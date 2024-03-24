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24 марта, 08:30

Сайнс победил на «Гран-при Австралии», Леклер и Норрис — в тройке, Ферстаппен сошел

Руслан Минаев
Карлос Сайнс.
Фото Reuters
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс победил на «Гран-при Австралии». Испанец показал время 1.20.26,843.

Второе место занял его одноклубник Шарль Леклер, отстав на 2,366 секунды. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+5,904).

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен не смог финишировать из-за технических проблем.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен прервал свою серию из 43 гонок подряд с набранными очками

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл также сошли до окончания гонки. Хэмилтон не смог финишировать из-за поломки двигателя. Расселл в борьбе с Фернандо Алонсо разбил болид.

С личным зачетом сезона-2024 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

«Формула-1»
Сезон-2024
«Гран-при Австралии»

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») — +2,366
3. Ландо Норрис («Макларен») — +5,904
4. Оскар Пиастри («Макларен») — +35,770
5. Серхио Перес («Ред Булл») — +56,309
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1.20,992
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») — +1.33,222
8. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1.35,601
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1.44,553
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
11. Алекс Албон («Уильямс») — +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — +1 круг
13. Пьер Гасли («Альпин») — +1 круг
14. Валттери Боттас («Заубер») — +1 круг
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») — +1 круг
16. Эстебан Окон («Альпин») — +1 круг

Сошли:
Джордж Расселл («Мерседес»)
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Формула-1
Макларен
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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