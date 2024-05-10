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Сегодня, 15:56

ЦСКА вышел вперед в серии с «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Торопов (слева) и Амат М&amp;#039;Бай в матче ЦСКА — «Зенит».
Фото БК ЦСКА
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ЦСКА дома обыграл «Зенит» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 75:61.

Самым результативным игроком матча стал защитника хозяев Мело Тримбл, набравший 15 очков.

Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27)

10 мая. Москва. «Мегаспорт».

Ц: Тримбл (15), М'Бай (12), Джекири (11)

З: Хантер (13), Эртель (12), Карасев (11)

Счет в серии: 2-1

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ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