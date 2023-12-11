Когда мужчине нужно начинать ухаживать за кожей

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Существует стереотип, что только женщины должны ежедневно пользоваться уходовой косметикой. На самом деле мужская кожа, так же как и женская, нуждается в заботе. В этой статье мы вместе с экспертом рассказываем о том, когда мужчине нужно начинать заботиться о коже и какие средства использовать.
В идеале начинать пользоваться антивозрастными средствами по уходу за кожей следует как минимум в 20-30 лет. Но никогда не поздно начать ухаживать за кожей, и положительный эффект от правильно подобранного ухода будет заметен в любом возрасте.
Если в 20 лет цель ухода за кожей — ее защита и поддержание естественных процессов обновления, то примерно в 25 лет (или раньше, если вы курите) организм естественным образом перестает вырабатывать коллаген. Следовательно, признаки старения (главным образом морщины и пигментация) могут появиться уже после 30 лет. В это время нужно пытаться задержать процесс старения, чтобы в возрасте 40 лет у вас была возможность сохранить кожу, за которой вы старательно ухаживали на протяжении последних двух десятилетий.
Главное правило для тех, кто только начинает задумываться об использовании уходовой косметики, — определить свой тип кожи. Для этого существуют специальные онлайн-тесты, но лучше всего все же посетить косметолога.
Начинать уход за кожей нужно с очищающего средства (его еще называют средством для умывания). Оно удаляет излишки жира с кожи и из пор, а также смывает пот, грязь и все ранее нанесенные на кожу средства. Это не только предотвращает высыпания, но и способствует эффективному впитыванию крема.
Умываться рекомендуется утром и вечером. Когда вы просыпаетесь, необходимо смыть с кожи жир и бактерии, которые попали на лицо с наволочки. А вечером — смыть накопившиеся за день загрязнения, в том числе пот и пыль.
Для этих целей подойдет гель для умывания Гидра Энергетик от L'Oreal Paris.
Клетки кожи обновляются каждые две недели. Убрать отмершие клетки помогает скраб для лица. Если пренебрегать этим этапом, может возникнуть шелушение или акне. Использование скраба два раза в неделю позволяет удалить отмершие клетки, благодаря чему новые здоровые клетки получают больше питания. Это обеспечивает сияющий и молодой цвет лица. Кроме того, регулярное скрабирование помогает бороться со шрамами от акне.
Существует два вида скрабов: абразивные и химические. Оба вида используются после очищающего средства. Абразивные скрабы смываются водой, а химические эксфолианты обычно остаются на коже (за некоторыми исключениями). Только не переусердствуйте с отшелушиванием, так как это может привести к повреждению молодых клеток, которые еще не готовы к отмиранию.
Одно из таких средств — скраб от Bro Cosmetics. Он подходит и для лица, и для бороды.
Увлажнение — третий и последний продукт в базовом наборе. Он не только питает кожу, но и защищает ее. Увлажняющий крем ложится на верхний слой кожи и удерживает влагу в нижележащих слоях. Таким образом, он защищает кожу от «старящих» ее загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.
Подобные кремы также помогают восполнить влагу, которую кожа ежедневно теряет. Особенно это актуально для тех, кто долгое время проводит на улице, так как холодный зимний воздух и ветер сильно сушат кожу.
Для этого подойдет гипоаллергенный крем для лица Men Expert Magnesium Defence от L'Oreal Paris.
В России многие скептически относятся к необходимости использования солнцезащитного крема. На самом деле даже жителям стран с холодным климатом дерматологи рекомендуют регулярно его применять, ведь ультрафиолетовые лучи проникают и сквозь густые облака, и сквозь окна (в том числе сквозь стекла автомобиля).
SPF-средства — это отличная профилактика преждевременного старения, пигментации и морщин.Екатерина МоисенкоКосметолог-эстетист
Если пренебрегать солнцезащитным кремом, это может привести не только к быстрому старению кожи, но и к более серьезным последствиям, например к возникновению меланомы.
Один из вариантов — аквафлюид Photoderm с SPF 50+ от Bioderma.
При выборе средства для бритья нужно обращать внимание не только на его эффективность, но и на состав. То, что продукт обеспечивает гладкое бритье, еще не значит, что он не является причиной проблем с кожей, которым вы не можете найти объяснение.
Первое, на что нужно обратить внимание, — это наличие спирта в составе. Он содержится во многих кремах и гелях для бритья. Спирт может вызывать сухость и стянутость. Средства на основе спирта могут лишать кожу естественных масел, что приводит к дискомфорту и раздражению кожи лица во время бритья. Поэтому alcohol в составе должен отсутствовать или быть на последнем месте и обязательно в сочетании с увлажняющими веществами (например, с глицерином).
Увлажняющий гель для бритья и мыло с хорошим составом есть у бренда Barbaro.
Многие мужчины пользуются мочалками-сетками из нейлона, не задумываясь, какой эффект они оказывают на кожу тела. На самом деле форма и материал таких мочалок не позволяют им быстро высыхать и накапливают частички отмершей кожи, что вызывает повышенный рост бактерий. Это может стать причиной воспалений и раздражений на участках кожи, которые особенно уязвимы для инфекций. Поэтому дерматологи рекомендуют пользоваться плоскими щетками для мытья из силикона — материала, имеющего антибактериальные свойства. Такие щетки быстро высыхают, а еще их очень удобно очищать и при необходимости можно даже продезинфицировать.
Такую щетку можно найти у бренда FOREO.
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