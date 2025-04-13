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Формула-1

13 апреля, 19:52

Пиастри выиграл «Гран-при Бахрейна», Расселл финишировал вторым, Норрис — третий

Оскар Пиастри.
Фото Reuters
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл «Гран-при Бахрейна».

Гонщик стартовал с первой позиции благодаря победе в квалификации. Он опередил финишировавшего вторым Джорджа Расселла («Мерседес») на 15,499 секунды. Третью строчку занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (отставание +16,273 секунды).

Итоговый протокол гонки на «Гран-при Бахрейна».

Пиастри одержал четвертую победу в «Формуле-1» и вторую в сезоне-2025. Австралиец поднялся на второе место в личном зачете с 74 очками. Действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который стал шестым в Бахрейне, опустился на третье место в зачете с 69 очками. Лидером является Ландо Норрис, у которого 77 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

2
Формула-1
Макларен
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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