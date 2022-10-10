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Сегодня, 16:00

Каким спортом можно заниматься при высоком холестерине?

Мария Сальникова
Занятия спортом.
Фото Global Look Press
Езда на велосипеде.
Фото Global Look Press
Занятия йогой.
Фото Global Look Press
Плавание.
Фото Global Look Press
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Физические нагрузки помогают снизить уровень холестерина. Рассказываем, какими видами спорта можно заниматься и как это делать, чтобы не причинить вред вместо пользы.

Как физическая активность связана с уровнем холестерина?

Занятия спортом, специальная диета и отсутствие стресса — три составляющих, которые обеспечивают приведение холестерина в норму. Спортивные нагрузки обязательны. Во-первых, они помогают уменьшить вес, что само по себе положительно сказывается на общем состоянии организма. Во-вторых, из-за физической активности, сопровождаемой выделением пота и увеличением количества кислорода в крови, «плохой» холестерин замещается «хорошим». После качественной тренировки «вредный» холестерин выводится из организма, бляшки на стенках сосудов размягчаются, а сами сосуды становятся более гладкими и эластичными.

Занятия йогой. Фото Global Look Press
Занятия йогой.
Фото Global Look Press

Режим тренировок при высоком уровне холестерина

Узнав о том, что спорт помогает справиться с повышенным холестерином, некоторые начинают усиленно тренироваться (в том числе в надежде, что так удастся обойтись без диеты). Но, как и во многих других случаях, занятия спортом для здоровья — это скорее вопрос качества, а не количества. Поэтому регулярные, хоть и необременительные тренировки через день принесут больше пользы, чем разовое, пусть и очень продуктивное занятие. При выполнении упражнений нужно следить за самочувствием: в случае появления одышки, боли в груди, головокружения и при других ухудшениях состояния занятие нужно немедленно прервать.

Сколько времени нужно уделять занятиям спортом?

Считается, что на физкультуру для снижения холестерина в среднем нужно от 30 минут. Но на самом деле все индивидуально. Многое зависит от вида спорта, начальной спортивной формы занимающегося и его общего состояния здоровья.

Тем, кто только начинает путь в спорт, имеет большой избыток веса, а также заболевания, при которых могут быть противопоказаны физические нагрузки, рекомендуется советоваться с врачом и тренером по ЛФК. Специалисты помогут подобрать подходящий уровень нагрузки и время, которое нужно ей уделять.

Лучше всего начинать с небольших физических усилий длительностью от 10-15 минут и постепенно усложнять выполняемые упражнения и продолжительность занятий. Период адаптации может занять от трех до шести недель.

Плавание. Фото Global Look Press
Плавание.
Фото Global Look Press

Какой спорт больше подходит людям с высоким холестерином?

Основная задача физической активности в данном случае — усилить сердцебиение и увеличить количество кислорода, поступающего в кровь. Исходя из этого, наибольшую пользу принесут не силовые, а аэробные тренировки. Проводить занятия желательно на свежем воздухе, при этом необязательно заниматься профессионально: бадминтон, теннис и другие любительские игры обеспечат нужный уровень нагрузки. Помимо подвижных игр пользу принесут:

— езда на велосипеде;

— плавание;

— бег;

— скандинавская ходьба;

— гребля;

— йога;

— ЛФК.

Если нет возможности уделять время полноценным занятиям, можно ограничиться обычными пешими прогулками в быстром темпе или выполнением утренней зарядки. Но и для зарядки следует выбирать упражнения, которые увеличивают скорость биения пульса и заставляют в буквальном смысле попотеть. Для этого подходят такие виды нагрузок:

— приседания (с утяжелителями или без, в зависимости от уровня подготовки);

— упражнения на пресс (классические «ножницы», скручивания и т. д.;

— прыжки (через скакалку или без);

— отведение бедер;

— отжимания (от пола или от стены).

Виды нагрузки на разные группы мышц необходимо чередовать. Как и в случае других тренировок, домашняя зарядка должна быть систематической и комфортной по уровню нагрузки.

Независимо от вида занятий не стоит забывать о необходимости делать разминку и заминку.

Езда на велосипеде. Фото Global Look Press
Езда на велосипеде.
Фото Global Look Press

Чем опасны слишком интенсивные тренировки для людей с высоким холестерином?

Выполнение упражнений на пределе возможностей опасно для пожилых людей и для тех, у кого повышенный уровень холестерина уже привел к заболеваниям кровеносной или сердечно-сосудистой системы. При слишком активных занятиях возможны:

— резкое повышение артериального давления;

— спазмы сосудов;

— инфаркт;

— инсульт;

— отрыв тромба.

Тем, у кого превышение нормы холестерина пока не привело к заболеваниям, интенсивные тренировки не запрещены. Однако стоит помнить о том, что занятия должны быть приятными и не приводить к появлению отвращения к физкультуре и спорту.

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