7 мифов о мужском уходе за кожей

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В современном мире особенно важно как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И это касается не только мужчин, но и женщин. Даже салоны красоты давно готовы оказывать услуги для обоих полов. При этом многие мужчины искренне считают, что им не положено слишком заботиться о своей внешности и ухаживать за собой. Разбираемся с косметологами, где правда.
Это неправда. У мужчин, так же как и у женщин, на коже есть сальные и потовые железы, из-за закупорки которых возможны воспаления.
Игнорирование уходовых средств не делает мужчину более брутальным. А грубая кожа с черными точками и высыпаниями не делает привлекательным.
Для здоровья кожи нужны очищающие средства, использовать которые надо каждый день, а не от случая к случаю.
Это неправда. Вода не смывает излишки жира, выделяемого сальными железами. А мыло действует на кожу слишком агрессивно.
Мужчинам, как и женщинам, для умывания нужны очищающие средства, а не мыло.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Особенно важно правильно подбирать такие средства обладателям жирной и проблемной кожи. Попробуйте очищающий гель Men Expert от L'Oreal Paris с черным углем.
Этот миф очень живуч. Многие мужчины любят использовать шампунь вместо геля для душа и наоборот. Но на самом деле для умывания, мытья головы и мытья тела нужно использовать разные средства.
Кожа на лице и на теле имеет разную чувствительность. Поэтому действующие вещества в геле для душа могут вызвать раздражение на лице.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Голову не стоит мыть гелем для душа по той же причине.
Чтобы не пересушить кожу головы и не спровоцировать появление перхоти, для мытья головы лучше использовать шампунь, специально подобранный с учетом особенностей кожи и волос.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Например, для жирной кожи головы можно использовать специальный балансирующий шампунь от Urban Nature.
Это неправда. При бритье, даже самом аккуратном, невозможно обойтись без микроповреждений. Такие микротравмы повреждают защитный барьер кожи, что позволяет микроорганизмам проникнуть в кожу и вызвать воспаление.
При ежедневном бритье кожа становится более грубой на ощупь и при этом более подверженной закупорке сальных или потовых желез.Оксана РогожинаСпециалист по уходу за кожей
Закупорка желез тоже влечет воспаления. Чтобы этого избежать, нужно использовать лосьон, бальзам или крем после бритья. Например, вот такой от Vichy.
Кремы и лосьоны смягчают, увлажняют, восстанавливают кожу и кожный барьер. Также в них добавляют противовоспалительные компоненты.
Выбирать такие средства нужно в соответствии с типом кожи: обладателям сухой стоит обратить внимание на средства с витаминами и минералами, склонной к раздражению — с экстрактами растений.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Это неправда, поскольку UF-излучение одинаково действует на женскую и мужскую кожу. Поэтому мужчинам защищать кожу от ультрафиолета нужно так же, как и женщинам, то есть не только летом.
Осенью и зимой можно выбирать средства с более низким SPF, но совсем пренебрегать ими нельзя.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Чтобы крем не чувствовался на коже, можно рассмотреть более легкие текстуры — например, флюид. У L'Oreal Paris есть такой с серьезным SPF 50+.
Это неправда. Прыщи и угри возникают из-за определенного уровня тестостерона. Поэтому и сохраняться такие несовершенства будут дольше, чем длится подростковый возраст.
У мужчин более плотная кожа, поэтому воспаления формируются глубже. После них могут оставаться рубцы.Оксана РогожинаСпециалист по уходу за кожей
Для ухода за такой проблемной кожей нужна специальная косметика, подобранная дерматологом. Обойтись одними уходовыми средствами нельзя.
Ни в коем случае не пытайтесь сбрить прыщи и акне, а затем прижечь спиртосодержащими средствами — лучше обратитесь к дерматологу, который определит причину ухудшения состояния кожи и даст индивидуальные рекомендации.Маруа БайчороваСпециалист по уходу за кожей
Это тоже неправда. Мыло, очищающие средства и даже скрабы не очищают кожу так, как ее очистит косметолог. Более того, слишком интенсивное самостоятельное использование скрабов и других средств может привести к плохим последствиям.
Частое использование скрабов и мыла приводит к повреждению защитного кожного барьера. Это влечет сухость, повышенную чувствительность, раннее старение кожи.Оксана РогожинаСпециалист по уходу за кожей