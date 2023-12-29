Как спортсмены защищают кожу во время тренировок и соревнований

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Знаете ли вы, какой самый большой орган в человеческом организме? Возможно, вы удивитесь, но это кожа. Действительно, она покрывает все тело и составляет около пяти процентов от его массы. А также выполняет ряд важнейших функций.
Например, кожа — это орган осязания, а еще защита организма от самых разных внешних воздействий. Она участвует в терморегуляции, дыхании и ряде других важных процессов, происходящих в теле. При этом толщина кожного покрова — всего каких-то несколько миллиметров.
Именно поэтому кожу важно беречь каждому. Беречь и правильно за ней ухаживать. Как и все в теле, она подвержена постепенному старению. Между прочим, улучшить качество кожи вам могут помочь занятия спортом. При физической активности кровь быстрее циркулирует по организму, доставляя к органам кислород и различные питательные вещества, поэтому после тренировок кожа даже визуально выглядит более здоровой. Некоторые ученые утверждают, что занятия спортом замедляют старение, поддерживают кожу гладкой и упругой.
Но есть несколько базовых правил, которые необходимо помнить всем атлетам-любителям, чтобы поддерживать свою кожу в порядке.
Как мы уже говорили, одной из важнейших функций кожи является терморегуляция — в жару увеличивается приток крови к кожным покровам и теплоотдача всего организма, в холод, напротив, сосуды суживаются, чтобы сохранять тепло внутри тела. А во время тренировок, как мы все знаем, повышается пульс и увеличивается температура тела, после чего спортсмен начинает потеть.
Именно поэтому главное правило всех спортсменов — поддержание чистоты кожи и соблюдение правил личной гигиены. Пот сушит кожу, так что сразу по окончании тренировки они принимают душ.
Желательно, чтобы вода была теплой, а не горячей. И лучше всего использовать щадящий гель для душа, который мягко очистит кожу. Например, вот этот гель от Bro Cosmetics с пряными нотами взбодрит и добавит тонуса. А для лица подойдет такой же бодрящий гель для умывания с витамином С от L'Oreal Paris.
Еще одно правило многих спортсменов — обязательно стирать форму, даже если она не кажется грязной.
Что ж, с базовыми принципами мы разобрались, дальше все зависит от конкретного вида спорта. И от того, в каких условиях им занимаются. Ведь одно дело тренироваться в помещении, и совсем другое — работать на открытом воздухе. А именно такие виды спорта, как правило, самые массовые. Бегуны, лыжники, велосипедисты, пловцы на открытой воде, триатлонисты — все они регулярно выходят тренироваться на улицу. А там, в зависимости от сезона, их ждет одна из двух противоположностей.
Те, кто тренируется и стартует летом, не понаслышке знакомы с проблемой солнечных ожогов. Хотя обгореть можно и зимой, например, горнолыжникам или сноубордистам, ведь на высоте воздух более разреженный, а солнце чуть ближе. Но летом для того, чтобы превратиться в вареного рака, иногда достаточно считанных минут, особенно если вы к этому предрасположены. Поэтому бегуны, пловцы-марафонцы, велосипедисты крепко дружат с солнцезащитными средствами.
Рекомендуется использовать средства с SPF 30 и выше, ведь об отрицательном влиянии ультрафиолета на кожу известно многим. Лучше выбирать водостойкую защиту и в случае длительной тренировки не забывать ее обновлять. Иначе к финишу вы рискуете прибежать немного другим человеком. Для максимальной защиты кожи лица подойдет крем с SPF 50+ от L'Oreal Paris.
У лыжников, биатлонистов и других представителей зимних видов спорта, соревнующихся на улице, есть другой опасный враг — мороз. Не зря же почти во всех дисциплинах постепенно выработали правила, в которых прописана минимальная температура для проведения тренировок и турниров.
Очень многие спортсмены любят пользоваться для защиты лица и рук специальными кремами. Как правило, они довольно жирные, что помогает их напитать и увлажнить. И не на водной основе, ведь вода в холод замерзает и превращается в лед, поэтому такие средства могут повредить кожу. То же можно сказать и про губы — гигиенические помады и бальзамы должны быть у каждого.
Чтобы защитить свои руки при занятиях спортом на морозе, воспользуйтесь зимним кремом от Biotherm. Он быстро увлажнит и напитает кожу. А для защиты губ подойдет увлажняющий бальзам от La Roche-Posay.
Это что касается открытых участков тела. За остальное должна отвечать правильно подобранная экипировка — термобелье, костюмы, комбинезоны, штаны, шапки. Также спортсмены не пренебрегают перчатками, которые для них не аксессуар, а необходимость. Современные технологии позволяют использовать самые разные материалы, которые и движений не сковывают, и эффективно защищают от холода и ветра. В некоторых видах спорта, например, в лыжных гонках, дополнительно используют очки. Также широко используются баффы — специальные повязки, закрывающие шею, и специальные тейпы. Вы наверняка видели их на спортсменах, они похожи на полоски цветного пластыря.
Но на соревнованиях могут быть опасны не только природные условия. Есть масса контактных и экстремальных видов спорта, где можно получить различные повреждения кожи, от ссадин до порезов. Для этого в каждом конкретном случае предусматривается различная защитная экипировка. Наколенники, налокотники, разного рода щитки и накладки, шлемы, очки, визоры и так далее.
Вспомните, к примеру, как выглядит современный хоккеист — если полвека назад его предшественники играли в обычных стеганых штанах и толстых свитерах, то сейчас он похож на современного рыцаря. Стандартная экипировка полевого игрока весит около 15 килограммов и включает наплечник, налокотники, наколенники, специальные шорты, шлем, краги и еще с полдесятка предметов.
Налокотники и наколенники в ходу и у скейтбордистов, и у сноубордистов, и у представителей других экстремальных дисциплин.
Занимайтесь спортом, и не забывайте себя беречь. Ваша кожа скажет вам спасибо.