Каким спортом можно заниматься при высоком холестерине?

Занятия спортом, специальная диета и отсутствие стресса — три составляющих, которые обеспечивают приведение холестерина в норму. Спортивные нагрузки обязательны. Во-первых, они помогают уменьшить вес, что само по себе положительно сказывается на общем состоянии организма. Во-вторых, из-за физической активности, сопровождаемой выделением пота и увеличением количества кислорода в крови, «плохой» холестерин замещается «хорошим». После качественной тренировки «вредный» холестерин выводится из организма, бляшки на стенках сосудов размягчаются, а сами сосуды становятся более гладкими и эластичными.
Узнав о том, что спорт помогает справиться с повышенным холестерином, некоторые начинают усиленно тренироваться (в том числе в надежде, что так удастся обойтись без диеты). Но, как и во многих других случаях, занятия спортом для здоровья — это скорее вопрос качества, а не количества. Поэтому регулярные, хоть и необременительные тренировки через день принесут больше пользы, чем разовое, пусть и очень продуктивное занятие. При выполнении упражнений нужно следить за самочувствием: в случае появления одышки, боли в груди, головокружения и при других ухудшениях состояния занятие нужно немедленно прервать.
Считается, что на физкультуру для снижения холестерина в среднем нужно от 30 минут. Но на самом деле все индивидуально. Многое зависит от вида спорта, начальной спортивной формы занимающегося и его общего состояния здоровья.
Тем, кто только начинает путь в спорт, имеет большой избыток веса, а также заболевания, при которых могут быть противопоказаны физические нагрузки, рекомендуется советоваться с врачом и тренером по ЛФК. Специалисты помогут подобрать подходящий уровень нагрузки и время, которое нужно ей уделять.
Лучше всего начинать с небольших физических усилий длительностью от 10-15 минут и постепенно усложнять выполняемые упражнения и продолжительность занятий. Период адаптации может занять от трех до шести недель.
Основная задача физической активности в данном случае — усилить сердцебиение и увеличить количество кислорода, поступающего в кровь. Исходя из этого, наибольшую пользу принесут не силовые, а аэробные тренировки. Проводить занятия желательно на свежем воздухе, при этом необязательно заниматься профессионально: бадминтон, теннис и другие любительские игры обеспечат нужный уровень нагрузки. Помимо подвижных игр пользу принесут:
— езда на велосипеде;
— плавание;
— бег;
— гребля;
— йога;
— ЛФК.
Если нет возможности уделять время полноценным занятиям, можно ограничиться обычными пешими прогулками в быстром темпе или выполнением утренней зарядки. Но и для зарядки следует выбирать упражнения, которые увеличивают скорость биения пульса и заставляют в буквальном смысле попотеть. Для этого подходят такие виды нагрузок:
— приседания (с утяжелителями или без, в зависимости от уровня подготовки);
— упражнения на пресс (классические «ножницы», скручивания и т. д.;
— прыжки (через скакалку или без);
— отведение бедер;
— отжимания (от пола или от стены).
Виды нагрузки на разные группы мышц необходимо чередовать. Как и в случае других тренировок, домашняя зарядка должна быть систематической и комфортной по уровню нагрузки.
Независимо от вида занятий не стоит забывать о необходимости делать разминку и заминку.
Выполнение упражнений на пределе возможностей опасно для пожилых людей и для тех, у кого повышенный уровень холестерина уже привел к заболеваниям кровеносной или сердечно-сосудистой системы. При слишком активных занятиях возможны:
— резкое повышение артериального давления;
— спазмы сосудов;
— инфаркт;
— инсульт;
— отрыв тромба.
Тем, у кого превышение нормы холестерина пока не привело к заболеваниям, интенсивные тренировки не запрещены. Однако стоит помнить о том, что занятия должны быть приятными и не приводить к появлению отвращения к физкультуре и спорту.