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Уход с мужским характером

Сегодня, 12:00

Как зарядить энергией ум, тело и уставшую кожу: 8 советов для мужчин

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей
Мужчина бежит: вид сверху.
Фото istockphoto.com
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Пока стресс с удвоенной силой тратит нашу батарейку, важно эффективно и своевременно ее наполнять. Основа хорошего самочувствия — тренировка ума, поддержание тела в форме и ухоженность кожи. Как следить за всем этим и не устать еще сильнее? В этой статье рассмотрим практики, которые помогут ощутить прилив энергии и заряд бодрости на долгое время.

Для ума

Сон

Достаточное количество качественного сна — один из ключевых факторов для поддержания активности когнитивных процессов. Недостаток сна может приводить к проблемам с концентрацией, памятью и эмоциональным состоянием. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов каждую ночь.

Фото istockphoto.com

Умственная активность

Регулярные упражнения для ума, такие как решение головоломок, чтение и обучение новым языкам и навыкам, помогают укрепить мозговую активность и улучшить память. Люди, которые регулярно поддерживают когнитивные способности в тонусе, имеют меньший риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Для кожи

Защита от солнца

Использование средств защиты от солнца с высоким уровнем SPF помогает предотвратить повреждения кожи от УФ-лучей. Ультрафиолетовое излучение может ухудшать здоровье кожи, приводя к появлению морщин, пигментации и другим проблемам. К огорчению любителей плотного загара, солнце пересушивает кожу и делает ее тусклой.

Фото istockphoto.com

Качественное солнцезащитное средство можно найти у La Roche-Posay.

Правильный уход

Регулярный уход за кожей с использованием подходящих продуктов помогает улучшить ее состояние. Правильное очищение, увлажнение и защита кожи от вредных факторов окружающей среды, таких как загрязнение и стресс, помогает сохранить ее эластичность и здоровый блеск. Для очищения подойдет средство 3 в 1 с глиной от Garnier.

Обычно мужчины не любят большое количество баночек и этапов ухода, и это важно учитывать. По моему мнению, вполне хватает 2-3 средств, чтобы полноценно ухаживать за кожей.
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей

Эксперт рекомендует для базового ухода: хорошее очищающее средство, крем по типу кожи и одно дополнительное средство, направленное на конкретную проблему.

Как мужчине ухаживать за&nbsp;кожей. Когда мужчине нужно начинать ухаживать за кожей

Для бодрящего умывания и очищения подойдет гель с витамином C от L'Oreal Paris.

Кремы выбираем так же по типу и проблематике, но еще учитываем сезон. Как правило, на лето хочется выбрать более легкие текстуры в виде сывороток и эмульсий, на зиму что-то более плотное и регенерирующее. Из более легких обратите внимание на увлажняющий уход из этой же линейки L'Oreal Paris.

Советую обратить внимание на основные увлажняющие компоненты в кремах: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, пантенол, церамиды. Эти компоненты будут увлажнять, восстанавливать защитную мантию кожи.
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей

Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни, включая отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и регулярную физическую активность, способствует хорошему состоянию организма и кожи. Кожа отражает множество внутренних проблем с рутиной или здоровьем, поэтому влияние внутреннего состояния на внешний вид — не маркетинговая уловка, а важная часть заботы о себе.

Фото istockphoto.com

Для тела

Физическая активность

Регулярная физическая активность, умеренные аэробные тренировки или силовые упражнения, помогают укрепить мышцы, улучшить здоровье сердца и стать более энергичными. Парадоксально, хоть большая активность ассоциируется с большей усталостью, в жизни все работает наоборот. Регулярный спорт, даже очень легкий, заряжает внутреннюю батарейку и дает силы лучше заботиться о себе.

Достаточное количество воды

Чаще всего, мы не чувствуем жажду вовремя. Сухость во рту — это один из признаков обезвоживания. Первые признаки того, что нам нужно больше воды, незаметны: например, это ощущение усталости, вялости. Без привычки пить достаточно (примерно, 30-40 мл на килограмм веса), мы можем терять энергию и не понимать, с чем это связно.

Фото istockphoto.com

Для удобства можно приобрести многоразовую бутылку. Многие из них подходят и для горячих, и для холодных напитков. Такая, например, есть у ARTMAT.

Тонизирующий массаж

Тонизирующий массаж помогает улучшить кровообращение и восстановиться после физической или эмоциональной нагрузки. Кроме того, он способствует общему энергичному состоянию организма, так как стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Регулярные сеансы тонизирующего массажа могут помочь продлить ощущение бодрости и улучшить настроение.

Кстати, такой массаж можно делать себе самостоятельно. Проще всего, конечно, с помощью гаджетов. У Foreo есть щетка для очищения и массажа тела, она поможет справиться с воспалениями, удалит загрязнения, жир и пот.

Уход за&nbsp;кожей после тренировки для мужчин. Как мужчине ухаживать за кожей во время занятий спортом

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