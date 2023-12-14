7 мифов о мужском уходе за кожей

В современном мире особенно важно как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И это касается не только мужчин, но и женщин. Даже салоны красоты давно готовы оказывать услуги для обоих полов. При этом многие мужчины искренне считают, что им не положено слишком заботиться о своей внешности и ухаживать за собой. Разбираемся с косметологами, где правда.

Миф № 1: мужчинам вообще ни к чему ухаживать за кожей

Это неправда. У мужчин, так же как и у женщин, на коже есть сальные и потовые железы, из-за закупорки которых возможны воспаления.

Игнорирование уходовых средств не делает мужчину более брутальным. А грубая кожа с черными точками и высыпаниями не делает привлекательным.

Для здоровья кожи нужны очищающие средства, использовать которые надо каждый день, а не от случая к случаю.

Фото istockphoto.com

Миф № 2: мужчинам для умывания достаточно воды и мыла

Это неправда. Вода не смывает излишки жира, выделяемого сальными железами. А мыло действует на кожу слишком агрессивно.

Особенно важно правильно подбирать такие средства обладателям жирной и проблемной кожи. Попробуйте очищающий гель Men Expert от L'Oreal Paris с черным углем.

Миф № 3: мужчины могут использовать одно средство для всех гигиенических целей

Этот миф очень живуч. Многие мужчины любят использовать шампунь вместо геля для душа и наоборот. Но на самом деле для умывания, мытья головы и мытья тела нужно использовать разные средства.

Голову не стоит мыть гелем для душа по той же причине.

Фото istockphoto.com

Например, для жирной кожи головы можно использовать специальный балансирующий шампунь от Urban Nature.

Миф № 4: при ежедневном бритье достаточно использовать только пенку или гель

Это неправда. При бритье, даже самом аккуратном, невозможно обойтись без микроповреждений. Такие микротравмы повреждают защитный барьер кожи, что позволяет микроорганизмам проникнуть в кожу и вызвать воспаление.

Закупорка желез тоже влечет воспаления. Чтобы этого избежать, нужно использовать лосьон, бальзам или крем после бритья. Например, вот такой от Vichy.

Фото istockphoto.com

Кремы и лосьоны смягчают, увлажняют, восстанавливают кожу и кожный барьер. Также в них добавляют противовоспалительные компоненты.

Миф № 5: крем для лица нужен только женщинам

Это неправда, поскольку UF-излучение одинаково действует на женскую и мужскую кожу. Поэтому мужчинам защищать кожу от ультрафиолета нужно так же, как и женщинам, то есть не только летом.

Чтобы крем не чувствовался на коже, можно рассмотреть более легкие текстуры — например, флюид. У L'Oreal Paris есть такой с серьезным SPF 50+.

Миф № 6: воспаления и угри у мужчин проходят сами

Это неправда. Прыщи и угри возникают из-за определенного уровня тестостерона. Поэтому и сохраняться такие несовершенства будут дольше, чем длится подростковый возраст.

Фото istockphoto.com

Для ухода за такой проблемной кожей нужна специальная косметика, подобранная дерматологом. Обойтись одними уходовыми средствами нельзя.

Миф № 7: гигиеническая чистка мужчинам не нужна

Это тоже неправда. Мыло, очищающие средства и даже скрабы не очищают кожу так, как ее очистит косметолог. Более того, слишком интенсивное самостоятельное использование скрабов и других средств может привести к плохим последствиям.