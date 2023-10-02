|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|8.10
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|15:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|2 : 6
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|2 : 3 ОТ