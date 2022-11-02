В НБА ожидают сделки от «Лейкерс»

В НБА ожидают от «Лос-Анжелес Лейкерс» громкого обмена в ближайшее время, сообщает американский обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

По информации источника, несколько агентов и руководителей считают, что «Лейкерс» должны приобрести у «Индианы» Бадди Хилда и Майлза Тернера.

Калифорнийцы уже вели переговоры с «Пэйсерс» в минувшее межсезонье. Как утверждают инсайдеры, «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука, но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).

«Озерники» имеют показатели 1-5 на старте регулярного чемпионата и занимают 14-е место в Западной конференции.