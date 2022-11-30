Что есть зимой: сезонные полезные продукты

Какие продукты в холодный период времени помогут сохранить здоровье.

Зимой из-за холода наше питание состоит из более калорийной, теплой пищи. Чтобы дефицит полезных овощей и фруктов не сказывался на иммунитете, важно знать, какие продукты, выращенные поздней осенью и зимой, нужно употреблять.

Зимний авитаминоз

В зимнее время человеческий организм лишен большого количества витаминов. Наступление холодов и сокращение светового дня вызывает сезонный дефицит некоторых важных веществ в организме. Например, снижение уровня магния сопровождается унылым настроением, нарушением сна и повышенной эмоциональностью, а дефицит витамина D — потерей стрессоустойчивости, замедлением иммунного ответа и прибавкой в весе.

Мороз воздействует агрессивно на кожу и волосы, сильно пересушивая их. Резкий контраст температуры в здании и на улице способствует тому, что кожа быстро теряет влагу, это приводит к раздражению.

Употребляя зимой продукты, выращенные в позднеосенний и зимний период и потому сохранившие большее количество полезных веществ, можно поддержать свой иммунитет, обеспечить организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов.

Симптомы авитоминоза.

Сезонные продукты, которые будут полезны для здоровья

Как и летом, зимой тоже нужно придерживаться правила — 500 граммов овощей и фруктов в день.

Квашеная капуста

Квашеная капуста улучшает пищеварение, укрепляет кости, иммунную систему и снижает уровень холестерина крови, потому как содержит кладезь полезных веществ: витамины групп К, С и В, а еще медь, цинк, калий, натрий, фосфор, бор и кремний. Если к квашеной капусте добавить оливковое масло, красный лук, то добавятся еще витамины А и Е.

Выбирая капусту, следует отдать предпочтение той, которая приготовлена дома с меньшим количеством соли и без сахара.

Зимние сорта тыквы особенно полезны в холодное время года. В состав тыквы входит: витамин С, каротин, кальций, пектины, большое содержание витамина А. Тыква помогает предотвратить преждевременное старение, нормализуя обменные процессы и работу желчного пузыря, стимулируя отток желчи.

Употребление сырой тыквы помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подагрой. С тыквой в рационе ускоряется процесс заживления ран.

Репа

Репу собирают поздней осенью, поэтому в начале зимы она полна витаминов. В составе корнеплода: высокое содержание витамина С, витамины группы В, каротин, железо, калий, магний, кальций, фосфор, цинк, натрий, сера и большое количество аминокислот. Корнеплод полезен для регуляции метаболических процессов, а также обеспечивает здоровье кожи и волос.

Репа, как и большинство корнеплодов (морковь, свекла, пастернак, редька и др.), обладает противораковыми свойствами, защищает от грибков, бактерий и предотвращает воспаление в организме.

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Брюссельская капуста

Брюссельская капуста собирается до конца ноября, а продается до марта. В такой капусте витамина С больше, чем в белокочанной. В период простудных заболеваний она помогает укреплять иммунную систему.

Железо в составе предотвращает анемию, а витамин А, который также есть в составе, способствует улучшению зрения.

Высокое содержание пищевых волокон помогает снизить уровень холестерина. Брюссельская капуста богата фолиевой кислотой, калием, магнием, фосфором, витаминами группы В и провитамином А.

Этот вид лука собирается осенью и хорошо хранится всю зиму. Содержание витамина С здесь больше, чем во всех других видах лука.

Лук-шалот поддерживает иммунитет, активно используется в качестве профилактики простудных заболеваний, как лечебное средство при гриппе, ангине, насморке. Стимулирует выделение желудочного сока и улучшает аппетит, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

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Вешенки произрастают с конца осени до начала января. По содержащимся в них полезным веществам их можно сопоставить с рыбой и мясом. Поэтому они рекомендованы вегетарианцам.

В состав входят: высокое содержание белка, витамин D, витамины группы B, селен, ниацин, медь, семь из восьми незаменимых аминокислот и большое количество клетчатки. За счет легкоусвояемого белка вешенки, как и большинство грибов (грузди, белые и дрю), легко конкурируют с мясом по насыщаемости и являются отличной альтернативой ему.

О вешенке.

В январе начинается сезон авокадо, так что на прилавках в магазинах оно из нового урожая. Авокадо уже давно признано главным фруктом молодости и здоровья кожи. В его составе комплекс полезных жиров для кожи, которая страдает из-за холода, ветра и отопления.

В состав входят: витамин С, полиненасыщенные кислоты, калий, фосфор и магний. Фрукт помогает поддержать работоспособность, сниженную новогодними праздниками. Диетологи рекомендуют этот продукт людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

Какой новогодний период без мандаринов? Большинство сортов созревают с конца осени до начала января. Этот вид цитрусовых насыщает организм витаминами, необходимыми нам для борьбы с простудными заболеваниями, улучшает пищеварение за счет содержания клетчатки.

И конечно же, это дополнительный источник витамина С. Эти яркие и сочные фрукты, как и апельсины, можно по праву назвать «бойцами переднего фланга» нашего иммунитета в сражении с вирусными заболеваниями.

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С наступлением зимы на прилавках появляется главная ягода — хурма с уникальным составом витаминов и минералов: витамины группы А и В, РР, железо, кальций, йод, магний, калий, кальций, медь. В хурме в два раза больше клетчатки, чем в яблоках, поэтому она полезна тем, у кого проблемы с ЖКТ. За счет высокого содержания пищевых волокон легко выводит из организма токсины, нормализует микрофлору кишечника, благотворно влияет на кровеносную систему и работу сердца. Хурма помогает бороться с усталостью, способствует улучшению сна.

Чем больше в рационе сезонных овощей и фруктов, тем меньше шансов приобрести за зимний период дефицит витаминов. Не стоит забывать и овощи, которые отлично сохраняют витаминно-минеральный состав в течение практически всего периода хранения, — это корнеплоды (морковь, свекла, пастернак, редька и др.) , ягоды, орехи, семена, крупы и бобовые.

Также специалист советует в зимний период употреблять орехи: «Съедайте их по горсточке в день. Это позволит насытить организм полезными жирами, витаминами и элементами. Например, семь бразильских орехов полностью покрывают суточную потребность в селене».