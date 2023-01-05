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Сегодня, 16:00

Научно доказано, что зеленый чай помогает похудеть. Но дело не только в напитке

Ольга Стрельникова
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог
Фото Freepik/jcomp
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Разбираемся, как пить чай, чтобы он помогал избавиться от лишних килограммов.

Зеленый чай — напиток долголетия и стройности. Подтверждение этому факту регулярно находят ученые.

Действительно ли зеленый чай избавляет от лишних килограммов, разбираемся вместе с диетологом, нутрициологом и кулинарным блогером Кристиной Плотниковой.

Чем полезен зеленый чай

Зеленый чай уже много лет популярен не только в странах Азии, но и по всему миру. Чайные клубы и магазины всегда находят своих клиентов. Помимо верных почитателей чайных церемоний и философии, обывателей этот напиток привлекает своими невероятно полезными свойствами. Например, зеленый чай:

  • оказывает тонизирующее и успокаивающее действие при стрессе;

  • содержит витамин F (он поддерживает здоровье ротовой полости);

  • нормализует работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы;

  • восстанавливает нарушенный обмен веществ;

  • выводит шлаки и токсины;

  • улучшает состояние кожи и волос;

  • нормализует показатели сахара и холестерина в крови;

  • устраняет свободные радикалы (особый вид клеток), приводящие к старению и развитию онкологических заболеваний.

Зеленый чай. Фото Freepik/jcomp
Freepik/jcomp

Целебный эффект зеленого чая связывают прежде всего с природными антиоксидантами (вещества, замедляющие окислительные процессы в организме).

Натуральный зеленый чай содержит множество полезных компонентов. В традиционной китайской и индийской медицине напиток используется для устранения жара, остановки кровотечения и ускорения регенерации.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Но также статьи в интернете пестрят заголовками о том, как похудеть с помощью зеленого чая.

С одной стороны, эта очередная «сенсация» — маркетинговый ход, предлагающий якобы легко и быстро избавиться от лишних килограммов. При этом мало кто обращает внимание на то, что в таких диетах, помимо употребления зеленого чая, присутствуют указания на различные ограничения. Именно они в большей степени обеспечивают уменьшение суточной калорийности и, как следствие, похудение. В свою очередь, зеленый чай дает преимущественно оздоровительный, антиоксидантный (омолаживающий) и очищающий эффект, убирая лишнюю воду и токсины.

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С другой стороны, утверждение, что напиток помогает похудеть, имеет под собой экспериментальное обоснование.

Как зеленый чай влияет на похудение

В марте 2015 года группа ученых из Пакистана во главе с профессором Рабией Шабир Ахмад провела исследование, которое подтвердило, что употребление зеленого чая оказывает профилактическое влияние при ожирении и заболеваниях, с ним связанных (повышенный холестерин и сахарный диабет). Главную роль в этом процессе играют флавоноиды — сильные антиоксиданты.

Главная польза зеленого чая для худеющих — нормализация обменных процессов и усиление метаболизма. Добавление напитка в рацион на постоянной основе станет хорошим дополнением для худеющих. Но чай не будет эффективен, если отказаться от сбалансированного меню и физических нагрузок.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Пакистанские ученые в качестве объекта исследований выбрали зеленый чай, о полезных свойствах которого известно давно. В частности, в экспериментах применялся сорт Qi-Men.

Травы для чая. Фото Freepik/8photo
Freepik/8photo

Учеными были разработаны два напитка на основе зеленого чая Т2 и Т3. Еще один образец был контрольным (Т1) и никаких составляющих зеленого чая не содержал. Все три напитка были протестированы на крысах.

Еженедельно ученые проверяли массу тела крыс, а через 56 дней по сыворотке крови оценили уровень:

  • холестерина;

  • липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин);

  • липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин);

  • глюкозы;

  • инсулина.

Также каждый день исследователи оценивали аппетит грызунов и количество съеденного корма. Наибольшее потребление еды и рост веса были зафиксированы у крыс, употреблявших напиток Т1, не содержавший зеленый чай. Напитки Т2 и Т3 с флавоноидами привели к значительному снижению у подопытных:

  • аппетита;

  • массы тела;

  • уровня холестерина;

  • уровня глюкозы и инсулина.

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Исходя из результатов, ученые из Пакистана пришли к выводу, что зеленый чай может быть эффективен в борьбе с ожирением и сопутствующими ему заболеваниями.

По мнению специалистов, зеленый чай может быть эффективным и доступным средством для улучшения здоровья, даже при отсутствии здорового образа жизни.

Кипяток уничтожает катехины, поэтому заваривать чай следует водой с температурой не выше 70°C. Пить его следует без добавления лимона или молока — это максимально сохранит и раскроет полезные свойства.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Кому не подойдет зеленый чай

Зеленый чай, как и любой продукт, имеет свои ограничения.

Девушка пьет зеленый чай. Фото Image by Freepik
Image by Freepik

Воздержаться от употребления этого напитка стоит:

  • при чувствительности к кофеину и бессоннице;

  • при поражениях желудочно-кишечного тракта;

  • при беременности и в период грудного вскрамливания;

  • детям, страдающим перепадами настроения.

При всей пользе чая не рекомендуется пить больше двух-трех чашек в день. Также стоит обратить внимание на производителя — малоизвестные бренды могут добавлять различные примеси, включая вредные вещества.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

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