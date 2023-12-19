Как мужчине ухаживать за кожей во время занятий спортом

Во время занятий спортом коже требуется особенно внимательный уход. И здесь речь не столько о внешней привлекательности, это скорее вопрос здоровья. Бережное и своевременное очищение и увлажнение кожных покровов сохраняет их целостность и помогает избежать внепланового похода к врачу. Выясняем со специалистом Аллой Лебедевой, как правильно это делать.

Уход за телом

Кожа выполняет важную роль в защите органов и тканей от механических повреждений, защищает от вредного воздействия внешних факторов и инфекции.

Спортсмену важно следить за чистотой одежды, обуви, инвентаря и обязательно — за своим телом. Из-за физической нагрузки организм работает активнее, чем в покое. Чтобы предотвратить развитие различных кожных заболеваний, необходимо заботиться о гигиене регулярно.

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Душ, как правило, принимают после активной тренировки. Но, по словам специалиста по уходу за кожей, водную процедуру необходимо делать и до нее.

Перед началом тренировки эксперт не рекомендует применять дезодоранты, препятствующие потоотделению. Оно усиливается из-за физической нагрузки. С потом выделяются минеральные соли, хлористый натрий, калий, мочевина, аммиак и другие вещества.

Эксперт советует пользоваться дезодорантом после тренировки и водных процедур. Необходимо очистить и высушить кожу и нанести средство, так его эффективность будет гораздо выше. Также стоит немного подождать — после нанесения нужно время, чтобы дезодорант высох, а потом уже надевать одежду. Некоторые средства действуют 48 часов и более, поэтому нет необходимости пользоваться ими ежедневно.

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Отшелушивающиеся с верхних слоев кожи чешуйки смешиваются с кожным салом и пылью из воздуха, загрязняют кожу во время тренировок. Эта грязь закупоривает отверстия потовых и сальных желез. На поверхности кожи могут появляться болезнетворные микробы. А если есть ссадины и раны, загрязнения могут привести к воспалительным процессам.

После тренировки, как и до нее, также следует обязательно принимать душ. Он не только очищает кожу, но и оказывает успокаивающее действие на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает восстановительные процессы. Для душа можно использовать гель Barbaro. Он подходит для всех типов кожи.

Уход за кожей головы

Железы, расположенные в волосяных фолликулах, производят маслянистое воскообразное вещество — себум. В норме оно увлажняет кожу и волосы, защищает эпидермис от микробов и поддерживает нормальную кислотность. Во время активных тренировок кожа головы потеет и загрязняется. Может появиться покраснение, раздражение, перхоть и зуд. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо регулярно мыть голову с применением шампуней. Обратите внимание на увлажняющие компоненты в их составе. Они помогут не только очистить, но и смягчить волосы. Хороший увлажняющий шампунь с маслом авокадо и гиалуроновой кислотой есть у бренда Matrix.

А использование кондиционеров, подобранных по типу волос, например от того же бренда Matrix, придаст им гладкость, предотвратит спутывание и защитит от ломкости. Такие средства желательно наносить только на волосы, избегая кожных покровов головы.

Уход за лицом

Мужской коже лица тоже нужен дополнительный уход по принципу: очищение, тонизация, увлажнение. Средства необходимо подбирать, исходя из индивидуальных особенностей и типа кожи. Поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться с опытным специалистом.

Для очищения кожи лица понадобится пенка или гель. Для ежедневного применения лучше подбирать наиболее щадящий уход. Обратите внимание на гипоаллергенный гель для умывания без спирта от L'Oreal Paris. Затем следует воспользоваться тоником. А в завершение процедуры важно увлажнить кожу лица. С этим справятся средства с легкой текстурой, например крем Magnesium Defense от L'Oreal Paris.

Уход за руками

Кожа рук спортсмена требует повышенного внимания — из-за постоянного контакта с инвентарем на ней и под ногтями могут скапливаться патогенные микробы.

До и после занятий необходимо тщательно мыть руки с мылом.

А после рекомендуется воспользоваться кремом, он прекрасно увлажняет кожу, предотвращает сухость и появление микротрещин. Для этого подойдет крем для рук и тела от Barbaro.

Также в специальном уходе нуждаются представители определенных видов спорта: у занимающихся гимнастикой, греблей, тяжелой атлетикой часто на руках появляются мозоли. Так ткани приспосабливаются к длительному давлению снарядов и инвентаря. После таких занятий желательно применять для смягчения кожи специальные аптечные средства.

Уход за ногами

За кожей на ногах спортсменам следует ухаживать систематически. Повышенная потливость вызывает размножение болезнетворных микроорганизмов и грибковых заболеваний. Регулярная гигиена позволяет избегать таких проблем. Особое внимание стоит уделять межпальцевым промежуткам, подногтевому пространству, следить за целостностью ногтей и кожи.

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Обязательно нужно своевременно обрабатывать мозоли и ссадины, при необходимости обращаться за медицинской помощью.

В целях профилактики заболеваний следует всегда использовать только свои личные вещи: носки, обувь, полотенце, а в бассейне и душевых применять индивидуальную сменную резиновую обувь.