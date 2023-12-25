Главные секреты молодости и сияния кожи Дэвида Бекхэма

Когда мы говорим о спортсменах, первое, что приходит на ум — их стальные мышцы, невероятная выносливость и выдающиеся спортивные достижения. Однако многие из них также известны своим внешним обликом и безупречным стилем. Один из таких примеров — легенда футбола и международная икона стиля Дэвид Бекхэм.

Для многих людей не секрет, что Дэвид Бекхэм уделяет особое внимание уходу за собой. Его кожа всегда безупречна.

Кремы жены

Одним из важных секретов кожи Бекхэма является его регулярная и основательная уходовая рутина. Он понимает, что коже нужно уделить время, особенно в условиях высокой активности и стрессов для организма. Бекхэм придерживается простого, но эффективного подхода.

Хотя футболист признает, что всегда заботился о состоянии своей кожи, ему было сложно выбрать подходящие косметические средства. Поэтому Бэкхем просто пользовался теми продуктами, которые хранились на полке его жены, известного дизайнера и экс-солистки Spice Girls Виктории.

Фото Face to face, Global Look Press

В интервью для Into the Gloss Дэвид признался: «Мой подход к уходу за собой всегда заключался в украденных продуктах моей жены. Я всегда знал, как хочу выглядеть. А также проводил много времени на свежем воздухе и знал, что нужно следить за состоянием своей кожи. Просто я предпочитал использовать продукты моей жены, так как знал, что у нее они самые лучшие».

Однако сегодня Дэвид показывает гораздо больше своих ежедневных ритуалов и считает, что говорить об уходе за собой стало уже привычным среди мужчин. Он рассказывает, что теперь пользуется множеством продуктов, включая гелевые средства, маски и скрабы.

Пошаговый план

В том же интервью Дэвид говорит, что у него нет большого количества времени на маски для лица, как у Виктории, которая делает их до и после сна, но он старается регулярно следить за кожей, потому что это помогает выглядеть лучше и поднимает настроение.

Фото Face to face, Global Look Press

Вот несколько пунктов уходовой рутины, которыми известный футболист не пренебрегает:

Важный компонент его ритуала — очищение кожи. Бекхэм пользуется мягкими очищающими средствами, которые сохраняют естественный баланс кожи и удаляют загрязнения и излишки масла.

Для ежедневного бережного очищения можно использовать гипоаллергенный гель от L'Oreal Paris.

Он также не забывает о важности пользоваться качественным увлажняющим кремом, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи, ее упругость и здоровое сияние. Дэвид наносит увлажняющий крем, бальзам для губ и крем для глаз и обновляет их по мере необходимости несколько раз в течение дня.

Увлажняющий крем можно найти в той же линейке от L'oreal. Бесцветный бальзам для губ — у La Roche-Posay. А крем для кожи вокруг глаз — у Vichy.

Важно отметить, что Бекхэм уделяет особое внимание защите кожи от солнечных лучей. Он всегда наносит солнцезащитный крем, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи и защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Хороший солнцезащитный крем для кожи с пигментацией и признаками старения есть в линейке Bioderma.

Его уход не занимает много времени, Дэвид не растягивает нанесение средств надолго, делая все максимально просто и быстро.

Бекхэм-старший также передает свои знания сыновьям. Он делится: «Первый раз, когда мой сын Ромео пытался побриться, я помог ему — у него только начинал расти пушок на лице, но он был очень взволнован, что папа помогает ему бриться. То же самое сделал я для Бруклина. Уверен, что и с Крузом мне придется сделать это».