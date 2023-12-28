Лыжероллеры для новичков: с чего начать

Лыжный сезон в самом разгаре, но впереди весна и лето, и самое время подумать, чем можно заняться в межсезонье. Самый необходимый инвентарь для этого — лыжероллеры. Рассказываем о пользе таких тренировок, что потребуется и с чего нужно начинать.

Польза катания

Катание на лыжероллерах представляет собой довольно активную физическую тренировку. Это позволяет работать над укреплением всего тела, ведь в процессе задействована большая часть групп мышц. Но польза катания на лыжероллерах не только в этом.

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Катание на лыжероллерах полезно, так как:

улучшает такие физические качества, как сила, быстрота, выносливость;

способствует потреблению большого количества кислорода за счет кардио-тренировки на свежем воздухе;

улучшает циркуляцию крови в сосудах, поэтому органы и ткани лучше насыщаются кислородом;

тренирует опорно-двигательный аппарат;

оказывает профилактическое действие на заболевания верхних и нижних дыхательных путей;

укрепляет иммунитет, что приводит к улучшению качества жизни в долгосрочной перспективе;

благотворно действует на сердечно-сосудистую систему;

помогает улучшить настроение, снизить негативное воздействие стрессовых факторов.

Как выбрать лыжероллеры

Для того чтобы подобрать оптимальные лыжероллеры, следует учитывать основные критерии.

Ход

Лыжероллеры бывают с классическим и коньковым ходом. Классический — облегчает передвижение по любой трассе, а вот второй вариант подходит для широкой дороги и ровного покрытия.

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Материал колес

Для производства колес лыжероллеров применяют такие материалы, как полиуретан, резина, каучук.

Полиуретановые колеса имеют довольно высокие показатели скорости. К тому же они бывают яркой расцветки.

Резиновые колеса, как правило, нивелируют мелкие неровности покрытия и способствуют лучшему сцеплению с мокрым асфальтом.

Колеса из каучука отличаются повышенной прочностью и оптимальным сцеплением с дорогой.

Размеры колес

В зависимости от стиля катания подбирается ширина колес. Широкие — обеспечивают хорошую устойчивость и подходят начинающим лыжероллерам. Узкие колеса требуют лучшей сноровки, их чаще используют опытных спортсмены.

Материал платформы

При производстве лыжероллеров используется алюминий, композитные материалы и карбон.

Лыжероллеры из алюминия прочные, но довольно тяжелые. Это замедляет скорость передвижения. Композитные — схожи с лыжами по весу и износостойкости. А карбон обладает высокой прочностью, но чувствителен к царапинам.

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Какая еще экипировка нужна

Помимо самих лыжероллеров для тренировок понадобится экипировка:

одежда, которая не стесняет движения и подходит для активных физических нагрузок;

защитный шлем, защита на колени и локти обезопасит от травм в случае падения;

защитные очки — препятствуют негативному действию ультрафиолета на глаза, также попаданию пыли и частиц мусора:

палки и наконечники;

перчатки защищают от мозолей на руках и позволяют сохранить целостность кожных покровов при падении;

небольшая сумка — в нее можно положить бутылочку питьевой воды, телефон и какие-то необходимые мелочи;

аптечка — в лучшем случае она не понадобится, но не лишним будет иметь с собой средство для обработки ран и ссадин.

С чего начать и противопоказания

Несмотря на пользу занятий для здоровья, у этого вида спорта имеются некоторые противопоказания, среди которых:

заболевания опорно-двигательного аппарата;

беременность;

сахарный диабет;

гипертония;

послеоперационный период;

болезни, связанные с нарушение координации (например, рассеянный склероз);

острые заболевания или ухудшение состояния при хронических.

До начала тренировок на лыжероллерах новичкам необходимо подготовить организм к предстоящей физической нагрузке. На первых этапах следует уделить внимание упражнениям на координацию. Для этого можно использовать позы из йоги, направленные на развитие баланса.

