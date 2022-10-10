Каким спортом можно заниматься при высоком холестерине?

Физические нагрузки помогают снизить уровень холестерина. Рассказываем, какими видами спорта можно заниматься и как это делать, чтобы не причинить вред вместо пользы.

Как физическая активность связана с уровнем холестерина?

Занятия спортом, специальная диета и отсутствие стресса — три составляющих, которые обеспечивают приведение холестерина в норму. Спортивные нагрузки обязательны. Во-первых, они помогают уменьшить вес, что само по себе положительно сказывается на общем состоянии организма. Во-вторых, из-за физической активности, сопровождаемой выделением пота и увеличением количества кислорода в крови, «плохой» холестерин замещается «хорошим». После качественной тренировки «вредный» холестерин выводится из организма, бляшки на стенках сосудов размягчаются, а сами сосуды становятся более гладкими и эластичными.

Занятия йогой. Фото Global Look Press

Режим тренировок при высоком уровне холестерина

Узнав о том, что спорт помогает справиться с повышенным холестерином, некоторые начинают усиленно тренироваться (в том числе в надежде, что так удастся обойтись без диеты). Но, как и во многих других случаях, занятия спортом для здоровья — это скорее вопрос качества, а не количества. Поэтому регулярные, хоть и необременительные тренировки через день принесут больше пользы, чем разовое, пусть и очень продуктивное занятие. При выполнении упражнений нужно следить за самочувствием: в случае появления одышки, боли в груди, головокружения и при других ухудшениях состояния занятие нужно немедленно прервать.

Сколько времени нужно уделять занятиям спортом?

Считается, что на физкультуру для снижения холестерина в среднем нужно от 30 минут. Но на самом деле все индивидуально. Многое зависит от вида спорта, начальной спортивной формы занимающегося и его общего состояния здоровья.

Тем, кто только начинает путь в спорт, имеет большой избыток веса, а также заболевания, при которых могут быть противопоказаны физические нагрузки, рекомендуется советоваться с врачом и тренером по ЛФК. Специалисты помогут подобрать подходящий уровень нагрузки и время, которое нужно ей уделять.

Лучше всего начинать с небольших физических усилий длительностью от 10-15 минут и постепенно усложнять выполняемые упражнения и продолжительность занятий. Период адаптации может занять от трех до шести недель.

Плавание. Фото Global Look Press

Какой спорт больше подходит людям с высоким холестерином?

Основная задача физической активности в данном случае — усилить сердцебиение и увеличить количество кислорода, поступающего в кровь. Исходя из этого, наибольшую пользу принесут не силовые, а аэробные тренировки. Проводить занятия желательно на свежем воздухе, при этом необязательно заниматься профессионально: бадминтон, теннис и другие любительские игры обеспечат нужный уровень нагрузки. Помимо подвижных игр пользу принесут:

— езда на велосипеде;

— плавание;

— бег;

— скандинавская ходьба;

— гребля;

— йога;

— ЛФК.

Если нет возможности уделять время полноценным занятиям, можно ограничиться обычными пешими прогулками в быстром темпе или выполнением утренней зарядки. Но и для зарядки следует выбирать упражнения, которые увеличивают скорость биения пульса и заставляют в буквальном смысле попотеть. Для этого подходят такие виды нагрузок:

— приседания (с утяжелителями или без, в зависимости от уровня подготовки);

— упражнения на пресс (классические «ножницы», скручивания и т. д.;

— прыжки (через скакалку или без);

— отведение бедер;

— отжимания (от пола или от стены).

Виды нагрузки на разные группы мышц необходимо чередовать. Как и в случае других тренировок, домашняя зарядка должна быть систематической и комфортной по уровню нагрузки.

Независимо от вида занятий не стоит забывать о необходимости делать разминку и заминку.

Езда на велосипеде. Фото Global Look Press

Чем опасны слишком интенсивные тренировки для людей с высоким холестерином?

Выполнение упражнений на пределе возможностей опасно для пожилых людей и для тех, у кого повышенный уровень холестерина уже привел к заболеваниям кровеносной или сердечно-сосудистой системы. При слишком активных занятиях возможны:

— резкое повышение артериального давления;

— спазмы сосудов;

— инфаркт;

— инсульт;

— отрыв тромба.

Тем, у кого превышение нормы холестерина пока не привело к заболеваниям, интенсивные тренировки не запрещены. Однако стоит помнить о том, что занятия должны быть приятными и не приводить к появлению отвращения к физкультуре и спорту.