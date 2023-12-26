Как привести в порядок бороду, если нет времени идти к барберу

Сегодня, 08:00
Если времени на поход к барберу на нашлось, а хочется выглядеть на все 100, можно привести бороду в порядок самостоятельно. Рассказываем, как.
Перед тем как подстригать растительность, необходимо подготовить ее к процедуре:
Подстригать бороду и усы в домашних условиях необходимо только при хорошей освещенности. Также понадобятся два зеркала: большое и маленькое. Волосы, в зависимости от типа, подстригать можно ножницами, триммером, машинкой.
Поддерживать ровный контур, регулярно подравнивать кончики и подбривать края следует каждые 5-7 дней. Длинные варианты бород лучше стричь ножницами. Короткие стрижки проще подровнять машинкой или триммером.
Волоски растут с неодинаковой скоростью. Ориентироваться по срокам подстригания нужно по самым быстро отрастающим участкам.
Стричь ровно, не травмируя волосы, возможно только профессиональными инструментами. Простые маникюрные ножницы не подойдут. Для фиксации и приподнимания волосков используют специальный гребень с густо расположенными зубчиками.
Порядок работы:
1. Стричь начинают от виска и направляются к нижней челюсти.
2. Чтобы контролировать ход процесса, нужно постоянно расчесывать волоски гребнем.
3. Стричь усы начинают от центра и продвигаются к краям.
4. Шею подстригать лучше в последнюю очередь.
Когда шевелюру удалось успешно подровнять, надо промыть ее прохладной водой и просушить полотенцем. Для укладки можно использовать крем-стайлинг от L'Oreal Paris.
В первую очередь нужно подобрать необходимую по длине волос насадку.
Технология стрижки:
1. Подстригать начинают от виска к подбородку.
2. Для лучшей симметрии выравнивать форму следует поочередно с правой и с левой стороны.
3. Усы подравнивать можно специальной насадкой от центральной части к уголкам рта. Также их нужно поддерживать гребешком, чтобы получить ровную линию.
4. Волосы на шее следует выравнивать под конец процедуры.
Для смягчения бороды и уменьшения раздражения можно использовать универсальный бальзам от Bro Cosmetics.
Правильно и легко сделать стрижку в домашних условиях получится с помощью триммера. Медленными и плавными движениями снимают лишнюю длину по линии роста волос.
Триммер держат всегда под одним углом, слегка надавливая на кожу. В конце создают ровную окантовку, убирая щетину, оставшуюся вдоль границ стрижки. Чтобы после этого уменьшить зуд, напитать кожу и смягчить волоски длинной бороды, подойдет масло от L'Oreal Paris.