Также не лишним будет поработать над укреплением мышечного корсета. А для тренировки дыхательной системы подойдут специальные упражнения, например дыхательная гимнастика, практика йоги, ходьба в быстром темпе и другие.

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Где заниматься

Для тренировки потребуется не только экипировка, но и подходящая трасса. Конечно, можно попробовать впервые встать на лыжероллеры на любой ровной поверхности, например на беговой или велодорожке. Но идеальный вариант все-таки — специальная трасса.

Краснодарский край

В России не так много мест, где лыжероллерные трассы проложены в горах. В этом уникальность спортивного комплекса «Лаура» — части олимпийского наследия Сочи-2014. Здесь проходили олимпийские соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а сейчас можно проводить тренировки круглый год. Трасса расположена на высоте примерно 1400-1500 метров над уровнем моря.

Строительство лыжно-биатлонных трасс — сложный и трудоемкий процесс, который можно сравнить с прокладкой автомагистралей или гоночных треков. Важно, чтобы в процессе эксплуатации покрытие было максимально комфортным и безопасным для проведения тренировок и соревнований на лыжероллерах. В летний период оно должно выдерживать высокие температуры и негативное воздействие ультрафиолета. При этом в теплое время года не должны возникать шелушения и выкрашивания, а в зимний период — трещины и выбоины, которые образуются при попадании влаги в асфальт. Для этого в научно-исследовательском центре битумных материалов «Газпром нефти» разрабатываются специальные инновационные защитно-восстанавливающие и цветные составы, которые применяются на различных спортивных объектах по всей стране. В том числе — на покрытиях лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в Сочи. Они созданы специально, чтобы сделать трассы надежными, комфортными и безопасными для спортсменов. А еще цветные составы выделяют важные участки: зоны старта, финиша, повороты и другие.

Московская область

В Одинцове есть одна из самых известных лыжероллерных трасс Московской области. Она находится в парке имени олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Длина круга составляет шесть километров. Трасса имеет как равнинные, так и пересеченные участки с длинными пологими и короткими крутыми спусками, затяжными подъемами.

Также есть лыжероллерная трасса в лыжном центре «Истина» в подмосковном Головине. А в Крылатском для катания на лыжероллерах подойдет участок олимпийской велотрассы под названием «Малое велокольцо».

Фото istockphoto.com

Урал

В Уральском федеральном округе крупнейшим лыжным объектом считается Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» рядом с Тюменью. Здесь неоднократно проводились чемпионат России по лыжным гонкам, традиционные осенние соревнования лыжероллеров. Трасса проложена в сосновом лесу, имеет серьезный рельеф и перепад высот.

Сибирь

На Семинском перевале в горах Алтая есть одноименная тренировочная база. Роллерная трасса здесь не очень длинная, ее протяженность около 2,5 км.

Северо-Запад

Для катания на лыжероллерах подходит центр лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Здесь есть лыжероллерная трасса, протяженность которой составляет десять километров. В учебно-тренировочном центре «Кавголово» под Санкт-Петербургом также можно кататься на лыжероллерах. Кроме того, в 2021 году специальные сооставы от «Газпром нефти» были применены на лыжероллерной трассе спортивной школы «Малахит» в Сосновом Бору в Ленинградской области.

Кавказ

В этой части страны много локаций для лыжников. Но и и для тех, кто только планирует стать на лыжероллеры, найдется такая возможность на всесезонных горных курортах Архыза и Приэльбрусья.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде у горожан и гостей города появилась возможность кататься на лыжероллерах. В 2023 году там проходил этап Кубка России. А в Дзержинске Нижегородской области завершается строительство лыжероллерной трассы на территории спортивной школы «Магнитная стрелка».

Дальний Восток

Жители этого округа могут кататься на лыжах на многочисленных базах. Для тех, кто только готовится к этому, есть возможность тренироваться на лыжероллерах. Например, на базе спортивной школы с. Ильинка, где проходило первенство города Хабаровска по лыжероллерам.