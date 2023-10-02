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КХЛ
3 окт 14:00
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Статьи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Адмирал 14 5 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 15 11 4 23
2 Локомотив 15 11 4 23
3 Сочи 15 10 5 20
4 Динамо М 15 10 5 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 Северсталь 14 7 7 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
Результаты / календарь
28.09
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12.10
13.10
8.10 10:00
Адмирал – Ак Барс
 1 : 2
8.10 10:00
Амур – Лада
 4 : 2
8.10 15:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 2 : 6
8.10 17:00
Нефтехимик – Автомобилист
 2 : 3 ОТ
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Газетный номер

Номер от 6 октября (№ 9028)

Агент 0:7

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Номер от 5 октября (№ 9027)

Краш-тест. «Спартак» и ЦСКА провалились накануне дерби

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Номер от 4 октября (№ 9026)

Луис Чавес: «Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!»

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Номер от 3 октября (№ 9025)

Николай Рассказов: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

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Номер от 2 октября (№ 9024)

Кошмар двух столиц

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