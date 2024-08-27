Американский бейсболист стал первым игроком в истории спорта, сыгравшим за обе команды в одном матче

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Бейсболист «Бостон Ред Сокс» Дэнни Дженсен стал первым игроком в истории профессионального спорта, который сыграл за обе команды в официальном матче.
29-летний Дженсен вышел на поле в составе «Торонто Блю Джейс» 26 июня 2024 года в матче североамериканской МЛБ против своего нынешнего клуба, но встреча не была доиграна. Остаток матча было решено перенести на 27 августа.
27 июля Дженсена обменяли в «Бостон», и на доигровку против своего бывшего клуба он вышел уже в составе «Ред Сокс».
«Я был удивлен, когда узнал, что я первый, кто это сделал. Это круто — оставить такой след в игре. Это интересно и странно. И я благодарен за такую возможность», — цитирует Дженсена ESPN.