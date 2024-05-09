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Сегодня, 15:55

Кущенко о серии между ЦСКА и «Зенитом»: «Уверен, в следующих матчах мы увидим триллер и хороший баскетбол»

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Зенитом».

7 мая петербургский клуб на своей площадке обыграл ЦСКА (93:81) и сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1.

«Зенит» показал характер, совершенно поменял защитные действия, нашел снайперов, которые измотали оборону армейцев. ЦСКА реально был близок несколько раз по ходу матча к тому, чтобы сравнять счет, но в ключевые моменты, когда казалось, что догнали, армейцы теряли мячи, и две-три такие ключевые потери убили интригу.

Мы видим баскетбол скоростной, высокого уровня, с хорошими решениями с обеих сторон. Мне персонально нравится видеть в плей-офф новые имена, которые в регулярном сезоне были незаметны. Уверен, в следующих матчах мы увидим триллер и хороший баскетбол, который присущ в этом сезоне Единой лиге ВТБ», цитирует Кущенко ТАСС.

Третий матч серии между ЦСКА и «Зенитом» состоится 10 мая в Москве. Начало — в 14.00 мск.

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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