Занятия спортом при плохом зрении: рекомендации и ограничения

Физические нагрузки укрепляют организм, но при плохом зрении некоторые виды активностей противопоказаны. Разбираемся, где очки и линзы не помеха.

Физическая активность ведет к насыщению организма кислородом, улучшению кровообращения, повышению выносливости, все это положительно сказывается на здоровье.

Но близорукость, дальнозоркость, офтальмологические патологии (например, астигматизм, глаукома, катаракта и др.) являются поводом для более скрупулезного выбора физической активности.

Начнем с того, что если у вас уже выявлены какие-либо проблемы со зрением, то стоит пройти обследование у офтальмолога до занятий спортом и выслушать рекомендации относительно выбора активности.

Противопоказания и ограничения

Глаукома существенно ограничивает страдающих от нее людей в выборе физической активности. В частности, противопоказаны силовые нагрузки, предметы массой более семи килограмм лучше не поднимать, с йогой стоит быть также осторожными: любые позы, в которых тело располагается вверх тормашками, запрещены. Под запрет попадают любые виды спорта, где есть соскоки, перевороты.

С близорукостью, дальнозоркостью, заболеваниями офтальмологического характера не дружат и тяжелая атлетика, акробатика, бокс, борьба, баскетбол, футбол, волейбол, даже, пожалуй, теннис — в этих видах спорта велика вероятность получить удар или травму головы, что приведет к осложнениям со зрением. Поэтому большинство игровых видов спорта не рекомендованы. Все дело в том, что в случае удара или сверхнагрузок сетчатка глаза может отслоиться, а это, увы, уже дело серьезное, требующее хирургического вмешательства.

Не стоит выбирать активности, которые сопряжены с перепадами давления: дайвинг, альпинизм, прыжки с парашютом. Кстати, перед погружением под воду вы обязательно должны будете подписать бумаги, что не болели простудными заболеваниями за последние полгода и в целом не имеете выявленных проблем со зрением. Обычно про это не предупреждают при продаже разовых погружений, например на том же черноморском побережье, поскольку зачастую работники, торгующие турами и экскурсиями, не владеют такими подробностями, но на этапе инструктажа на месте довольно просто сообщить о своем состоянии здоровья, и вам должны без проблем вернуть деньги за ваш «билет на балет». Погружаться под воду адекватный инструктор вам вряд ли позволит.

Аэробика. Фото Global Look Press

Какими видами спорта можно заняться?

Гимнастика без излишних нагрузок, аэробика, спортивная ходьба, скандинавская ходьба, велосипедный спорт станут отличным выбором. Бадминтон и пинг-понг будут полезны для глаз, ведь слежение за небольшим объектом станет тренировкой для зрения.

Плавание заслуживает отдельного внимания: не используйте линзы в бассейне, лучше отдайте предпочтение специальным очкам для плавания с диоптриями.

Если говорить о физических упражнениях, то с плохим зрением и в очках можно сделать следующие: отжимания, приседания, выпады, боковые планки, скручивания. Допустимо использовать небольшие гантели.

При миопии особенно полезен бег, ходьба на лыжах, но стоит следить за пульсом, его показания не должны превышать 140 ударов в минуту.

Занятия спортом при искусственном хрусталике

«Прямых противопоказаний к занятиям спортом при искусственном хрусталике нет. Но нужно понимать, что на оперированном глазу в случае травмы последствия будут куда тяжелее, чем на здоровом, поэтому травмоопасные виды спорта, в том числе единоборства, лучше исключить», — говорит врач-офтальмолог Карайченцева Анастасия Олеговна. Искусственный хрусталик диктует свои условия: бег на свежем воздухе, тренажерный зал, прогулки по пересеченной местности — безопасно и полезно в этом случае.

Очки или линзы

Очки — самый простой вариант коррекции зрения, однако во время занятий они могут запотеть, сползти, очки опасны тем, что сужают угол зрения. К тому же при некоторых обстоятельствах очки могут разбиться и травмировать глаза. По возможности выбирайте линзы (кроме случая с плаванием, о котором было написано выше). Кстати, сейчас на рынке большое разнообразие оных, поэтому не поленитесь пойти на консультацию к окулисту для того, чтобы он подобрал вам идеальные линзы для конкретного вида спорта.

Очки или линзы? Фото Global Look Press

Лазерная коррекция

Лазерная коррекция может быть отличным выходом для тех, кто хочет восстановить зрение. Можно ли заниматься спортом после процедуры? Можно и нужно, однако в реабилитационный период лучше избегать нагрузок, лучшая активность в первое время после операции — прогулки быстрым шагом.

Физическая активность полезна для любого организма: с плохим зрением и со стопроцентным, здесь вопрос лишь в адекватности и мере нагрузки. Иногда спорт даже способен затормозить развитие глазных патологий, но, опять же, лучше вашего лечащего врача никто не подберет вам вид спорта, который будет «впору».