Можно ли умывать лицо обычным мылом

Ежедневное очищение кожи лица — залог не только привлекательности, но и здоровья. Однако многие используют для этих целей неподходящие средства. В этой статье мы вместе с экспертом по уходу за кожей расскажем, почему нельзя умываться мылом и как найти идеальное очищающее средство для вашего типа кожи.

В чем разница между мылом для рук и средством для умывания

Во-первых, мыло и средство для умывания различаются по их химическому составу. Мыло — это сочетание жиров с щелочью. Все виды мыла (и жидкое, и твердое) получаются в результате химической реакции, которая происходит при контакте жира и щелочи.

Если рецептура мыла настолько проста, что его даже можно сделать самим, то со средством для умывания все намного сложнее. В них используются сложные химические соединения.

Существует также разница в функциях. Мыло предназначено для уничтожения микробов, а средства для лица — для мягкого очищения кожи.

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Почему нельзя умываться мылом для рук

Наиболее важными параметрами здоровой кожи являются рН кожи, степень увлажненности и выделения кожного сала. Давайте рассмотрим, как мыло и средство для умывания влияют на эти показатели.

PН кожи

PH — это шкала, используемая для определения кислотности вещества. Вещества от 0 до 6,9, являются кислыми, 7 — нейтральными, а те, что находятся в диапазоне от 7,1 до 14, считаются щелочными. У здоровых людей нормальный уровень pH кожи составляет от 4 до 5.

Кожа — это первая линия защиты от вредных микроорганизмов, ветра и пыли. Именно ее кислотность выполняет эту работу.

Идеальный pH очищающего средства должен быть кислым, то есть меньше 5.

Поскольку мыло производится с использованием щелочи, его pH щелочной.

Что касается специальных средств для умывания лица, то они могут быть произведены с нейтральным или кислым pH.

Увлажнение

Наша кожа способна сама поддерживать себя в увлажненном состоянии. Вода находится в глубине кожи, увлажняя все слои. Поэтому цель человека при уходе за кожей — предотвратить потерю влаги.

В состав средств для умывания лица могут входить ингредиенты, поддерживающие увлажнение. Это означает и насыщение влагой, и улучшение ее впитывания, и запечатывание ее в коже. Это позволяет создать защитный барьер.

Мыло же разрушает защитный барьер и способствует высыханию кожи. Сухая кожа приносит дискомфорт, больше подвержена негативному влиянию внешней среды и быстрее стареет.

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Выделение кожного сала

Пересушивая кожу и ослабляя кожный барьер, мыло может спровоцировать ощущение стянутости и сухости. Вы можете заметить, что кожа приобретает жирный блеск уже спустя несколько часов после умывания.

Мыло содержит агрессивные химикаты. Такие жесткие моющие средства лишают кожу естественных масел и высушивают ее. Когда жирная кожа становится сухой, это может спровоцировать еще большее выделение жира, что усугубляет проблему.

Как подобрать средство для умывания для разных типов кожи

Для комбинированной кожи

Комбинированная кожа — это сочетание жирных и сухих участков на лице. Подобрать для нее средство для умывания может оказаться сложной задачей. Те, что работают на сухих участках, не всегда подходят для жирных (и наоборот).

Лучше искать средства с гелевой или легкой пенной основой, содержащие мягкие отшелушивающие компоненты для борьбы с жирностью и такие ингредиенты, как керамиды или гиалуроновая кислота, для увлажнения.

Один из вариантов — гель для умывания от бренда L'Oreal Paris.

Для жирной кожи

Большинство людей с жирной кожей предпочитают пенящиеся очищающие средства, которые придают коже ощущение свежести и чистоты. Но в целом средства для жирной кожи бывают разных текстур, включая гели и кремы. Они призваны эффективно удалять излишки жира и грязи. Идеальное средство для жирной кожи будет делать это, не оставляя ощущения сухости, дискомфорта или стянутости кожи. Важно помнить, что умывание для такого типа кожи следует проводить утром и вечером, а также после занятий, связанных с повышенным потоотделением. Но не стоит и переусердствовать. Многие считают, что частое умывание сделает кожу менее жирной. На самом деле это может заставить ее вырабатывать еще больше сала, чтобы компенсировать удаленные естественные масла.

Рекомендуем обратить внимание на средство 3 в 1 от Garnier.

Для сухой кожи

Когда коже не хватает влаги, после очищения вы можете испытывать дискомфорт. Использование неправильного очищающего средства может усугубить ситуацию, поскольку чрезмерное очищение разрушает защитный барьер и приводит к еще большей сухости и шелушению.

Поскольку сухой коже не хватает влаги, необходимо очищающее средство, которое эффективно удаляет грязь и жир, не нарушая при этом естественный барьер. Средства для сухой кожи должны быть направлены на сохранение и повышение уровня увлажненности. Также полезно искать в составе ингредиенты, которые помогают питать кожу, например керамиды, гиалуроновая кислота, сквалан или глицерин.

Такое средство для сухой кожи можно найти у бренда Vichy.

Для чувствительной кожи

Чувствительная кожа может реагировать на различные факторы, в том числе и на средства ухода. Правильно подобранное очищение поможет избежать покраснения и жжения.

При выборе средства рекомендуем отдавать предпочтение легким лосьонам, которые эффективно удаляют загрязнения, легко смываются и не оставляют следов.

Если ваша кожа склонна к аллергии, обязательно перед первым использованием проведите тест на аллергическую реакцию. Для этого нанесите небольшое количество средства на внутренний сгиб локтя и подождите сутки. Если нет покраснения или зуда, его можно использовать.

Очищающее средство с хорошим составом есть у бренда L'Oreal Paris.

Что нужно делать после умывания

После умывания рекомендуется использовать следующие средства.

Тоник

Нанесение тоника — это необязательный, но очень эффективный элемент ухода за лицом. Даже после использования качественного средства для умывания может возникнуть ощущение сухости. Тоник помогает успокоить кожу, увлажнить ее и подготовить к нанесению уходовой косметики. Особенно актуально это для тех, у кого из крана течет жесткая вода.

Сыворотка

Сыворотка — это косметическое средство с высоким содержанием определенных веществ. Существуют витаминные сыворотки: например, очень популярны витамин С и витамин А (ретинол). Есть увлажняющие — например, с гиалуроновой кислотой. Сыворотки решают широкий спектр проблем с кожей: от возрастных морщин и сухости до черных точек, купероза и акне.

Например, у Bioderma есть сыворотка с гиалуроновой кислотой специально для обезвоженной кожи.

Увлажняющий крем

Если тоник и сыворотка не входят в базовый уход за кожей, то нанесение крема пропускать нельзя. Увлажняющие средства, как ясно из названия, увлажняют кожу, но это не единственная их функция. Гораздо важнее то, что крем запирает в коже все полезные вещества, которые вы нанесли на нее до этого. Необходимо помнить, что увлажняющий крем всегда должен идти последним в рутине по уходу. Как только вы его нанесли, средства, нанесенные поверх него, уже не будут столь эффективны.

Если вы умываетесь только на ночь, то предпочтение стоит отдавать более густым кремам. Если два раза в день — утром нужно пользоваться более легкими средствами, которые быстро впитываются.

Легкий увлажняющий крем можно найти у бренда L'Oreal Paris.