ЦСКА вышел вперед в серии с «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 75:61. Самым результативным игроком матча стал защитника хозяев Мело Тримбл, набравший 15 очков. Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая. Единая лига ВТБ 1/2 финала ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27) 10 мая. Москва. «Мегаспорт». Ц: Тримбл (15), М'Бай (12), Джекири (11) З: Хантер (13), Эртель (12), Карасев (11) Счет в серии: 2-1