериальное давление и влияют на свертывание крови и другие функции.

Нормализуют уровень сахара

Научная работа 2019 года в журнале Food and Function показала, что употребление таких ягод, как клюква, малина, черника и клубника, нормализует уровень сахара в крови после еды у взрослых с лишним весом, ожирением и инсулинорезистентностью.

А другие исследования выявили, что ягоды улучшают защиту клеток от высокого уровня сахара в крови, повышают их чувствительность к инсулину, снижают уровень сахара в крови и реакцию на пищу с высоким содержанием углеводов.

Полезны для кожи

Ягоды в рационе помогают уменьшить морщины, так как антиоксиданты в их составе снижают количество вредных веществ в крови и свободных радикалов, которые повреждают кожу и способствуют старению.

Некоторые исследования утверждают, что вещества, содержащиеся в ягодах, влияют на синтез коллагена. Этот белок помогает оставаться коже упругой как можно дольше. Если коллагена мало или он работает неправильно, кожа обвисает, а морщины образуются быстрее.

Как выбрать замороженные ягоды в магазине

Если вы покупаете ягодные смеси в магазине, выбирайте замороженные продукты без добавок.

Потрогайте пакет с ягодами. Замороженные ягоды должны быть твердыми, а не мягкими, кашеобразными или влажными. Вы должны чувствовать рукой, что в упаковке отдельные замороженные кусочки. В противоположном случае содержимое, скорее всего, размораживалось и было повторно заморожено. Пятна или кристаллы льда на упаковке являются еще одним признаком оттаивания и повторного замораживания.

Как заморозить ягоды самостоятельно

Приобретать для заморозки нужно только свежесобранные и спелые ягоды. Испорченные, перезрелые и недозрелые, со следами насекомых не подойдут. Плодоножку необходимо аккуратно удалить, не повредив сам плод. Перед заморозкой ягоды нужно тщательно вымыть и просушить.

Замораживать ягоды лучше партиями — например, разложить слоями на большой посуде или листе бумаги. Когда ягоды замерзнут, необходимо рассыпать их по герметичным пакетам или другим емкостям. Помните, что различные виды ягод нужно замораживать отдельно друг от друга. Вместе разрешается морозить только разные виды смородины: красную, черную и белую.

Как хранить замороженные ягоды

Как пишет РОСПОТРЕБНАДЗОР, хранить ягоды необходимо в плотно и герметично закрытых пакетах или банках. Рядом не должно быть других продуктов, так как плоды быстро и легко впитывают разные посторонние запахи.

Необходимо избегать повторного замораживания ягод в холодильной камере и стараться не позволять, чтобы они оттаяли раньше срока их употребления. Хранить их лучше в самой дальней части морозильной камеры, так как даже во время короткого открывания холодильника ягоды могут частично оттаивать и терять свои полезные свойства.

Во время повторной заморозки плоды теряют практически все полезные питательные вещества, а также приятный внешний облик, вкус и качество. Роспотребнадзор предупреждает: при употреблении в пищу повторно замороженных ягод может произойти расстройство желудка и пищевое отравление.

Вред замороженных ягод

Основная опасность ягод как в свежей, так и в замороженной форме — это аллергия. Если у вас имеется аллергическая реакция на малину или клубнику, будьте осторожны, приобретая замороженные смеси даже других ягод. На заводе в процессе упаковки в разные сортировочные пакеты могут попадать небольшие кусочки других плодов. Поэтому внимательно просмотрите состав смеси перед покупкой.

Плоды ягод содержат множество окрашивающих пигментов, что может негативно влиять на оттенок зубной эмали. Необходимо тщательно чистить зубы, чтобы не испортить цвет улыбки.

У некоторых людей встречается чувствительность к салицилатам (вещество, похожее по составу на салициловую кислоту), содержащимся в некоторых ягодах. Также внимательным нужно быть людям, которые по состоянию здоровья соблюдают диету с низким содержанием клетчатки и углеводов. В таком случае перед употреблением замороженных ягод необходимо обсудить это с лечащим врачом.

Популярные вопросы

Можно ли просто так есть замороженные ягоды?

Да, вы можете есть замороженные фрукты и ягоды, как и свежие. Некоторые полезные вещества могут разрушиться под воздействием низких температур, например, витамин C. Например, виноград можно есть холодным, это будет отличный перекус. А вот хурма может стать мягкой и не такой привлекательной. После разморозки консистенция и внешний вид может измениться.

Покупная заморозка может содержать добавленный сахар или сироп, внимательно читайте состав на упаковке. Выбирайте несладкие продукты и ешьте их в течение года после заморозки, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Что лучше — замороженные ягоды или варенье?

Варенье и джемы варят с добавлением большого количества сахара. Это больше десерт или добавка для вкуса, злоупотреблять съеденным вареньем не рекомендуется. Замороженные ягоды, в идеале, без добавок — после разморозки их пищевая ценность не сильно отличается от свежих продуктов.

Как долго сохраняются витамины в замороженных ягодах?

Замороженные продукты лучше всего съедать в течение 8-12 месяцев после охлаждения. Однако со временем качество ягод может ухудшиться.