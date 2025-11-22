Видео
Сегодня, 13:05

Кириленко о налогах для букмекеров: «Мы потеряем часть контрактов, или они будут сильно уменьшены»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как новый налог для букмекеров отразится на бюджете организации.

— Что может измениться для РФБ из-за истории с налогами на букмекеров?

— Уже очень многое поменялось. Если раньше отчисления напрямую шли в федерацию, то сейчас появился спортивный фонд, который еще не функционирует на полную. Это бьет по федерации. Практически 90 процентов наших проектов сократились. Мы не можем их запустить, потому что нет бюджета, на который мы рассчитывали. Надеюсь, эти деньги вернутся в федерацию в каком-то виде. Прямые контракты с букмекерами тоже сокращаются. Даже с принятием закона, с которым это будет легче, мы все равно потеряем часть контрактов. Или же они будут сильно уменьшены, — сказал Кириленко «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.

— Вы отправили письмо в правительство. Это не помогло?

— Частично это сработало. Закон изменили немного. Но что нам еще остается делать? Вернемся к тому времени, которое было 10 лет назад, когда не было помощи от букмекеров. Значит, большое количество проектов просто не будет реализовано. Жалко, конечно.

Госдума РФ 18 ноября в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов во втором чтении внесла в документ поправки, касающиеся налогообложения игорного бизнеса.

Ранее комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам поддержал идею правительства изменить систему налогообложения букмекерских компаний. Вместо налога 5 процентов с оборота предлагается ввести налог 7 процентов с разницы между ставками и выплаченными выигрышами.

