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29 марта, 10:47

Многолетний руководитель курского «Динамо» покидает свой пост

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Виктория Сгонникова.
Фото БК «Динамо» (Курск)
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Исполнительный директор БК «Динамо» (Курск) Виктория Сгонникова оставит свой пост по окончании текущего сезона.

«Спустя 31 год игры и работы в структуре курского «Динамо» в качестве игрока, тренера, менеджера, руководителя, я приняла решение уйти по собственному желанию в конце текущего сезона.

Чувствую, что отдала все силы клубу и сделала все от меня зависящее, отработала на 100 процентов, поэтому и приходится уходить. Решение это взвешенное и обдуманное. Хотела официально заявить об уходе в конце сезона, но обстоятельства, не зависящие от меня, вынудили сделать это заявление сейчас, в момент, когда три команды из структуры клуба вступают в решающие стадии чемпионатов и первенств.

Вышестоящее руководство клуба было поставлено мною в известность заблаговременно для поиска достойной кандидатуры на замену. Хотела бы обратиться к игрокам и тренерам структуры клуба: очень прошу вас доиграть сезон до конца на высоком уровне. А все, связанные с баскетболом люди, не должны делать ненужных выводов и додумывать ситуацию самостоятельно.

Все команды должны сконцентрироваться на игре и закончить сезон на пьедесталах. Хотелось бы, чтобы клуб продолжил свою славную историю и оставался на вершине российского баскетбола. Желаю клубу дальнейшего развития и процветания», — заявила «СЭ» Виктория Михайловна.

Большое интервью со Сгонниковой выйдет на «СЭ» в ближайшие дни.

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ЖБК Динамо (Курск)
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