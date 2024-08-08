Дарья Клишина подтвердила завершение карьеры

Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина приехала на Олимпийские игры в Париже в качестве зрителя. На Олимпиаде в Токио спортсменка получила травму еще до старта и с 2021 года не выступает на соревнованиях. В 2022-м Дарья родила второго ребенка.

— Я легко отпустила спортивную часть своей жизни и полностью наслаждаюсь тем, что есть сейчас, — сказала Клишина в интервью «СЭ». — Я ни одного дня не скучала по сектору. Да, это был прекрасный этап, который я обожаю, о котором вспоминаю с нежностью. Но жизнь продолжается, и в ней столько красок, столько всего можно успеть, чего был лишен, когда тренировался. Когда соревнуешься, не можешь посвятить свободное время себе, друзьям, более длинному отпуску. Вот у тебя сезон, потом — подготовка к нему, и есть несколько недель отдыха во второй половине сентября — начале октября, куда пытаешься впихнуть все дела. Сейчас передо мной открывается широкополосная дорога, когда можно делать все, что хочешь, ложиться спать, когда хочешь, строить какие-то планы. Поэтому прихожу на стадион как на праздник. Тут я как рыба в воде, все знаю, все понимаю, но мне нужно только аплодировать и не напрягаться.

— Почему вы никогда не объявляли о завершении карьеры?

— Официально не объявляла. Дело не в том, что мне не хотелось ставить финальную точку — я не тот человек, которому нужен последний триумф. После Игр в Токио врачи сказали, что, если хочу дальше выступать, нужно оперировать ногу. Связка тогда оторвалась полностью, ее нужно было пришивать, иначе невозможно выходить и прыгать на 7 метров и выносить такие нагрузки. Я себе представила операцию, восстановление, через которое уже не раз проходила, и поняла, что не хочу всего этого. Для того чтобы нормально жить, достаточно было физиотерапии. А профессиональный спорт постепенно сошел на нет. Сейчас у меня двое сыновей, старшему — 6 лет, младшему — 2 года. Они занимают все время. То немногое, что остается, могу посвятить себе (улыбается).